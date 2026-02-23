'ఇరాన్ను వెంటనే వీడండి'- యుద్ధ భయాల వేళ భారత పౌరులకు కేంద్రం అడ్వైజరీ
ఇరాన్పై అమెరికా దాడులు చేసే ఛాన్స్!- అందుకే ఇరాన్లోని భారత పౌరులను వెంటనే అక్కడ నుంచి వెళ్లిపోవాలని అడ్వైజరీ జారీ చేసిన కేంద్రం
Published : February 23, 2026 at 3:35 PM IST
India Advisory To Indians In Iran : ఇరాన్పై అగ్రరాజ్యం అమెరికా ఏ క్షణమైనా దాడులు చేయవచ్చనే అనుమానాలు ఉన్న నేపథ్యంలో కేంద్రం భారత పౌరులకు అడ్వైజరీ జారీ చేసింది. అందుబాటులో ఉన్న రవాణా మార్గాల ద్వారా వెంటనే ఇరాన్ను విడిచి వెళ్లాలని టెహ్రాన్లోని భారత రాయబార కార్యాలయం సూచించింది.
"ఇరాన్లో మారుతున్న పరిస్థితుల దృష్ట్యా అక్కడ ఉన్న భారతీయ పౌరులు, విద్యార్థులు, యాత్రికులు, పర్యటకులు, వ్యాపారవేత్తలు- కమర్షియల్ విమానాలతో సహా అందుబాటులో ఉన్న అన్ని రవాణా మార్గాల ద్వారా ఇరాన్ను వీడాలని సూచిస్తున్నాం" అని మరో అడ్వైజరీ జారీ చేసింది.
February 23, 2026
జనీవాలో గురువారం ఇరాన్, అమెరికాల మధ్య అణు ఒప్పందంపై చర్చలు జరగాల్సి ఉంది. కానీ ఇరాన్పై అమెరికా దాడి చేసే అవకాశం ఉందనే వార్తలు వస్తున్నాయి. అందుకే భారత్ అప్రమత్తమైంది. వాస్తవానికి భారత ప్రభుత్వం 2026 జనవరి 5న ఒక అడ్వైజరీ జారీ చేసింది. కాగా ఇప్పుడు ఆ అడ్వైజరీలోని అంశాలనే ఇరాన్లోని రాయబార కార్యాలయం మరోసారి పునరుద్ఘాటించింది. "భారత పౌరులు, భారత సంతతికి చెందిన వ్యక్తులు (పీఐఓ) అప్రమత్తంగా ఉండాలని సూచించింది. నిరసనలు, ప్రదర్శనలు జరిగే ప్రాంతాలకు దూరంగా ఉండాలని, నిరంతరం రాయబార కార్యాలయంతో టచ్లో ఉండాలని స్పష్టం చేసింది. స్థానిక మీడియా అప్డేట్లను గమనిస్తూ ఉండాలని కోరింది. అలాగే పాస్పోర్టులు, ఇతర గుర్తింపు పత్రాలను ఎల్లప్పుడూ సిద్ధంగా ఉంచుకోవాలని, అసవరమైతే సహాయం కోసం ఎంబసీని సంప్రదించాలని" సూచించింది.
ట్రంప్ హెచ్చరికలు
అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ అణు ఒప్పందం చేసుకోవాలని ఇరాన్పై ఒత్తిడి పెంచుతూ పదేపదే హెచ్చరికలు జారీ చేస్తున్నారు. కొద్ది రోజుల క్రితం 15 రోజుల్లో ఇరాన్ అణు ఒప్పందం విషయంలో అమెరికాతో చర్చలకు రావాలని, లేకపోతే పరిస్థితులు తీవ్రంగా ఉంటాయని హెచ్చరించారు. ఇరాన్ ఈ ప్రాంతంలో అస్థిరతను సృష్టించడాన్ని ఇకపై ఎంతమాత్రం సహించబోమని ఆయన పునరుద్ఘాటించారు. అంతేకాదు ఇరాన్ సమీపంలో అత్యాధునిక యుద్ధనౌకలు, యుద్ధ విమానాలను మోహరిస్తున్నారు. 2003 ఇరాక్ యుద్ధం తరువాత అతిపెద్ద సైనిక సమీకరణ ఇదే అని నిపుణులు చెబుతున్నారు.
మరోవైపు ఇరాన్ యురేనియం శుద్ధిని పెంచడంపై ఇజ్రాయెల్ మొదటి నుంచీ ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తోంది. ఇరాన్ అణుబాంబును తయారు చేస్తే అది తమ ఉనికికే ముప్పు అని ఇజ్రాయెల్ భావిస్తోంది. అందుకే, అమెరికా తీసుకునే ఏ సైనిక చర్యకైనా ఇజ్రాయెల్, ఇతర అరబ్ మిత్రదేశాల మద్దతు ఉండే అవకాశం ఉంది. ఒక వేళ ఇరాన్ అణు ఒప్పందానికి అంగీకరించకుంటే, దౌత్య ప్రయత్నాలు విఫలమైతే, దానిపై దాడులు చేసే అవకాశం ఉందని ఇప్పటికే ట్రంప్ హెచ్చరించిన విషయం తెలిసిందే!
తలవంచని ఇరాన్!
మరోవైపు ట్రంప్ హెచ్చరికలను ఇరాన్ పట్టించుకోవడం లేదు. ఎలాంటి ఉద్రిక్త పరిస్థితులనైనా ఎదుర్కొనేందుకు తాము సిద్ధమేనని పేర్కొంది. తాము అగ్రరాజ్యం ఒత్తడికి లొంగబోమని, దౌత్యమే ప్రధాన మార్గమని స్పష్టం చేసింది. అయితే "గురువారం జెనీవాలో అమెరికా ప్రతినిధి స్టీవ్ విట్కాఫ్తో భేటీ అవుతానని, అణు ఒప్పందంపై దౌత్యపరమైన పరిష్కారం లభించే అవకాశం ఉంది" అని ఇరాన్ విదేశాంగ మంత్రి అబ్బాస్ అరాగ్జీ ఆశాభావం వ్యక్తం చేశారు. అయితే చర్చల పురోగతిపై ట్రంప్ యంత్రాంగం నుంచి ఇప్పటి వరకు ఎలాంటి స్పందన రాలేదు.
మళ్లీ పెరిగిన ఉద్రిక్తతలు
వాస్తవానికి జనవరి ప్రారంభంలో జరిగిన హింసాత్మక నిరసనలను సుప్రీం లీడర్ అయతుల్లా అలీ ఖమేనీ ప్రభుత్వం అణచివేసింది. ఆ సమయంలో పలువురు నిరసనకారులు మరణించగా, అనేక మందిని నిర్బంధించారు. కాగా, ఇప్పుడు ఇరాన్లో మళ్లీ ప్రభుత్వ వ్యతిరేక నిరసనలు మొదలయ్యాయి. సుమారు ఆరు వారాల క్రితం జరిగిన నిరసనల్లో మరణించిన వారి స్మారకార్థం ట్రెహ్రాన్ సహా, ఇతర నగరాల్లోని విశ్వవిద్యాలయాల విద్యార్థులు ప్రదర్శనలు చేపట్టారు. దీంతో కొన్ని చోట్ల ప్రభుత్వ మద్దతుదార్లు, నిరసనకారుల మధ్య ఘర్షణలు జరుగుతున్నాయి.
