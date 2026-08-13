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ట్రంప్‌పై కోర్టులో దావా- 'ట్రూత్ సోషల్' పెయిడ్ సర్వీస్‌పై పిటిషన్ దాఖలు

అమెరికా విధానాలపై ట్రంప్ పోస్టులకు ముందస్తు అనుమతి కల్పించడమే లక్ష్యంగా 'ట్రూత్ ఏపీఐ'- నెలకు 1 లక్ష డాలర్ల వరకు చెల్లించే వారికి పోస్టులను ముందుగా అందిస్తున్నారంటూ ఆరోపణలు- ఇది నిబంధనలకు విరుద్ధమంటున్న పిటిషనర్లు

Trump Sued Over Truth Social
అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ (AP File Photo)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : August 13, 2026 at 10:25 AM IST

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Trump Sued Over Truth Social : అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్‌పై ఫెడరల్ కోర్టులో ఓ దావా దాఖలైంది. అధ్యక్ష పదవిని అడ్డంపెట్టుకుని సొంత వ్యాపారాన్ని విస్తరించుకుంటున్నారన్న విమర్శలను ఎదుర్కొంటున్నారు. తన సోషల్ మీడియా ప్లాట్‌ఫారమ్ 'ట్రూత్ సోషల్' ద్వారా అమెరికా ప్రభుత్వ విధాన నిర్ణయాలపై చేసే పోస్టులను ముందుగానే పొందేందుకు భారీగా వసూలు చేస్తున్న పెయిడ్ సర్వీస్‌ను నిలిపివేయాలని కోరుతూ ఫెడరల్ కోర్టులో కేసు నమోదైంది. యుద్ధాలు, వాణిజ్య సుంకాలు తదితర కీలక అంశాలపై అధ్యక్షుడు చేసే ప్రకటనలను అందరికీ ఒకే సమయంలో అందుబాటులో ఉంచాలని, కేవలం డబ్బున్న సంస్థలకే ప్రత్యేకంగా ముందుగా అందించడం రాజ్యాంగ విరుద్ధమని పిటిషనర్లు ఆరోపించారు.

ట్రంప్ మీడియా అండ్ టెక్నాలజీ గ్రూప్ సంస్థ 'ట్రూత్ ఏపీఐ' పేరుతో ఒక కొత్త సబ్‌స్క్రిప్షన్ విధానాన్ని ప్రారంభించింది. ఈ సబ్‌స్క్రిప్షన్ తీసుకోవడం వల్ల వాల్‌స్ట్రీట్‌లోని ప్రముఖ ట్రేడింగ్ సంస్థలు, కార్పొరేట్ దిగ్గజాలు ట్రంప్ పోస్టులను ఇతరులకన్నా ఆరు గంటల ముందే యాక్సెస్ చేయవచ్చు. ఈ ప్రత్యేక సేవలను అందించేందుకు ఆయా సంస్థల నుంచి నెలకు ఏకంగా 1,00,000 డాలర్ల చొప్పున ట్రంప్ సంస్థ వసూలు చేస్తోంది. ఈ సమాచారాన్ని ముందుగా అందుకునే ట్రేడర్లు స్టాక్ మార్కెట్లలో భారీ లాభాలు గడించేందుకు ప్లాన్ చేసుకుంటున్నట్లు ఆరోపణలు వినిపిస్తున్నాయి.

అమెరికా అధ్యక్షుడి యుద్ధ, వాణిజ్య, సుంకాలు వంటి విధాన నిర్ణయాలపై చేసే పోస్టులు మార్కెట్లపై ప్రభావం చూపే అవకాశం ఉన్నందుని, వాటిని సాధారణ ప్రజలకు అందుబాటులోకి రాకముందే కొందరు చెల్లింపు వినియోగదారులకు ఇవ్వడం ప్రయోజనాల సంఘర్షణకు దారితీస్తుందని పిటిషనర్లు పేర్కొన్నారు. ఈ కేసులో 'ది ఇంటర్‌సెప్ట్' వార్తా సంస్థతో పాటు ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ ది ప్రెస్ ఫౌండేషన్ కూడా భాగస్వామిగా ఉంది. ఈ కేసులో అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్‌తో పాటు ఆయన డిప్యూటీ చీఫ్ ఆఫ్ స్టాఫ్ డేనియల్ స్కవినో, ఎగ్జిక్యూటివ్ అసిస్టెంట్ నతాలీ జె. హార్ప్‌లను ప్రతివాదులుగా చేర్చారు.

అధ్యక్షుడు స్వయంగా సృష్టించే అధికారిక వార్తలను, సమాచారాన్ని ఒక ప్రైవేట్ కంపెనీ ద్వారా అమ్ముకోవడం అత్యంత హేయమైన, రాజ్యాంగ విరుద్ధమైన చర్య అని పిటిషనర్లు ఆరోపిస్తున్నారు. ఇది రాజ్యాంగంలోని మొదటి సవరణ, ఐదో సవరణ నిబంధనలను ఉల్లంఘిస్తోందని వారు పేర్కొన్నారు. ట్రంప్ మీడియా తక్షణమే 'ట్రూత్ ఏపీఐ' సేవలను, అలాగే తన సోషల్ మీడియాలో పోస్టుల ప్రత్యేక ఎక్స్‌క్లూజివ్ యాక్సెస్ ఒప్పందాలను పూర్తిగా రద్దు చేసేలా ఆదేశాలు ఇవ్వాలని కోర్టును పిటిషనర్లు కోరారు.

ఆరోపణలను ఖండించిన ట్రంప్ మీడియా

అయితే, ఈ ఆరోపణలను ట్రంప్ మీడియా తీవ్రంగా ఖండించింది. వ్యాపార వర్గాలకు సమాచారాన్ని వేగంగా అందించడం పరిశ్రమలో సాధారణమేనని స్పష్టం చేసింది. ప్రెసిడెంట్ ట్రంప్ సమాచారాన్ని అనేక వేదికలు, వార్తా సంస్థలు అందిస్తున్నాయి. వాటిలో చాలా సంస్థలు ఇప్పటికే సబ్‌స్క్రిప్షన్ ఏపీఐలను వాడుతున్నాయి. కొందరు వామపక్ష భావజాలం ఉన్న కార్యకర్తలు కోర్టులను ఆశ్రయించి అధ్యక్షుడి గొంతు నొక్కేందుకు, మా షేర్‌హోల్డర్లను దెబ్బతీసేందుకు కుట్ర పన్నుతున్నారని ఆ సంస్థ ఒక ప్రకటనలో పేర్కొంది.

ఆర్థిక నష్టాల్లో ట్రంప్ మీడియా
మరోవైపు ట్రంప్ మీడియా ఆర్థిక పరిస్థితి కూడా చర్చనీయాంశంగా మారింది. పబ్లిక్‌గా ట్రేడ్ అవుతున్న ఈ సంస్థ ప్రతి త్రైమాసికంలో భారీ నష్టాలను నమోదు చేస్తోంది. సుమారు రెండేళ్ల క్రితం పబ్లిక్ కంపెనీగా మారిన సమయంలో 62 డాలర్లకు పైగా ఉన్న సంస్థ షేరు ధర ఆ తర్వాత 10 డాలర్ల కంటే దిగువకు పడిపోయింది. ఈ నేపథ్యంలో కొత్త ఆదాయ మార్గాలను అన్వేషించడంలో భాగంగానే ట్రూత్ ఏపీఐ సేవను తీసుకొచ్చినట్లు తెలుస్తోంది.

ట్రంప్ అధ్యక్షుడిగా తిరిగి ఎన్నికైన తర్వాత ఆయన వ్యాపార కార్యకలాపాలపై కూడా అనేక ప్రశ్నలు తలెత్తాయి. ముఖ్యంగా క్రిప్టోకరెన్సీకి సంబంధించిన వ్యాపారాల ద్వారా అధ్యక్ష పదవిని వ్యక్తిగత ప్రయోజనాల కోసం ఉపయోగించుకుంటున్నారనే విమర్శలు వచ్చాయి. ఈ ఏడాది సమర్పించిన ఆర్థిక వెల్లడి నివేదికలో తన కుటుంబానికి సంబంధించిన క్రిప్టో వ్యాపారాల నుంచి గత ఏడాది భారీ ఆదాయం వచ్చినట్లు వెల్లడైంది. అలాగే ట్రంప్‌నకు సంబంధించిన డిజిటల్ ఫైనాన్స్ సంస్థ 'వరల్డ్ లిబర్టీ ఫైనాన్షియల్'కు యునైటెడ్ అరబ్ ఎమిరేట్స్ ప్రభుత్వానికి అనుబంధంగా ఉన్న సంస్థ నుంచి భారీ పెట్టుబడి వచ్చినట్లు నివేదికలు చెబుతున్నాయి. ట్రంప్ పేరుతో ప్రత్యేక మీమ్ కాయిన్లను విక్రయించడం కూడా గతంలో వివాదాస్పదమైంది.

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