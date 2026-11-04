అమెరికా ఎన్నికల్లో భారతీయుల హవా- సుహాస్, పియా విజయం- వివేక్ రామస్వామికి షాక్!
US Midterm Polls 2026 Indians : అమెరికా మధ్యంతర ఎన్నికల్లో భారత సంతతి అభ్యర్థుల సత్తా చాటుతున్నారు.
Published : November 4, 2026 at 10:25 AM IST
అమెరికా మధ్యంతర ఎన్నికల్లో భారత సంతతికి చెందిన అభ్యర్థులు తమదైన ముద్ర వేస్తున్నారు. కాంగ్రెస్ నుంచి రాష్ట్రస్థాయి పదవుల వరకు పలువురు భారతీయ మూలాలున్న నేతలు ఎన్నికల బరిలో నిలిచారు. వీరిలో డెమొక్రటిక్ పార్టీకి చెందిన సుహాస్ సుబ్రమణ్యం వర్జీనియాలో మరోసారి విజయం సాధించగా, ఫ్లోరిడాలో పియా దండియా తొలిసారి ప్రతినిధుల సభకు ఎన్నికయ్యారు. మేరీల్యాండ్ లెఫ్టినెంట్ గవర్నర్ అరుణా మిల్లర్ కూడా మరోసారి పదవిని నిలబెట్టుకున్నారు. మరోవైపు ఒహియో గవర్నర్ ఎన్నికల్లో రిపబ్లికన్ అభ్యర్థి వివేక్ రామస్వామి డెమొక్రటిక్ అభ్యర్థి అమీ ఆక్టన్ చేతిలో ఓటమి పాలయ్యారు. భారతీయ అమెరికన్ల రాజకీయ ప్రాతినిధ్యం పెరుగుతున్న నేపథ్యంలో ఈ ఫలితాలు ప్రాధాన్యం సంతరించుకున్నాయి.