తైవాన్‌కు అమెరికా షాక్‌- వారి స్వాతంత్య్రం కోసం తాము పోరాడలేమన్న ట్రంప్

US president Donald Trump (AP)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : May 16, 2026 at 12:19 PM IST

Trump On China Taiwan Issue : తైవాన్ విషయంలో ప్రపంచ రాజకీయాలు ఒక్కసారిగా వేడెక్కాయి. చైనా పర్యటన ముగించుకున్న అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్, తైవాన్‌పై సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు. చైనా సైనికశక్తి ముందు తైవాన్ చాలా చిన్నదని, అనవసరంగా స్వాతంత్ర్యం కోసం ప్రయత్నించి ప్రమాదం కొని తెచ్చుకోవద్దని హెచ్చరించారు. యుద్ధం వస్తే తొమ్మిదిన్నర వేల మైళ్ల దూరం ప్రయాణించి రావడం అమెరికాకు సాధ్యం కాదని చేతులెత్తేశారు. అమెరికా చిప్‌ పరిశ్రమను తైవాన్‌ దొంగిలించి అభివృద్ధి చెందిందని ట్రంప్‌ తీవ్ర ఆరోపణలు చేశారు. బీజింగ్‌ నుంచి తిరిగి వచ్చిన తర్వాత ఫాక్స్ న్యూస్‌కు ఇంటర్వ్యూలో ఈ మేరకు వ్యాఖ్యలు చేశారు.

తైవాన్​ రక్షించడం అంటే తీవ్రమైన సమస్య
తైవాన్‌ను రక్షించడం అనేది అమెరికాకు తీవ్రమైన సమస్య అని అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్‌ ట్రంప్‌ వ్యాఖ్యానించారు. చైనా చాలా శక్తిమంతమైన దేశమని, తైవాన్‌ చిన్న ద్వీపం మాత్రమేనని చెప్పారు. యుద్ధం వస్తే చైనాకు తైవాన్‌ 59 మైళ్ల దూరం మాత్రమే ఉందని, కానీ అమెరికా 9,500 మైళ్ల దూరంలోఉందన్నారు. అంతదూరం ప్రయాణించి చైనాతో యుద్ధం చేయాలని తాను కోరుకోవడం లేదన్నారు. అమెరికా అధ్యక్షుడిగా తాను ఉన్నంతకాలం తైవాన్‌పై చైనా దాడి చేస్తుందని అనుకోవట్లేదన్న ట్రంప్, ఆ తర్వాత ప్రమాదం పెరిగే అవకాశం ఉంటుందని చెప్పారు.

'సదస్సులో తైవాన్​ అంశమే ప్రధానమైనది'
బీజింగ్‌ శిఖరాగ్ర సదస్సులో చైనా అధ్యక్షుడు షీ జిన్‌పింగ్‌ లేవనెత్తిన అంశాల్లో తైవాన్ ప్రధానమైందని ట్రంప్‌ తెలిపారు. ఈ విషయంపైనే తామిద్దరం రాత్రంతా మాట్లాడినట్లు చెప్పారు. దీర్ఘకాలంగా ఉన్న వన్‌ చైనా పాలసీ ప్రకారం, తైవాన్ తమ అంతర్భాగమన్న జిన్‌పింగ్‌ వాదనను అమెరికా అంగీకరిస్తుందన్నారు. అయితే ప్రజాస్వామ్య, స్వయం పాలన కలిగిన ఆ ద్వీపంపై బీజింగ్ సార్వభౌమాధికార వాదనను తామెప్పుడూ గుర్తించ లేదని ట్రంప్‌ చెప్పారు. తైవాన్‌తో అమెరికాకు బలమైన అనధికారిక సంబంధాలు ఉన్నాయని, అందుకు అనుగుణంగా ఆయుధాలను తప్పనిసరిగా అందిస్తామని స్పష్టం చేశారు. తైవాన్ కోసం 14బిలియన్ డాలర్ల ఆయుధ ప్యాకేజీని ప్రతిపాదించిన విషయాన్ని ట్రంప్‌ గుర్తు చేశారు. చైనాతో బేరసారాలు ఆడేందుకు ఆయుధ ప్యాకేజీని వాడుకోవచ్చని భావించినట్లు తెలిపారు. ప్రస్తుతానికి ఆ భారీ ఆయుధ ప్యాకేజీని ఇంకా ఆమోదించలేదని, ఏం జరుగుతుందో చూద్దామన్నారు. అమెరికా చిప్‌ పరిశ్రమను తైవాన్‌ దొంగిలించిందని ఈ సందర్భంగా ట్రంప్‌ ఆరోపించారు. అందుకు అమెరికా మాజీ అధ్యక్షులే కారణమని విమర్శించారు.

ట్రంప్​ వ్యాఖ్యలను స్వాగతించిన చైనా
తైవాన్ స్వాతంత్ర్యాన్ని వ్యతిరేకిస్తూ ట్రంప్ చేసిన వ్యాఖ్యలను చైనా స్వాగతించింది. తైవాన్ అంశంపై తమ ఆందోళనలను అమెరికా అర్థం చేసుకుందని విశ్వసిస్తున్నట్లు చైనా విదేశాంగమంత్రి వాంగ్ యీ అన్నారు. చైనా-అమెరికా సంబంధాల్లో తైవాన్ సమస్య అత్యంత ముఖ్యమైనదన్నారు. మరోవైపు ట్రంప్-జిన్‌పింగ్‌ శిఖరాగ్ర సమావేశం తర్వాత పరిణామాలను నిశితంగా పరిశీలిస్తున్నట్లు తైవాన్ ప్రభుత్వం తెలిపింది. వాషింగ్టన్‌తో తైపీ సన్నిహిత సంబంధాలు కొనసాగిస్తుందని తైవాన్ విదేశాంగ శాఖ పేర్కొంది.

