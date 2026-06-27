షోయబ్ అక్తర్ సోదరుడి అంత్యక్రియల్లో ఉగ్రవాదులు- పహల్గాం మాస్టర్మైండ్ హాజరు!
దీనికి సంబంధించిన దృశ్యాలు సామాజిక మాధ్యమాల్లో వైరల్- లష్కరే డిప్యూటీ చీఫ్, పహల్గాం మాస్టర్మైండ్ సైఫుల్లా కసూరీ హాజరు
Published : June 27, 2026 at 1:02 PM IST
Shoaib Akhtar Brother Funeral : పాకిస్థాన్ మాజీ క్రికెటర్ షోయబ్ అక్తర్ సోదరుడు షాహిద్ అక్తర్ అంత్యక్రియలు తీవ్ర చర్చనీయాంశంగా మారాయి. అతడి అంత్యక్రియలకు లష్కరే తయ్యిబా ఉగ్రవాదులు పాల్గొన్నట్లు సమాచారం. వారిలో పహల్గాం ఉగ్రదాడి సూత్రధారి ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. దీనికి సంబంధించిన దృశ్యాలు సామాజిక మాధ్యమాల్లో వైరల్గా మారాయి.
షోయబ్ అక్తర్ సోదరుడు షాహిద్ అంత్యక్రియలు ఇస్లామాబాద్లో జరిగాయి. భారత్లో పలు ఉగ్రదాడులకు కారకులైన లష్కరే తయ్యిబా ఉగ్రవాదులు దీనికి హాజరయ్యారు. వారిలో లష్కరే డిప్యూటీ చీఫ్, పహల్గాం మాస్టర్మైండ్ సైఫుల్లా కసూరీ కూడా ఉన్నాడు. అతడితో పాటు లష్కరే రాజకీయ విభాగం పీఎంఎంఎల్ ప్రెసిడెంట్ ఇనామ్ ఉర్ రెహ్మాన్ పాల్గొన్నాడు. ఐరాస ప్రకటిత ఉగ్రవాది హఫీజ్ సయీద్ లష్కరేపై ఉన్న నిషేధాలను తప్పించుకుని తిరిగేందుకు పీఎంఎంఎల్ను ఏర్పాటు చేశాడు. అది 2024 పాకిస్థాన్ ఎన్నికల్లో పోటీ చేసింది.