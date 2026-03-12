ఇథియోపియాలో కొండచరియలు విరిగిపడి 50 మంది మృతి- 125 మంది గల్లంతు

ETV Bharat / international

Published : March 12, 2026 at 5:48 PM IST

landslides in Ethiopia: ఇథియోపియాలో కురుస్తున్న భారీ వర్షాలు బీభత్సం సృష్టించాయి. వారం రోజులుగా ఎడతెరిపి లేకుండా కురుస్తున్న వానల వల్ల మూడు జిల్లాల్లో భారీగా కొండచరియలు విరిగిపడ్డాయి. ఈ ప్రమాదంలో 50 మంది చనిపోగా, మరో 125 మంది గల్లంతు అయినట్లు అధికారులు తెలిపారు. ప్రస్తుతం సహాయక చర్యలు ముమ్మరంగా సాగుతున్నాయని చెప్పారు. శిథిలాల నుంచి ఒక వ్యక్తిని ప్రాణాలతో కాపాడినట్లు పేర్కొన్నారు.

గ్యామో జోన్‌లోని గాచో బాబా, కాంబా, బోంకే జిల్లాల్లో ఈ విపత్తు సంభవించినట్లు అధికారులు చెప్పారు. ఇప్పటి వరకు 50 మృతదేహాలను వెలికితీసినట్లు గామొ జోన్ విపత్తు నివారణ డైరెక్టర్ మెస్ఫిన్ మానుకా వెల్లడించారు. కొండచరియలు ఒక్కసారిగా విరిగిపడటంతో ఇళ్లన్నీ మట్టిదిబ్బలుగా మారాయి. అనేక మంది బరుదలో చిక్కుకుపోయి ప్రాణాలు కోల్పోయినట్లు అధికారులు తెలిపారు.

