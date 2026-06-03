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పశ్చిమాసియాలో మళ్లీ ఉద్రిక్తతలు- అమెరికా స్థావరాలపై ఇరాన్ దాడులు

అమెరికా స్థావరాలే లక్ష్యంగా ఇరాన్ క్షిపణుల దాడులు

Iran Us War
Iran Us War (AP File Photo)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : June 3, 2026 at 6:56 AM IST

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Iran Us War : పశ్చిమాసియాలో మళ్లీ ఉద్రిక్తత పరిస్థితులు నెలకొన్నాయి. ఓవైపు శాంతి చర్చలు జరుగుతుండగా, మరోవైపు అమెరికా స్థావరాలే లక్ష్యంగా ఇరాన్ దాడులు చేట్టింది. కువైట్‌, బహ్రెయిన్‌లోని అమెరికా స్థావరాలపై ఇరాన్‌ క్షిపణులు, డ్రోన్లతో దాడులకు దిగింది. ఖేష్మ్‌ ద్వీపంలోని ఇరాన్‌ సైనిక స్థావరాలపై యూఎస్‌ చేసిన దాడికి ప్రతీకారంగా తాము దాడులు చేస్తున్నట్లు ఐఆర్​జీసీ వెల్లడించింది. మరోవైపు ఇరాన్‌ క్షిపణులు, డ్రోన్లను తమ డిఫెన్స్‌ వ్యవస్థలు అడ్డుకుంటున్నాయని కువైట్‌ ఆర్మీ జనరల్‌ స్టాఫ్‌ పేర్కొన్నారు.

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IRAN US WAR
IRAN US WAR

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