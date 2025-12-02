భారత్తో సంబంధాలపై గర్విస్తున్నాం- S400లపై పుతిన్, మోదీ చర్చ: రష్యా
భారత్కు రానున్న పుతిన్- రెండు దేశాల సంబంధాలపై క్రెమ్లిన్ ప్రతినిధి కీలక వ్యాఖ్యలు
Published : December 2, 2025 at 4:01 PM IST
India Russia Relations : రష్యా అధ్యక్షుడు వ్లాదిమిర్ పుతిన్ భారత పర్యటనకు సిద్ధమవుతుండగా, రెండు దేశాల సంబంధాలు మరోసారి ప్రాధాన్యం సంతరించుకున్నాయి. డిసెంబర్ 4, 5 తేదీల్లో జరిగే ఈ పర్యటన ముందు, క్రెమ్లిన్ ప్రతినిధి దిమిత్రి పెస్కోవ్ భారత్- రష్యా సంబంధాలపై కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. భారత్ ఎదుగుదల సమయంలో రష్యా భుజాలపై వేసుకుని నిలిచిందని, ఇలాంటి చారిత్రక బంధంపై తాము గర్విస్తున్నామని ఆయన స్పష్టంగా తెలిపారు.
పెస్కోవ్ చెప్పిన ప్రకారం, భారత్- రష్యా సంబంధాలు కేవలం ఒప్పందాలు, ప్రోటోకాల్స్ వరకే పరిమితం కావు. దశాబ్దాలుగా ఏర్పడిన పరస్పర నమ్మకం, అర్థం చేసుకునే భావం, అంతర్జాతీయ వ్యవహారాల్లో ఒకే విధమైన దృక్పథం సంబంధాలకు బలం చేకూర్చాయని పేర్కొన్నారు. రెండు దేశాలు పరస్పర ప్రయోజనాలను గౌరవించుకుంటూ ముందుకు సాగుతున్నాయని, ఈ నేపథ్యం ద్వైపాక్షిక సహకారాన్ని మరింత విస్తరించే వీలు ఇస్తోందని చెప్పారు.
రక్షణ రంగంలో 'ప్రకాశవంతమైన భవిష్యత్తు'
రక్షణ రంగంలో రెండు దేశాల మధ్య ఉన్న దీర్ఘకాలిక భాగస్వామ్యాన్ని పెస్కోవ్ ప్రత్యేకంగా ప్రస్తావించారు. బ్రహ్మోస్ క్షిపణి ప్రాజెక్టు రెండు దేశాల మధ్య ఉన్న ఉన్నత స్థాయి సాంకేతిక మార్పిడికి మంచి ఉదాహరణ అని గుర్తుచేశారు. కేవలం కొనుగోలు–అమ్మకాలకే పరిమితం కాకుండా, హై టెక్నాలజీ మార్పిడి జరుగుతోందంటే అది భవిష్యత్తులో మరింత పెద్ద అవకాశాలకు దారితీస్తుందని చెప్పారు. పుతిన్ పర్యటనలో అదనపు S-400 క్షిపణి వ్యవస్థల కొనుగోలు, అలాగే Su-57 ఐదో తరం స్టెల్త్ యుద్ధవిమానాల ప్రతిపాదన కూడా చర్చించే అవకాశం ఉందని వెల్లడించారు. ఇటీవల దుబాయ్ ఎయిర్షోలో రష్యా ప్రతినిధులు భారత్కు Su-57 రూపకల్పనలో భాగస్వామ్య అవకాశాలు, టెక్నాలజీ ట్రాన్స్ఫర్, డ్యూయల్ సీట్ వెర్షన్ అభివృద్ధి వంటి అంశాలు కూడా ఆఫర్ చేశారు.
ఎనర్జీ రంగంలో కీలక భాగస్వామ్యం
భారత్కు తక్కువ ధరల్లో ఇంధనాన్ని సరఫరా చేస్తున్న ప్రధాన దేశం రష్యానే అని పెస్కోవ్ గుర్తుచేశారు. పెట్రోలియం, సహజవాయువు సరఫరాలో పరస్పర ప్రయోజనాలు ఉన్నాయని, ఈ వాణిజ్యం రెండు దేశాలకూ లాభదాయకమని పేర్కొన్నారు. కుడంకులం అణు విద్యుత్ ప్రాజెక్ట్ను ప్రస్తావిస్తూ, చిన్న అణు రియాక్టర్ల రంగంలో కొత్త ఒప్పందాలు కుదిరే అవకాశముందని తెలిపారు.
రూపాయి- రూబిల్ లావాదేవీల ప్రాముఖ్యం
భారత్- రష్యా వాణిజ్యంలో ఎక్కువ శాతం జాతీయ కరెన్సీలలోనే జరుగుతోందని పెస్కోవ్ చెప్పారు. దీనివల్ల మూడో దేశాల ప్రభావం పడకుండా వాణిజ్య భద్రత పెరుగుతుందని అభిప్రాయపడ్డారు. ఇది రెండు దేశాల ఆర్థిక స్వావలంబనను బలపరుస్తోందని వ్యాఖ్యానించారు. భారత్ నుంచి రష్యాకు ఎగుమతులు తక్కువగా ఉన్నాయని అంగీకరిస్తూ, వాటిని పెంచే దిశగా ప్రత్యేక కార్యక్రమం చేపడుతున్నట్లు తెలిపారు. పుతిన్ పర్యటనలో రష్యా దిగుమతిదారుల ఫోరం ఏర్పాటు చేసి, భారత్ నుంచి కొనుగోళ్లు పెంచే మార్గాలపై చర్చించనున్నట్లు తెలిపారు. ఇది సరుకు మాత్రమే కాకుండా సేవల రంగానికీ విస్తరించే అవకాశం ఉందని సూచించారు.
తీవ్రంగా ఖండించిన పెస్కోవ్
ఇటీవల దిల్లీలో జరిగిన పేలుడు ఘటనను పెస్కోవ్ తీవ్రంగా ఖండించారు. భారత్ పలుమార్లు ఉగ్రవాదాన్ని ఎదుర్కొందని, రష్యా కూడా అదే బాధను అనుభవించిందని చెప్పారు. ఉగ్రవాదాన్ని ఎదుర్కోవాలంటే అంతర్జాతీయ సహకారం తప్పదని అన్నారు. భారత్తో కలిసి ఉగ్రవాదానికి వ్యతిరేకంగా రష్యా పోరాడుతుందని చెప్పారు.
పుతిన్ పర్యటన ప్రత్యేకత ఏమిటి?
రష్యా అధ్యక్షుడు పుతిన్, ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ ఆహ్వానం మేరకు డిసెంబర్ 4, 5 తేదీల్లో భారత్కు రానున్నారు. 23వ భారత్ రష్యా వార్షిక సదస్సులో భాగంగా, ద్వైపాక్షిక సంబంధాల పురోగతిని సమీక్షించడంతో పాటు భవిష్యత్తు దిశను నిర్ణయించుకునే అవకాశం ఉండనుంది. ప్రాంతీయ, అంతర్జాతీయ అంశాలపై కూడా రెండు నాయకులు చర్చించనున్నారు.
భారత్కు పుతిన్- ముమ్మర ఏర్పాట్లు చేస్తున్న రష్యా
