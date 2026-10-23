రష్యా నుంచి అమెరికాకు బయల్దేరిన తొలి డీజిల్ ట్యాంకర్- మెలానియా ట్రంప్ చొరవతో 'ఒలెష్కీ' కాల్పుల విరమణ!
40 వేల టన్నుల డీజిల్ ట్యాంకర్ రష్యా నుంచి అమెరికాకు బయల్దేరినట్లు క్రెమ్లిన్ ప్రకటించింది. మరోవైపు ఒలెష్కీలో స్థానిక కాల్పుల విరమణలో మెలానియా ట్రంప్ కీలక పాత్ర పోషించారని వైట్హౌస్ తెలిపింది.
Published : October 23, 2026 at 8:53 PM IST
Russian Diesel Sail For The US : అంతర్జాతీయ రాజకీయాల్లో అనూహ్య పరిణామాలు చోటుచేసుకుంటున్నాయి. ఉక్రెయిన్ యుద్ధం నేపథ్యంలో రష్యాపై కఠిన ఆంక్షలు అమల్లో ఉన్నప్పటికీ, అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ ఇటీవల రష్యా అధ్యక్షుడు వ్లాదిమిర్ పుతిన్తో ఒప్పందం కుదుర్చుకున్న సంగతి తెలిసిందే. అంతర్జాతీయంగా ఇది తీవ్ర చర్చనీయాంశమైంది. ఈ నేపథ్యంలోనే రష్యా నుంచి తొలి డీజిల్ ట్యాంకర్ అమెరికాకు బయల్దేరింది. ఇదే సమయంలో రష్యా- ఉక్రెయిన్ యుద్ధానికి సంబంధించి మరో కీలక పరిణామం చోటు చేసుకుంది. రష్యా ఆక్రమణలో ఉన్న ఉక్రెయిన్ నగరం ఒలెష్కీలో స్థానికంగా వర్తించేలా కాల్పుల విరమణ ఒప్పందాన్ని అమెరికా ప్రథమ మహిళ మెలానియా ట్రంప్ కుదిర్చినట్లు వైట్ హౌస్ ప్రకటించింది.
40 వేల టన్నుల డీజిల్
ఒకవైపు ఉక్రెయిన్- రష్యా యుద్ధం కొనసాగుతున్న నేపథ్యంలోనే అమెరికాకు రష్యా నుంచి డీజిల్ సరఫరా చేసే ఒప్పందం అమల్లోకి వచ్చింది. ఇందులో భాగంగానే అమెరికాలోని వినియోగదారుల కోసం తొలి డీజిల్ ట్యాంకర్ బయల్దేరినట్లు రష్యా అధ్యక్ష భవనం క్రెమ్లిన్ శుక్రవారం ప్రకటించింది. ఇకపై క్రమం తప్పకుండా డీజిల్ సరఫరా చేస్తామని క్రెమ్లిన్ అధికార ప్రతినిధి దిమిత్రి పెస్కోవ్ తెలిపారు. రష్యా ఉపప్రధాని అలెగ్జాండర్ నొవాక్ వెల్లడించిన వివరాల ప్రకారం- తొలి షిప్మెంట్లో 40 వేల టన్నుల డీజిల్ ఉంది. కొద్ది రోజుల కిందట అలెగ్జాండర్ డీజిల్ సరఫరా గురించి ప్రకటించగా, సంబంధిత నౌక ఇప్పుడు న్యూయార్క్ వెళ్తున్నట్లు ప్రముఖ షిప్ ట్రాకింగ్ సంస్థ కెప్లర్ సంకేతాలు ఇచ్చింది. నవంబర్ 7న అమెరికా చేరుకుంటుందని అంచనా వేసింది. ఇక 2023 జులై తర్వాత రష్యా నుంచి అమెరికాకు డీజిల్ చేరడం ఇదే తొలిసారి అని పేర్కొంది.
40 వేల టన్నుల డీజిల్ అంటే సుమారు 3 లక్షల బ్యారెళ్లు. అమెరికాలో సగటున ఒక్కరోజులో వినియోగించే డీజిల్ దాదాపు 40 లక్షల బ్యారెళ్లుగా ఉండగా, ఇప్పుడు వచ్చే షిప్మెంట్ ఇందులో 7 శాతానికి సమానం. రాబోయే నెలల్లో రష్యా నుంచి మరింత డీజిల్ దిగుమతి చేసుకునేలా ఒప్పందం ఉందని ట్రంప్ పేర్కొన్నప్పటికీ, ఈ ఒక్క సరఫరా వల్ల అమెరికాలో ఇంధన ధరలు గణనీయంగా తగ్గే అవకాశం లేదని నిపుణులు అభిప్రాయపడుతున్నారు. అమెరికాలో మధ్యంతర ఎన్నికలు సమీపిస్తున్న నేపథ్యంలో ఇంధన ధరల్ని నియంత్రించే ప్రయత్నంలో భాగంగానే ట్రంప్ పుతిన్తో ఒప్పందం చేసుకున్నారని ఇటీవల పలు కథనాలు వచ్చాయి.
100 శాతం వరకు సుంకాలకు బ్రేక్!
చాలా కాలంగా ఉక్రెయిన్తో యుద్ధం చేస్తుందన్న కారణంతో రష్యాను ఆర్థికంగా ఇరుకున పెట్టేందుకు ట్రంప్ ఎన్నో ప్రయత్నాలు చేశారు. ముఖ్యంగా రష్యాతో వ్యాపారాలు చేసే దేశాలపై ఆంక్షలు, ప్రతీకార సుంకాలు విధించారు. కొద్ది రోజుల కిందట కూడా రష్యా నుంచి భారీగా చమురు కొనుగోలు చేస్తున్న భారత్, చైనా సహా మరికొన్ని దేశాలపై 100 శాతం వరకు సుంకాలు విధించే బిల్లును చట్టంగా మార్చారు. ట్రంప్ సంతకం కూడా చేశారు. అయితే ఆ చర్యల్ని తర్వాత నిలిపివేశారు. ఆ తర్వాత పరిస్థితులు మరింత వేగంగా మారిపోయాయి. కొద్ది రోజుల్లోనే ఇన్నాళ్లు వ్యతిరేకిస్తూ వచ్చిన రష్యాతోనే డీజిల్ దిగుమతికి ట్రంప్ డీల్ చేసుకోవడం గమనార్హం. తమపై యుద్ధానికి రష్యాకు నిధులు సమకూరకుండా ఉండేందుకు మాస్కోపై ఆంక్షల్ని మరింత కఠినతరం చేయాలని ఉక్రెయిన్ ఇతర దేశాల్ని కోరుతోంది. ఈ సమయంలోనే మరోవైపు ట్రంప్- రష్యాతో డీల్ చేసుకోవడం ఉక్రెయిన్లో ఆందోళనకు దారితీసింది.
మెలానియా ట్రంప్ ఎంట్రీ- అక్కడ కాల్పుల విరమణ!
యుద్ధంతో ఉక్రెయిన్లోని ఒలెష్కీ నగరం అతలాకుతలమైంది. నెలలుగా ఇక్కడ ఆహారం, వైద్య సామగ్రి కొరత నెలకొంది. దీంతో ఆ ప్రాంతంలో మానవతా సహాయం అందించేందుకు, అక్కడ చిక్కుకుపోయిన సామాన్యుల్ని సురక్షిత ప్రాంతాలకు తరలించేందుకు వీలుగా, రష్యా- ఉక్రెయిన్ మధ్య ఒక ప్రాంతీయ/స్థానిక కాల్పుల విరమణ ఒప్పందం కుదిరినట్లు వైట్హౌస్ ప్రకటించింది. అమెరికా ప్రథమ మహిళ మెలానియా ట్రంప్ చొరవ తీసుకొని ఈ ఒప్పందాన్ని కుదిర్చినట్లు శ్వేతసౌధం వెల్లడించింది. ఈ తాత్కాలిక సీజ్ ఫైర్ అక్టోబర్ 29 నుంచి అమల్లోకి రానుంది. ఈ చర్చల్ని మెలానియా ట్రంప్ స్వయంగా ప్రారంభించారని, సీజ్ ఫైర్ నిబంధనలు, విధివిధానాలను ఖరారు చేయడానికి మెలానియా, ఆమె తరపు ప్రతినిధి నేరుగా ఉక్రెయిన్ అగ్రనాయకత్వంతో సంప్రదింపులు జరిపారని వైట్హౌస్ తెలిపింది. యూఎస్ ఫస్ట్ లేడీగా మెలానియా ట్రంప్- యుద్ధాలు, ఘర్షణల వల్ల నలిగిపోతున్న పిల్లల భద్రత అంశాన్ని ప్రధాన అజెండాగా మార్చుకున్నారు. యుద్ధం కారణంగా తమ కుటుంబాలకు దూరమైన చిన్నారుల్ని తిరిగి వారి తల్లిదండ్రుల చెంతకు చేర్చేలా చొరవ చూపాలని కోరుతూ పుతిన్కు స్వయంగా లేఖ కూడా రాశారు.