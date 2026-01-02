కిమ్ జోంగ్ ఉన్ వారసురాలు కూతురేనా?- త్వరలోనే ఆమెకు నంబర్ 2 స్టేటస్ ఇస్తారా?
ఉత్తర కొరియా తదుపరి పాలకురాలు కిమ్ జు యే?- పూర్వీకుల సమాధులను సందర్శించిన కిమ్ జోంగ్ ఉన్ కూతురు- త్వరలోనే 'వర్కర్స్ పార్టీ ఆఫ్ కొరియా'లో ఆమెకు కీలక పదవి?
Published : January 2, 2026 at 5:04 PM IST
Kim Daughter Heir Status : ఉత్తర కొరియా నియంత కిమ్ జోంగ్ ఉన్ కుమార్తె కిమ్ జు యే గురించి హాట్ డిబేట్ నడుస్తోంది. కిమ్ వారసురాలు ఆమనే ప్రచారం జరుగుతోంది. దేశ రాజధాని ప్యోంగ్యాంగ్లో ఉన్న 'కుమ్ సుసాన్ ప్యాలస్ ఆఫ్ ది సన్'ను కిమ్ జు యే సందర్శించిన ఫొటోలతో కూడిన వార్తలను శుక్రవారం ఉత్తర కొరియా ప్రభుత్వ వార్తా సంస్థ 'కేసీఎన్ఏ' ప్రచురించింది. ఆ ప్యాలస్లో ఉన్న తన తాత కిమ్ జోంగ్ ఇల్ (కిమ్ జోంగ్ 2), ముత్తాత కిమ్ 2 సంగ్ల సమాధుల ఎదుట తల్లిదండ్రులతో కలిసి కిమ్ జు యే వినమ్రంగా నిల్చున్న ఫొటోలను ఆ వార్తల్లో ప్రచురించారు. గురువారం (జనవరి 1న) నూతన సంవత్సరం సందర్భంగా కిమ్ జోంగ్ ఉన్ తన భార్య రీ సోల్ జు, కూతురు కిమ్ జు యేతో కలిసి పూర్వీకుల సమాధులను సందర్శించారని ఆ కథనాల్లో ప్రస్తావించారు.
'వర్కర్స్ పార్టీ ఆఫ్ కొరియా'లో నంబర్ 2 స్థాయి పదవి
'వర్కర్స్ పార్టీ ఆఫ్ కొరియా' ద్వారా 1948 నుంచి ఇప్పటిదాకా కిమ్ కుటుంబమే ఉత్తర కొరియాను ఏలుతోంది. 1948 నుంచి 1994 వరకు కిమ్ 2 సంగ్, 1994 నుంచి 2011 వరకు కిమ్ జోంగ్ 2 ఈ దేశాన్ని ఏకఛత్రాధిపత్యంగా, నిరంకుశంగా ఏలారు. 2011 నుంచి ఉత్తర కొరియా అధికార పీఠంపై కిమ్ జోంగ్ 2 కుమారుడు కిమ్ జోంగ్ ఉన్ ఉన్నారు. అధికార 'వర్కర్స్ పార్టీ ఆఫ్ కొరియా'లో అత్యున్నత స్థాయి పదవిలో కూతురు కిమ్ జు యేను కిమ్ జోంగ్ ఉన్ నియమిస్తారనే టాక్ వినిపిస్తోంది. ఈ ఏడాది జనవరి లేదా ఫిబ్రవరిలో జరగనున్న వర్కర్స్ పార్టీ ముఖ్య సదస్సులో దీనిపై అధికారిక ప్రకటన చేస్తారని అంచనా వేస్తున్నారు. కిమ్ జోంగ్ ఇల్, కిమ్ 2 సంగ్, కిమ్ జోంగ్ ఉన్లు సైతం దేశ పాలక పగ్గాలను చేపట్టే ముందు 'వర్కర్స్ పార్టీ ఆఫ్ కొరియా'లో వివిధ కీలక పదవీ బాధ్యతలను నిర్వర్తించారు. ఇప్పుడు ఆ దిశగానే కూతురినీ కిమ్ జోంగ్ ఉన్ రెడీ చేస్తున్నారని అంతర్జాతీయ వ్యవహారాల పరిశీలకులు అంటున్నారు.
చిన్న వయసులోనే పెద్ద పదవిని ఇస్తారా?
కిమ్ జోంగ్ ఉన్ వయసు 41 ఏళ్లు కాగా, ఆయన కూతురు కిమ్ జు యే వయసు 14 ఏళ్లు. 'వర్కర్స్ పార్టీ ఆఫ్ కొరియా'లో ఆమెకు తగిన నాయకత్వ తర్ఫీదును అందించాలని కిమ్ జోంగ్ ఉన్ భావిస్తున్నారట. రాబోయే కొన్నేళ్లలో జాతీయ, అంతర్జాతీయ, దౌత్య, సైనిక, పాలనా వ్యవహారాలపై అవగాహన పెంచుకొని, ఆమె తన రాజకీయ వారసురాలిగా ఎదగగలదని కిమ్ ఆశిస్తున్నారట. 'వర్కర్స్ పార్టీ ఆఫ్ కొరియా' ముఖ్య సదస్సుకు సరిగ్గా ముందు కుటుంబానికి అత్యంత పవిత్రమైన 'కుమ్ సుసాన్ ప్యాలస్ ఆఫ్ ది సన్'ను కిమ్ జు యే సందర్శించడం కీలక పరిణామమే అని ఉత్తర కొరియా వ్యవహారాల పరిశీలకుడు, దక్షిణ కొరియాలోని సెజాంగ్ ఇన్స్టిట్యూట్ డిప్యూటీ హెడ్ చియాంగ్ సెయాంగ్ చాంగ్ అభిప్రాయపడ్డారు. వర్కర్స్ పార్టీలో నంబర్ 2 స్థాయిని కలిగిన మొదటి సెక్రెటరీ పదవిని కూతురికి కిమ్ జోంగ్ ఉన్ కట్టబెట్టే అవకాశాలు ఉన్నాయన్నారు. వయసు తక్కువగా ఉన్నందున, ప్రస్తుతానికి ఆమెకు చిన్న పదవినే కేటాయించే ఛాన్స్ ఉందని మరికొందరు పరిశీలకులు అంచనా వేస్తున్నారు.
కూతురిని ప్రమోట్ చేస్తున్న కిమ్
దక్షిణ కొరియా నిఘా సంస్థ నేషనల్ ఇంటెలీజెన్స్ సర్వీస్ (ఎన్ఐఎస్) ప్రకారం, తొలిసారిగా 2022 నవంబరులో మీడియా ఎదుటకు కిమ్ జోంగ్ ఉన్ కుమార్తె కిమ్ జు యే వచ్చింది. తన తండ్రి పక్కనే కూర్చొని మిలిటరీ పరేడ్లను, మిస్సైల్ ప్రయోగ పరీక్షలను ఆమె వీక్షించింది. గత మూడేళ్లలో ఉత్తర కొరియాలోని వివిధ ప్రాంతాల పర్యటనకు కిమ్ జోంగ్ ఉన్తో పాటు కిమ్ జు యే కూడా వెళ్లింది. 2025 సెప్టెంబరులో చైనా పర్యటనకు తన కూతురిని కిమ్ జోంగ్ ఉన్ తీసుకెళ్లారు. తాజాగా ఈ ఏడాది జనవరి 1న నూతన సంవత్సర వేడుకల వేళ తన తండ్రి చెంపపై కిమ్ జు యే ప్రేమగా ముద్దుపెట్టారు. తద్వారా తండ్రిపై తనకు ఉన్న ప్రేమను చాటుకుంది. అన్ని ప్రభుత్వ కార్యక్రమాలకు కూతురిని తీసుకెళ్లడం ద్వారా, భావి పాలకురాలు, తన వారసురాలు ఆమెనే అనే సందేశాన్ని ఉత్తర కొరియా ప్రజల్లోకి కిమ్ పంపుతున్నారని ఎన్ఐఎస్ పేర్కొంది.
