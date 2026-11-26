ట్రంప్ ఆహ్వానాన్ని పట్టించుకోని కిమ్- మరిన్ని అణ్వాయుధాల తయారీకి పిలుపు
Kim On Building Nuclear Weapons : వ్యూహాత్మక అణ్వాయుధాలను పలు రంగాల్లో మోహరించాలని ఉత్తర కొరియా అధినేత పిలుపునిచ్చారు. దీని కోసం రెండు అణు పదార్థాల ఉత్పత్తి కేంద్రాలను ఆయన తనిఖీ చేశారు.
Published : November 26, 2026 at 12:16 PM IST
ఉత్తర కొరియా అధినేత కిమ్ జోంగ్ ఉన్ మరోసారి అణు హెచ్చరికలు చేశారు. తనతో భేటీ కావాలని ఇటీవల అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ చేసిన ప్రతిపాదనను పట్టించుకోని కిమ్, తాజాగా అణు కేంద్రాలను సందర్శించారు. కొత్తగా ప్రారంభించిన, విస్తరిస్తున్న అణు కర్మాగారాలతో పాటు అణు పరిశోధన కేంద్రాన్ని ఆయన పరిశీలించినట్లు ఆ దేశ వార్తా సంస్థ కేసీఎన్ఏ వెల్లడించింది. అమెరికా తన మిత్రదేశాలకు అణు జలాంతర్గాములు, ఆయుధాలు అందిస్తోందని ఆరోపించిన కిమ్, ఆ ముప్పును ఎదుర్కొనేందుకే తమ అణు శక్తిని పెంచుకుంటున్నామని స్పష్టం చేశారు. ముఖ్యంగా దక్షిణ కొరియా సరిహద్దు కోసం చిన్న తరహా అణ్వాయుధాలను మరింతగా తయారు చేయాలని ఆయన ఆదేశించారు.
రెండు అణు కేంద్రాలను పరిశీలించిన కిమ్
ఉత్తర కొరియాలో కొత్తగా ప్రారంభించిన ఓ అణు కర్మాగారంతో పాటు విస్తరణ పనులు జరుగుతున్న మరో కేంద్రాన్ని కిమ్ జోంగ్ ఉన్ సందర్శించినట్లు కేసీఎన్ఏ గురువారం వెల్లడించింది. ఈ రెండు కేంద్రాలు అణు పదార్థాల ఉత్పత్తికి సంబంధించినవని తెలిపింది. ఆయుధాల తయారీకి ఉపయోగించే యురేనియం ఉత్పత్తి కోసం వినియోగించే సెంట్రిఫ్యూజ్లుగా భావిస్తున్న పరికరాల వరుసల మధ్య కిమ్, సీనియర్ సైనిక అధికారులు పర్యటించినట్లు ఫొటోలు విడుదల చేసింది. అణు వార్హెడ్లుగా భావిస్తున్న పరికరాలను ప్రదర్శించిన హాళ్లను కూడా కిమ్ పరిశీలించినట్లు చిత్రాల్లో కనిపించింది. అయితే కొన్ని ఫొటోలు స్పష్టంగా లేవు. బుధవారం కిమ్ అణు పరిశోధనా సంస్థను కూడా సందర్శించినట్లు కేసీఎన్ఏ తెలిపింది.
అణు సామర్థ్యాన్ని పెంచుకునే దిశగా
2010లో ఉత్తర కొరియా పర్యటనకు వెళ్లిన అమెరికా విద్యావేత్తలకు యోంగ్బ్యోన్ అణు సముదాయంలోని యురేనియం శుద్ధి కేంద్రాన్ని చూపించింది. ఆ తర్వాత కూడా మరో కేంద్రానికి సంబంధించిన వివరాలను అప్పుడప్పుడు బయటపెట్టింది. ఈ ఏడాది జూన్లో కిమ్ ఓ యురేనియం శుద్ధి కేంద్రాన్ని సందర్శించినట్లు ఉత్తర కొరియా వెల్లడించింది. అది యోంగ్బ్యోన్లో నిర్మిస్తున్న మరో సుసంపన్నత కేంద్రం కావచ్చని నిపుణులు అంచనా వేశారు. కొరియా ద్వీపకల్పం వైపు అణు ముప్పులు పెరుగుతున్న నేపథ్యంలోనే దేశ రక్షణ సామర్థ్యాన్ని బలోపేతం చేసేందుకు ఈ తనిఖీలు చేపట్టినట్లు కిమ్ పేర్కొన్నారని కేసీఎన్ఏ తెలిపింది. అమెరికా తన ప్రాంతీయ మిత్రదేశాలను అణ్వాయుధ సామర్థ్యం కలిగిన జలాంతర్గాములను కలిగి ఉండేలా ప్రోత్సహిస్తోందని కిమ్ ఆరోపించారు.
అంతేకాకుండా తన అణ్వాయుధాలను ఆ దేశాలతో పంచుకునేందుకు అమెరికా సిద్ధంగా ఉందని కిమ్ జోంగ్ ఉన్ విమర్శించారు. ఉత్తర కొరియా అణ్వాయుధాల విషయంలో వెనక్కి తగ్గే ప్రసక్తే లేదని ఆయన స్పష్టం చేశారు. అణు సామర్థ్యం నాణ్యత, పరిమాణం, ప్రాముఖ్యత పరంగా మరింత బలోపేతం కావాల్సిన అవసరం ఉందని పేర్కొన్నారు. దక్షిణ కొరియాతో ఉన్న సరిహద్దు పరిస్థితులను దృష్టిలో ఉంచుకుని తక్కువ విధ్వంసక శక్తి కలిగిన యుద్ధరంగ అణ్వాయుధాలను కూడా అభివృద్ధి చేయాలని సూచించారు. వివిధ లక్ష్యాల కోసం, పలు కార్యాచరణ రంగాల్లో వాటిని మోహరించడం కీలకమని అన్నారు.
ట్రంప్తో భేటీకి దూరంగా కిమ్
2019లో అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్తో జరిగిన దౌత్య చర్చలు విఫలమైన తర్వాత కిమ్ తన అణు, సైనిక కార్యక్రమాల విస్తరణను వేగవంతం చేశారు. అదే సమయంలో రష్యా, చైనాలతో సంబంధాలను బలోపేతం చేసుకోవడంపై దృష్టి పెట్టారు. ఉత్తర కొరియాను శాశ్వత అణుశక్తిగా నిలబెట్టడంతో పాటు ప్రాంతీయంగా తన స్థానాన్ని బలోపేతం చేసుకోవాలని ప్రయత్నిస్తున్నారు. గత వారం ఆసియా-పసిఫిక్ ఆర్థిక సహకార సదస్సు (ఏపీఈసీ) కోసం చైనాలో పర్యటించిన ట్రంప్, కిమ్తో మరోసారి చర్చలు జరిపేందుకు ఆసక్తి చూపారు. అయితే ఉత్తర కొరియా నుంచి బహిరంగ స్పందన రాకపోవడంతో ఇరువురు నేతల భేటీ జరగలేదు.
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