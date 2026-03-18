కిమ్ క్లీన్ స్వీప్- ఉత్తర కొరియా ఎన్నికల్లో 99.93 శాతం ఓట్లతో విక్టరీ
ఎన్నికల్లో అత్యధికంగా 99.99 శాతం పోలింగ్
Published : March 18, 2026 at 11:30 AM IST
North Korea Election 2026 : ఉత్తర కొరియా పార్లమెంటరీ ఎన్నికల్లో ఆ దేశ నియంత కిమ్ జోంగ్ ఉన్ తిరుగులేని మెజారిటీతో గెలిచారు. ఆయన సారథ్యంలోని వర్కర్స్ పార్టీ ఆఫ్ కొరియా, దాని మిత్రపక్షాలు మార్చి 15న జరిగిన ఎన్నికల్లో అన్ని సీట్లలోనూ ఏకంగా 99.93 శాతం ఓట్లను సాధించాయి. ఈ ఎన్నికల్లో అత్యధికంగా 99.99 శాతం పోలింగ్ నమోదైంది. ఈ పార్టీలకు చెందిన 687 మంది ఉత్తర కొరియా సుప్రీం పీపుల్స్ అసెంబ్లీకి ఎన్నికయ్యారు. ఉత్తర కొరియా 15వ పార్లమెంటరీ ఎన్నికల ఫలితాల సమాచారంతో ఈమేరకు ఆ దేశ మీడియాలో కథనాలు ప్రచురితమయ్యాయి. ఈనేపథ్యంలో తదుపరిగా నూతన సభ్యులతో సుప్రీం పీపుల్స్ అసెంబ్లీ సమావేశమై, దేశ నాయకత్వాన్ని ఎన్నుకునే అంశంపై, రాజ్యాంగంలో కీలక సవరణలపై చర్చించనుంది.