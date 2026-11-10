కిమ్ వారసురాలు 'కిమ్ జు ఏ'- ఉత్తర కొరియా తదుపరి పగ్గాలు మహిళ చేతికేనా?
North Korea Next Leader : పురుషాధిక్యత కలిగిన ఉత్తర కొరియాలో తొలిసారి ఒక మహిళకు పగ్గాలు అప్పగించేందుకు కిమ్ అడుగులు వేస్తున్నట్లు దక్షిణ కొరియా నిఘా వర్గాలు తెలిపాయి.
Published : November 10, 2026 at 2:40 PM IST
ఉత్తర కొరియా అధినేత కిమ్ జోంగ్ ఉన్ తన రాజకీయ వారసురాలిని సిద్ధం చేస్తున్నారా? అంటే అవుననే అంటున్నాయి దక్షిణ కొరియా నిఘా వర్గాలు, ఉత్తర కొరియా నుంచి పారిపోయి వచ్చిన శరణార్థులు. గత నాలుగేళ్లుగా కిమ్ తన టీనేజ్ కుమార్తె 'కిమ్ జు ఏ'ను క్షిపణి పరీక్షలు, సైనిక కవాతులకు వెంటబెట్టుకుని రావడం వెనుక పెద్ద వ్యూహమే ఉందని విశ్లేషకులు చెబుతున్నారు. పురుషాధిక్యత కలిగిన ఉత్తర కొరియాలో తొలిసారి ఒక మహిళకు పగ్గాలు అప్పగించేందుకు కిమ్ వేస్తున్న అడుగులపై ప్రత్యేక కథనం.
1948లో ఏర్పడిన ఉత్తర కొరియాలో ఇప్పటివరకు మూడు తరాల పాటు కిమ్ కుటుంబమే నియంతృత్వ పాలన సాగించింది. కిమ్ ఇల్ సంగ్ నుంచి కిమ్ జోంగ్ ఇల్, ఆ తర్వాత 2011లో కిమ్ జోంగ్ ఉన్ అధికారాన్ని చేపట్టారు. అయితే ఇప్పుడు నాలుగో తరం వారసురాలిగా తన 13 ఏళ్ల కుమార్తె 'కిమ్ జు ఏ'ను కిమ్ జోంగ్ ఉన్ రంగంలోకి దింపుతున్నారు. 2022 చివరి నుంచి ఇప్పటివరకు జరిగిన అనేక క్షిపణి పరీక్షలు, సైనిక పరేడ్లలో తండ్రితో పాటు ఆమె ప్రముఖంగా కనిపిస్తున్నారు. ఆమెకు ఇస్తున్న ప్రోటోకాల్ చూస్తుంటే భావి వారసురాలిగా అధికారిక ముద్ర పడినట్లేనని ఉత్తర కొరియా మాజీ దౌత్యవేత్త తే యోంగ్-హో తెలిపారు.
17 విభాగాల్లో కేవలం ఒక్క మహిళ
గతంలో కిమ్ జోంగ్ ఉన్ను వారసుడిగా ప్రకటించినప్పుడు ఇచ్చిన గౌరవ మర్యాదలే ఇప్పుడు కిమ్ జు ఏకు దక్కుతున్నాయి. సీనియర్ సైనిక జనరల్స్ ఆమె ముందు మోకరిల్లడం, తండ్రి కంటే ముందే ఆమె నిలబడిన ఫోటోలను ప్రభుత్వ మీడియా విడుదల చేయడం ఆమె హోదాను స్పష్టం చేస్తోంది. ప్రభుత్వ మీడియా ఆమెను అత్యంత ప్రియమైన, గౌరవనీయమైన సంతానంగా అభివర్ణిస్తోంది. అయితే ఉత్తర కొరియాలో తీవ్రమైన పురుషాధిక్యత ఉంటుంది. అధికార వర్కర్స్ పార్టీలోని 17 విభాగాల్లో కేవలం ఒక్క మహిళ మాత్రమే డైరెక్టర్గా ఉన్నారు. ఆమె కిమ్ సోదరి కిమ్ యో జోంగ్. ఇలాంటి సమాజంలో ఒక చిన్నారిని సుప్రీం లీడర్గా అంగీకరించడం కొందరు వృద్ధులకు మింగుడుపడటం లేదని శరణార్థులు చెబుతున్నారు. కానీ ఉత్తర కొరియాలో కిమ్ కుటుంబాన్ని మనుషులను ఏలే దేవుళ్లుగా భావిస్తారని, అందుకే అక్కడ లింగభేదం పెద్ద సమస్య కాదని మరికొందరు విశ్లేషిస్తున్నారు.
అంతే కాకుండా కఠినమైన నిఘా, అణచివేత ఉండే ఆ దేశంలో ప్రభుత్వ నిర్ణయాన్ని వ్యతిరేకించే ధైర్యం ఎవరికీ ఉండదు. నాలుగో తరం నియంతృత్వం కింద తమ పిల్లలు బతకకూడదనే ఉద్దేశంతోనే తాము ప్రాణాలకు తెగించి సముద్ర మార్గాన దక్షిణ కొరియాకు పారిపోయి వచ్చామని కిమ్ యుమి అనే శరణార్థి ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. మొత్తానికి 42 ఏళ్ల కిమ్ జోంగ్ ఉన్ తన కుమార్తెకు ఇప్పటి నుంచే పాలనా పగ్గాలపై శిక్షణ ఇస్తుండగా అణ్వాయుధాలు కలిగిన ఉత్తర కొరియా భవిష్యత్తులో తొలి మహిళా నియంత చేతుల్లోకి వెళ్లడం ఖాయంగా కనిపిస్తోంది. 2.6 కోట్ల జనాభా కలిగిన ఉత్తరకొరియాలో తీవ్ర పేదరికం, అణ్వాయుధాల నిర్వహణ ఆమె ముందున్న ప్రధాన సవాళ్లు.