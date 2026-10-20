కిమ్ జోంగ్ ఉన్ ఇక లేరంటూ ప్రచారం- కొత్త ఫొటోలతో ఉత్తర కొరియా స్ట్రాంగ్ రెస్పాన్స్
బ్రెయిన్ హెమరేజ్తో మృతి చెందారంటూ సోషల్ మీడియాలో వదంతులు వచ్చాయి. కిమ్ గార్మెంట్-ఫుట్వేర్ ఎగ్జిబిషన్ను సందర్శించినట్లు అధికారిక మీడియా ఫొటోలను విడదుల చేసింది.
Published : October 20, 2026 at 3:01 PM IST
Kim Jong Un Health Rumors : ఉత్తరకొరియా అధినేత కిమ్ జోంగ్ ఉన్ ఆరోగ్యంపై మరోసారి ప్రపంచవ్యాప్తంగా పెద్దఎత్తున ఊహాగానాలు మొదలయ్యాయి. ఆయనకు బ్రెయిన్ హెమరేజ్ అయిందని, కోమాలోకి వెళ్లి మృతి చెందారంటూ వార్తలు గుప్పుమన్నాయి. ఈ వదంతులకు చెక్ పెడుతూ, ఆ దేశ అధికారిక మీడియా ఆయనకు సంబంధించిన కొత్త ఫొటోలను విడుదల చేసింది. కిమ్ ఓ ఎగ్జిబిషన్ను సందర్శించిన ఫొటోలను విడుదల చేసింది.
సోమవారం ఆయన ఓ గార్మెంట్-ఫుట్వేర్ ఎగ్జిబిషన్ను తన కుమార్తెతో కలిసి సందర్శించినట్లు ఉత్తరకొరియా అధికారిక వార్తాసంస్థ 'కొరియన్ సెంట్రల్ న్యూస్ ఏజెన్సీ వెల్లడించింది. అందుకు సంబంధించిన చిత్రాలను విడుదల చేసిన చేసింది. ఈ ఫొటోల్లో కిమ్ పిల్లలబూట్లను పరిశీలిస్తూ, అధికారులకు పలు సూచనలు ఇస్తున్నట్లు ఉంది. ఒక ఫొటోలో చిన్న గులాబీరంగు షూను వంగి మరీ చూస్తుండగా మరో చిత్రంలో చేతులు చాచి అధికారులతో మాట్లాడుతున్నట్లు ఉంది. ఇంకో ఫొటోలో డమ్మీకి వేసి ఉన్న మహిళల కోటును పరిశీలిస్తున్నారు. ఈ ఫొటోల ద్వారా కిమ్ బహిరంగ ప్రదర్శనను మీడియా ధ్రువీకరించినప్పటికీ ఆయన ఆరోగ్య పరిస్థితిపై ఎలాంటి సమాచారం వెల్లడించలేదు.
చైనా నుంచి వైద్యుల బృందం వచ్చిందంటూ ప్రచారం
అమెరికాలో ఉంటున్న చైనా డెమోక్రసీపార్టీకి చెందిన అసమ్మతివాది వాంజున్ జియా ఆదివారం 'ఎక్స్' వేదికగా వరుసగా పోస్టులు పెట్టడంతో కిమ్ ఆరోగ్యంపై ఊహాగానాలు మొదలయ్యాయి. తొలుత కిమ్ మరణించారని, ఉత్తర కొరియాలో వారసత్వ సంక్షోభం తలెత్తవచ్చన్న ఆందోళనలతో బీజింగ్ నుంచి 9,000 మంది సైనికులను ప్యాంగ్యాంగ్కు పంపించారని ఆయన పేర్కొన్నట్లు కథనాలు వెల్లడించాయి. ఆ తర్వాత కిమ్కు తీవ్రస్థాయిలో మెదడులో రక్తస్రావం జరిగిందని, చికిత్స కోసం బీజింగ్లోని పెకింగ్ యూనియన్ మెడికల్ కాలేజీ ఆసుపత్రి నుంచి వైద్యుల బృందాన్ని ఉత్తర కొరియాకు పంపించారని ఆరోపించారు. కిమ్ కోమాలోకి వెళ్లిన అనంతరం బీజింగ్కు తరలించారని, అక్కడ వైద్యులు ఆయనను కాపాడలేకపోయారని కూడా పేర్కొన్నారు. కిమ్ మృతదేహాన్ని రహస్యంగా తిరిగి ఉత్తర కొరియాకు తీసుకెళ్లారని చెప్పారు. దీంతో వ్యాఖ్యలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్గా మారాయి.అయితే, ఈ వాదనలకు సంబంధించి ఎలాంటి ఆధారాలు, ప్రత్యక్ష సాక్షుల వివరాలు లేదా స్వతంత్రంగా ధ్రువీకరించగల సమాచారం బయటకు రాలేదు.
కిమ్ సోదరి చేతుల్లోకి అధికారం?
ఈ వదంతులు సోషల్ మీడియాలో విస్తరించడంతో ఉత్తర కొరియా అధికార వ్యవస్థలో తదుపరి నాయకత్వంపై కూడా చర్చ మొదలైంది. కిమ్ జోంగ్ ఉన్ సోదరి కిమ్ యో జోంగ్ అధికార పగ్గాలు చేపట్టారా? అనే ప్రశ్నలు తలెత్తాయి. ఈ క్రమంలో కిమ్ ఫొటోలను అధికారిక మీడియా విడదుల చేసింది.