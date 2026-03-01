ఖమేనీది ఒక దారుణమైన హత్య- ఇజ్రాయెల్ అంతర్జాతీయ చట్టాలను ఉల్లంఘించింది: పుతిన్
అయతుల్లా అలీ ఖమేనీ హత్యను ఖండించిన రష్యా- అంతర్జాతీయ చట్టాలను ఉల్లంఘిస్తూ ఇజ్రాయెల్ దాడి చేసిందని ఆగ్రహం
Published : March 1, 2026 at 6:10 PM IST
Putin On Killing Of Khamenei : ఇరాన్ సుప్రీం లీడర్ అయతుల్లా అలీ ఖమేనీ హత్యను రష్యా తీవ్రంగా ఖండించింది. ఖమేనీ మృతిపట్ల దిగ్భ్రాంతి వ్యక్తంచేసిన రష్యా అధ్యక్షుడు వ్లాదిమిర్ పుతిన్ ఇరాన్ అధ్యక్షుడు మసూద్ పెజెష్కియాన్కు తన ప్రగాఢ సంతాప సందేశాన్ని పంపించారు. ఖమేనీ మరణం ఒక దారుణమైన హత్య అని, ఇది మానవ నైతికతకు విరుద్ధమని ఆయన పేర్కొన్నారు. అన్ని రకాల అంతర్జాతీయ చట్టాలను ఉల్లంఘిస్తూ ఇజ్రాయెల్ దాడి చేసిందని పుతిన్ మండిపడ్డారు.
మరోవైపు, యుద్ధం కారణంగా గగనతలం మూసివేయడంతో రష్యా పౌరులు తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారు. సుమారు 2 లక్షల మంది రష్యన్లు ప్రస్తుతం పశ్చిమాసియా ప్రాంతంలో చిక్కుకుపోయినట్టు తెలుస్తోంది. రష్యాకు ప్రధాన రవాణా కేంద్రంగా ఉన్న యూఏఈలో విమానాశ్రయాలు మూతపడటం వల్ల పర్యాటకులు, వ్యాపారవేత్తలు గమ్యస్థానాలకు చేరుకోలేకపోతున్నారు.