ఇరాన్లో హత్యలు ఆగుతున్నాయ్- ఎవరికీ మరణశిక్ష అమలు చేసే ఆలోచన లేదు: ట్రంప్
Published : January 15, 2026 at 6:55 AM IST
Trump On Iran Protests : ఇరాన్లో ప్రస్తుతం పరిస్థితులు అత్యంత ఉద్రిక్తంగా ఉన్నాయి. ఆ దేశం నిరసనలతో అట్టుడుకుతోంది. నిరనసకారులకు ఉరిశిక్షలు, హత్యలు అమలు, ఆందోళనల వల్ల ఆ దేశంలో 2500 వరకు మరణించారని తెలుస్తున్న నేపథ్యంలో అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. ఇరాన్లో జరుగుతున్న హత్యలు ఆగిపోతున్నాయని తెలిపారు.
అక్కడ ఎవరికీ మరణశిక్షలు అమలు చేసే ఆలోచన లేదని తనకు సమాచారం అందినట్లు పేర్కొన్నారు. బుధవారం (స్థానిక కాలామానం ప్రకారం) వైట్ హౌస్లో జరిగిన ఒక అధికారిక కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న డొనాల్డ్ ట్రంప్ విలేకరులతో మాట్లాడారు. మరో 24 గంటల్లో ఇరాన్పై అమెరిక సైనిక చర్య తీసుకుంటుందని వార్తలు వస్తున్న నేపథ్యంలో అక్కడ పరిస్థితి సద్దుమణుగుతున్నట్లు ట్రంప్ వ్యాఖ్యలు చేయడం గమనార్హం.
"ఇరాన్లో హింస ఆగుతోందని మాకు తెలిసింది. అక్కడ ఎవరికీ మరణశిక్షలు అమలు చేసే ప్రణాళికలు లేవని నమ్మదగిన వర్గాల ద్వారా నాకు సమాచారం అందింది. దీని గురించి త్వరలోనే మరిన్ని విషయాలు తెలుస్తాయి"
-డొనాల్డ్ ట్రంప్, అమెరికా అధ్యక్షుడు
20వ రోజుకు చేరిన నిరసనలు
ఇరాన్ కరెన్సీ పతనం, విపరీతమైన ద్రవ్యోల్బణానికి వ్యతిరేకంగా మొదలైన నిరసనలు బుధవారం నాటికి 20వ రోజుకు చేరుకున్నాయి. తాజాగా దేశవ్యాప్తంగా సుమారు 280 ప్రాంతాల్లో ప్రజలు వీధుల్లోకి వచ్చి ఆందోళనలు చేపట్టారు. నిరసనకారులపై ప్రభుత్వం ఉక్కుపాదం మోపుతోందని, బుధవారమే తొలి నిరసనకారుడికి మరణశిక్ష అమలు చేసే అవకాశం ఉందని హ్యూమన్ రైట్స్ గ్రూపులు ఆందోళన వ్యక్తం చేశాయి.
అమెరికాపై ఇరాన్ ఫిర్యాదు
మరోవైపు, ఇరాన్ ప్రభుత్వం ఐక్యరాజ్యసమితిని ఆశ్రయించింది. అమెరికా తమ అంతర్గత వ్యవహారాల్లో జోక్యం చేసుకుంటోందని, హింసను ప్రేరేపిస్తోందని ఆరోపిస్తూ ఐక్యరాజ్యసమితి భద్రతా మండలికి అధికారిక లేఖ రాసింది. భారత్లోని ఇరాన్ రాయబార కార్యాలయం కూడా అమెరికా తీరుపై తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేసింది. ఎక్స్ వేదికగా ఒక ప్రకటన విడుదల చేసింది. అమెరికా ఏకపక్షంగా అంతర్జాతీయ సంస్థల నుంచి వైదొలగడం, అన్యాయమైన టారిఫ్ విధించడం వల్ల ప్రపంచ వ్యవస్థ కుప్పకూలుతోందని విమర్శించింది. అమెరికా చర్యలపై ఇతర దేశాలు మౌనంగా ఉండటం వల్ల భవిష్యత్తులో అన్ని దేశాలు ఇబ్బందులు ఎదుర్కోవాల్సి వస్తుందని హెచ్చరించింది.
ట్రంప్ సానుకూల వ్యాఖ్యలు చేసినప్పటికీ, క్షేత్రస్థాయిలో పరిస్థితి భిన్నంగా ఉన్నట్లు కనిపిస్తోంది. ఇరాన్లో నిరసనకారులపై ప్రభుత్వం సాగిస్తున్న అణచివేత చర్యలు అంతర్జాతీయ స్థాయిలో తీవ్ర దుమారం రేపుతున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో, అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ ఇరాన్ విషయంలో కఠిన నిర్ణయం తీసుకోబోతున్నట్లు సంకేతాలు వెలువడుతున్నాయి. గడిచిన కొన్ని వారాలుగా ఇరాన్లో జరుగుతున్న ఆందోళనల్లో వేల సంఖ్యలో నిరసనకారులు మరణించినట్లు మానవ హక్కుల సంఘాలు నివేదిస్తున్నాయి. నిరసనకారులకు మరణశిక్షలు అమలు చేస్తున్నాయని పాశ్చాత్య దేశాలు ఆరోపిస్తున్నాయి.
ఇదిలా ఉండగా, పరిస్థితిని గమనిస్తున్న ఇద్దరు యూరోపియన్ అధికారులు బుధవారం మరో సంచలన విషయాన్ని వెల్లడించారు. రాబోయే 24 గంటల్లోనే అమెరికా సైనిక జోక్యం ఉండవచ్చని వారు చెప్పడంతో ప్రపంచ దేశాలన్నీ ఉలిక్కి పడ్డాయి. అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ ఇప్పటికే సైనిక చర్యకు సిద్ధమయ్యారని ఇజ్రాయెల్ అధికారులు కూడా ధృవీకరించినట్లు వార్త వచ్చాయి.
అలాగే, పశ్చిమాసియాలో తన కీలక సైనిక స్థావరాల నుంచి అమెరికా కొంతమంది సిబ్బందిని ముందస్తు జాగ్రత్తగా ఉపసంహరించుకుంటోంది. ఒకవేళ అమెరికా గనుక తమపై దాడులు చేస్తే, అమెరికాకు మద్దతుగా ఉన్న పొరుగు దేశాలలోని సైనిక స్థావరాలనే లక్ష్యంగా చేసుకుంటామని ఇరాన్ హెచ్చరించిన నేపథ్యంలో ఈ ముప్పును దృష్టిలో ఉంచుకుని, తమ సిబ్బందిని రక్షించుకోవడానికి అమెరికా ఈ చర్యలు చేపట్టినట్లు అంతర్జాతీయ మీడియా చెబుతోంది. ఈ పరిణామాల తర్వాత ఇరాన్లో హత్యలు లేవు, మరణశిక్షలు లేవని స్వయంగా ట్రంప్ చెప్పడంపై ఆశ్చర్యాన్ని కలిగిస్తోంది.
