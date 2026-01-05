ETV Bharat / international

USతో కలిసి పనిచేస్తామన్న వెనెజువెలా కొత్త ప్రెసిడెంట్- ప్రభుత్వంలోని వాళ్లే ద్రోహం చేశారన్న మదురో కొడుకు

మదురో కొడుకు గువెరా సంచలన ఆడియో సందేశం- మా ప్రభుత్వంలోని వాళ్లే అమెరికాతో కలిసి కుట్రపన్నారని వెల్లడి- అమెరికాతో కలిసి పనిచేస్తామన్న తాత్కాలిక ప్రెసిడెంట్ డెల్సీ

Key Developments In Venezuela
Venezuela Acting President Delcy Rodriguez, Nicolas Maduro son Nicolas Maduro Guerra (AP File Photos)
January 5, 2026

Key Developments In Venezuela : వెనెజువెలా పాలకుడు నికొలస్‌ మదురోను అమెరికా అపహరించిన నేపథ్యంలో ఆ దేశంలో కీలక పరిణామాలు జరిగాయి. సహకారాత్మక అజెండాతో వెనెజువెలా ప్రభుత్వంతో కలిసి పనిచేసేందుకు ముందుకు రావాలని అమెరికా ప్రభుత్వానికి వెనెజువెలా తాత్కాలిక అధ్యక్షురాలు డెల్సీ రోడ్రిగ్వెజ్ ఆహ్వానం పలికారు. మరోవైపు మదురో కుమారుడు నికొలస్‌ మదురో గువెరా ఇందుకు పూర్తి భిన్నమైన వైఖరితో సోషల్ మీడియా వేదికగా సంచలన ఆడియో సందేశాన్ని విడుదల చేశారు. వెనెజువెలా ప్రభుత్వంలోని కొందరు వ్యక్తులు అమెరికా కుట్రలో భాగమయ్యారని ఆయన ఆరోపించారు. ద్రోహులు ఎవరో చరిత్రే చెబుతుందని, విశ్వాస ఘాతకుల పేర్లను చరిత్రే తప్పకుండా బయటపెడుతుందన్నారు.

అమెరికా వాళ్లు మమ్మల్ని బలహీనపర్చలేరు : గువెరా
తన తండ్రి నికొలస్‌ మదురోను అమెరికా అపహరించినా, అధికార యునైటెడ్ సోషలిస్ట్ పార్టీ ఆఫ్ వెనెజువెలా (పీఎస్‌యూవీ) ఏకంగానే ఉందని గువెరా వెల్లడించారు. జనవరి 5న దేశంలో నిర్వహించనున్న నిరసన కార్యక్రమాల్లో పెద్దసంఖ్యలో పాల్గొనాలని పార్టీ శ్రేణులకు ఆయన పిలుపునిచ్చారు. నికొలస్‌ మదురో నాయకత్వాన్ని బలపర్చాలని దేశ ప్రజలను కోరారు. ప్రస్తుత పరిస్థితుల్లో దేశాన్ని బహిర్గత ముప్పుల నుంచి కాపాడేందుకు రాజకీయ, సైనిక సమన్వయం అవసరమని నికొలస్‌ గువెరా అభిప్రాయపడ్డారు. అమెరికా వాళ్లు వెనెజువెలా ప్రజలను బలహీన స్థితిలో చూడాలని భావిస్తున్నారని, కానీ తాము దేశ ఔన్నత్యాన్ని చాటేలా కదం తొక్కిి తీరుతామన్నారు. నిరసన కార్యక్రమాలను విజయవంతం చేస్తామని గువెరా వెల్లడించారు. తన అమ్మ,నాన్నను అమెరికా కిడ్నాప్ చేయడం ఆగ్రహాన్ని తెప్పించిందని, ఆవేదనను కలిగించిందని గువెరా తెలిపారు. 'నా జీవితంపై ప్రమాణం చేసి చెబుతున్నా ఎన్ని ప్రయత్నాలు చేసినా అమెరికా వాళ్లు మమ్మల్ని బలహీనపర్చలేరు' అని ఆయన శపథం చేశారు.

కాగా, నికొలస్‌ మదురో కుమారుడు నికోలస్ గువెరా అధికార పీఎస్‌యూవీ పార్టీ తరఫున లా గుఐరా రాష్ట్రం నుంచి ఎంపీగా వ్యవహరిస్తున్నారు. వెనెజువెలా నుంచి అమెరికాలోని సరిహద్దు రాష్ట్రాలకు డ్రగ్స్‌ను సప్లై చేసే ముఠాలతో నికోలస్ గువెరా కలిసి పనిచేశారని అమెరికా ఆరోపిస్తోంది. తాజా పరిణామాల నేపథ్యంలో గువెరా విషయంలో వెనెజువెలా ప్రభుత్వం వైఖరి మారుతుందా ? అమెరికాతో స్నేహం కోసం గువెరాను అరెస్టు చేస్తుందా ? అనేది వేచిచూడాలి.

అమెరికాతో సంబంధాల స్థాపనకు ప్రాధాన్యత ఇస్తాం : డెల్సీ రోడ్రిగ్వెజ్
అమెరికాతో పాటు ఈ ప్రాంతంలోని ఇతర దేశాలతో సమతూకం కలిగిన, గౌరవపూర్వక అంతర్జాతీయ సంబంధాల స్థాపనకు తాము ప్రాధాన్యత ఇస్తామని వెనెజువెలా తాత్కాలిక అధ్యక్షురాలు డెల్సీ రోడ్రిగ్వెజ్ ప్రకటించారు. పరస్పర అభివృద్ధి భావనతో తమతో కలిసి పనిచేసేందుకు అమెరికా రెడీ అయితే అభ్యంతరమేమీ లేదన్నారు. అయితే అదంతా అంతర్జాతీయ చట్టాలకు అనుగుణంగా జరగాలని పేర్కొన్నారు. అలా జరిగితేనే దీర్ఘకాలం పాటు ఇరుదేశాల మధ్య బంధం కొనసాగుతుందని ఆమె చెప్పారు. వెనెజువెలా ప్రజలకు శాంతి, చర్చలను పొందే హక్కు ఉందని అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ తెలుసుకోవాలన్నారు. తమ దేశానికి యుద్ధం అక్కర్లేదని, దేశ అధ్యక్షుడు నికొలస్‌ మదురో గతంలో ఇచ్చిన సందేశం కూడా ఇదేనని డెల్సీ గుర్తు చేశారు. ఇప్పుడు కూడా అదే సందేశాన్ని యావత్ వెనెజువెలా ఇస్తోందన్నారు. తమ దేశంలోని ప్రజలంతా శాంతి, వికాసం, సార్వభౌమత్వం, ఉజ్వల భవిష్యత్తును కోరుకుంటున్నారని చెప్పారు. ఇందుకోసం వెనెజువెలా ప్రజలంతా ఏకతాటిపైకి వస్తారని తాను ఆశిస్తున్నట్లు డెల్సీ పేర్కొన్నారు. ఈమేరకు ఒక సందేశాన్ని ఇన్‌స్టాగ్రామ్ వేదికగా ఆమె విడుదల చేశారు.

'శాంతియుత సహ జీవనానికి కట్టుబడి ఉన్నాం'
'శాంతికి, శాంతియుత సహ జీవనానికి వెనెజువెలా కట్టుబడి ఉందనే విషయాన్ని అమెరికా, యావత్ ప్రపంచ దేశాలు తెలుసుకోవాలి. బహిర్గత(విదేశాల నుంచి) ముప్పులకు తావు ఇవ్వకుండా సామరస్యంగా ముందుకు సాగాలని మా దేశం కోరుకుంటోంది. పరస్పర గౌరవపూర్వక వాతావరణం, అంతర్జాతీయ సహకారంతో పురోగమించాలనే లక్ష్యంతో వెనెజువెలా ఉంది. అన్ని ప్రపంచ దేశాల్లో శాంతి స్థాపన ఖాయమైతేనే ప్రపంచ శాంతి సాధ్యమవుతుందని వెనెజువెలా ప్రగాఢంగా విశ్వసిస్తోంది. సార్వభౌమాధికార సమానత్వంతో ఇతర దేశాల జోక్యానికి తావు ఇవ్వకుండా ప్రపంచ దేశాలు ముందుకు సాగే పరిస్థితులు ఉండాలి. ఈ రెండు కీలక సూత్రాల ప్రాతిపదికనే ప్రపంచ దేశాలతో తమ దౌత్య సంబంధాల తీరు ఆధారపడి ఉంటుంది' అని డెల్సీ రోడ్రిగ్వెజ్ పేర్కొన్నారు.

అమెరికా చేసింది అరెస్టు కాదు, కిడ్నాప్ : వెనెజువెలా రక్షణమంత్రి
తమ దేశ అధ్యక్షుడు నికోలస్ మదురో అరెస్టును వెనెజువెలా రక్షణమంత్రి వ్లాదిమిర్ పద్రినో లోపెజ్ ఖండించారు. అమెరికా చేసింది అరెస్టు కాదని, కిడ్నాప్ అని ఆయన విమర్శించారు. వెంటనే మదురో దంపతులను విడుదల చేయాలని అమెరికా ప్రభుత్వాన్ని డిమాండ్ చేశారు. వెనెజువెలా సార్వభౌమత్వాన్ని, రాజ్యాంగ చట్టాలను ఉల్లంఘించేలా అమెరికా ప్రవర్తించిందని లోపెజ్ మండిపడ్డారు. 2025 నుంచి 2030 వరకు దేశ అధ్యక్షుడిగా కొనసాగే హక్కును దేశ ప్రజలే మదురోకు ఇచ్చారని గుర్తుచేశారు. దేశ ప్రజలు ఎంచుకున్న నేతను బంధించే హక్కు ఎవరికీ లేదన్నారు.

