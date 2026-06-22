బ్రిటన్ ప్రధానిగా వైదొలుగుతున్నట్లు కీర్స్టార్మర్ ప్రకటన
బ్రిటన్ ప్రధానిగా వైదొలుగుతున్నట్లు ప్రకటించిన కీర్స్టార్మర్
UK PM Starmer Resign (AP)
Published : June 22, 2026 at 2:18 PM IST
UK PM Starmer Resign : బ్రిటన్ రాజకీయాల్లో అనూహ్య పరిణామం చోటుచేసుకుంది. యూకే ప్రధానమంత్రి కీర్ స్టార్మర్ తన పదవికి రాజీనామా చేస్తున్నట్లు సంచలన ప్రకటన చేశారు. అదే సమయంలో, అధికార లేబర్ పార్టీ నాయకత్వ బాధ్యతల నుంచి కూడా తాను తప్పుకుంటున్నట్లు వెల్లడించారు తదుపరి ప్రధానిని ఎంపిక చేసే వరకు ఈ పదవిలో కొనసాగుతున్నట్లు తెలిపారు.