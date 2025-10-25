ETV Bharat / international

ఏదో ఒకరోజు అమెరికా దేశాధ్యక్షురాలిని అవుతా- కమలా హారిస్‌ ఆశాభావం!

అమెరికా అధ్యక్ష పదవి కోసం మరోసారి పోటీచేసే అవకాశం లేకపోలేదు: కమలా హారిస్​

Published : October 25, 2025 at 10:49 PM IST

Kamala Run For President Again : అమెరికా మాజీ అధ్యక్షురాలు, భారత సంతతి మహిళ కమలా హారిస్​ తాజాగా ఆసక్తికరమైన వ్యాఖ్యలు చేశారు. తాను అమెరికా అధ్యక్ష పదవి కోసం మరోసారి పోటీచేసే అవకాశం లేకపోలేదని పేర్కొన్నారు. తాను ఏదో ఒకరోజు దేశాధ్యక్షురాలిని కావచ్చు అని, భవిష్యత్తులో శ్వేతసౌధంలో ఓ మహిళా అధ్యక్షురాలు ఉంటుందన్న విశ్వాసం ఆమె వ్యక్తం చేశారు. ఓ వార్తాసంస్థకు ఇచ్చిన ఇంటర్వ్యూలో మాట్లాడుతూ, ప్రస్తుత అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్‌ ట్రంప్‌పై ఘాటు విమర్శలు చేశారు. ఎన్నికల ప్రచార సమయంలో ట్రంప్ గురించి తాము చేసిన హెచ్చరికలు, ఇప్పుడు నిజమైనవని నిరూపితమయ్యాయి అని అన్నారు.

"నా మనవరాళ్లు వారి జీవితకాలంలో కచ్చితంగా ఓ మహిళా అధ్యక్షురాలిని చూస్తారు. బహుశా అది నేనే కావచ్చు. అయితే అమెరికా అధ్యక్ష ఎన్నికల్లో మరోసారి పోటీ విషయమై నేను ఇంకా ఎలాంటి నిర్ణయం తీసుకోలేదు. కానీ నాకు ఇంకా రాజకీయ భవిష్యత్తు ఉందని భావిస్తున్నాను. వాస్తవానికి నేను చేయాల్సిన పని ఇంకా పూర్తి కాలేదు. నా కెరీర్ మొత్తాన్ని దేశ సేవలో గడిపాను. అది నా రక్తంలో ఉంది."
- కమలా హరిస్‌, అమెరికా మాజీ అధ్యక్షురాలు

ట్రంప్ నిరంకుశత్వం
డొనాల్డ్ ట్రంప్ అధికారంలోకి వస్తే ఫాసిస్ట్‌లా ప్రవర్తిస్తారని, నిరంకుశ ప్రభుత్వాన్ని నడుపుతారన్న తన అంచనా వేశానని, అవి ఇప్పుడు నిజమయ్యాయని కమలా హారిస్​ అన్నారు. ట్రంప్​ న్యాయశాఖను ఆయుధంగా మలచుకుంటానని చెప్పారని, ఇప్పుడు సరిగ్గా అదే చేస్తున్నారని ఆమె ఆరోపించారు.

వెనుకంజలో కమలా హారిస్​
తదుపరి అమెరికా అధ్యక్ష ఎన్నికల్లో పోటీకి సంబంధించి నిర్వహించిన పోల్స్​లో, డెమొక్రట్ల తరఫున ఆశావహుల రేసులో కమలా హారిస్​ వెనుకంజలో ఉన్నారు. ఇదే విషయాన్ని ఆమె వద్ద ప్రస్తావించగా, తాను వాటిని పట్టించుకోనని తెలిపారు. ఒకవేళ ఇలాంటి పోల్స్‌ను పట్టించుకొని ఉంటే, తాను గత ఎన్నికల్లో పోటీపడేదాన్నే కాదని తెలిపారు.

సీక్రెట్ సర్వీస్ రక్షణ తొలగింపు
ఇంతకు ముందు అమెరికా మాజీ ఉపాధ్యక్షురాలు కమలా హారిస్​కు కల్పిస్తున్న సీక్రెట్​ సర్వీస్​ రక్షణను ప్రస్తుత అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ రద్దు చేశారు.

యూఎస్​ చట్టాల ప్రకారం, అమెరికా అధ్యక్షుడిగా బాధ్యతలు నిర్వహించిన వారికి, పదవి నుంచి వైదొలిగిన తరువాత కూడా జీవితాంతం సమాఖ్య ప్రభుత్వ రక్షణ ఉంటుంది. కానీ ఉపాధ్యక్షుల(వైస్ ప్రెసిడెంట్​) విషయంలో అలా ఉండదు. పదవీ విరమణ చేసిన తరువాత వారికి కేవలం 6 నెలల వరకు మాత్రమే ఈ ప్రభుత్వ రక్షణ ఉంటుంది. అయితే మాజీ అధ్యక్షుడు జో బైడెన్ కమలా హారిస్​కు సీక్రెట్ సర్వీస్ రక్షణను పొడిగిస్తూ ఆదేశాలు జారీ చేశారు.​ కానీ డొనాల్డ్ ట్రంప్ ఆ ఆదేశాలను రద్దు చేస్తూ నిర్ణయం తీసుకున్నారు.

కమల వర్సెస్​ ట్రంప్​
ట్రంప్ రిపబ్లికన్ పార్టీకి చెందినవారు. బైడెన్, కమలా హారిస్​లు డెమొక్రాటిక్ పార్టీకి చెందిన నేతలు. మొదట అధ్యక్ష రేసులో జో బైడెన్​ ఉన్నారు. కానీ ఆయన అనూహ్యంగా తప్పుకోవాల్సి వచ్చింది. దీనితో కమలా హారిస్ బరిలోకి వచ్చారు. హోరాహోరీగా జరిగిన అధ్యక్ష ఎన్నికల్లో డొనాల్డ్ ట్రంప్​, కమలా హారిస్​ను ఓడించారు. దీనితో రిపబ్లికన్ పార్టీ అధికారంలోకి వచ్చింది.


