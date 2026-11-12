ఎన్విడియా సీఈఓ జెన్సెన్ హువాంగ్ రాజీనామా- తాత్కాలిక చీఫ్గా కొలెట్ క్రెస్!
Nvidia CEO Jensen Huang Resigns : ఎన్విడియా సీఈవో హువాంగ్ జెన్సన్ రాజీనామా చేశారు. తాత్కాలిక సీఈవోగా కొలెట్ క్రెస్ నియమితులయ్యారు.
Published : November 12, 2026 at 7:35 PM IST
ప్రముఖ టెక్ దిగ్గజం ఎన్విడియాలో కీలక పరిణామం చోటుచేసుకుంది. కంపెనీ ప్రెసిడెంట్, CEO పదవికి జెన్సన్ హువాంగ్ రాజీనామా చేశారు. ఈ నిర్ణయం తక్షణమే అమల్లోకి వస్తుందని సంస్థ బోర్డు ప్రకటించింది. ఆయన వివాహేతర సంబంధాలపై దుమారం రేగిన వేళ పదవి నుంచి తప్పుకున్నారు. చైనా గూఢచారిగా ప్రచారం జరిగిన అలిస్ హువాంగ్తో వివాహేతర సంబంధం ఉన్నట్లు జెన్సన్ అంగీకరించగా సంస్థ ఉద్యోగినితోనూ సంబంధం నెరిపినట్లు ప్రచారం జరిగింది. ఈ నేపథ్యంలో అత్యవసరంగా సమావేశమైన ఎన్విడియా బోర్డు జెన్సెన్ CEO పదవికి రాజీనామా చేసినట్లు ప్రకటించింది. ఎన్విడియాలో ప్రస్తుతం ఎగ్జిక్యూటివ్ వైస్ ప్రెసిడెంట్, చీఫ్ ఫైనాన్షియల్ ఆఫీసర్గా ఉన్న కోలెట్ క్రెస్ తాత్కాలిక CEO బాధ్యతలు చేపట్టేందుకు అంగీకరించారని తెలిపింది. పూర్తిస్థాయి సీఈఓను నియమించే వరకూ ఆమె సీఎఫ్ఓ బాధ్యతలతో పాటు తాత్కాలిక CEOగానూ కొనసాగుతారని పేర్కొంది. శాశ్వత సీఈఓ కోసం బోర్డు అన్వేషణ ప్రారంభించిందని, కంపెనీ అంతర్గత వ్యక్తులతో పాటు బాహ్య అభ్యర్థులను కూడా ఈ పదవి కోసం పరిశీలిస్తామని స్పష్టం చేసింది.
2013 సెప్టెంబర్లో ఎన్విడియాలో చేరినప్పటి నుంచి కోలెట్ క్రెస్ ఎగ్జిక్యూటివ్ వైస్ ప్రెసిడెంట్, సీఎఫ్ఓగా సేవలందిస్తున్నారు. కంపెనీ ఆర్థిక వ్యవహారాలను పర్యవేక్షిస్తూ ఎన్విడియా వృద్ధిలో ఆమె కీలక పాత్ర పోషించారు. ఎన్విడియాలో చేరడానికి ముందు సిస్కో, మైక్రోసాఫ్ట్ లాంటి అగ్రశ్రేణి టెక్ కంపెనీల్లో ఫైనాన్స్ విభాగంలో దాదాపు 25 ఏళ్ల పాటు ఆమె పనిచేశారు. కంపెనీ అసాధారణ వృద్ధి సాధించడంలో కోలెట్ కీలక పాత్ర పోషించారని ఎన్విడియా బోర్డు ఛైర్మన్ హార్వే జోన్స్ తెలిపారు.తమ వ్యాపారం, కస్టమర్లు, కార్యకలాపాలు, ఆర్థిక స్థితిగతులపై ఆమెకు పూర్తి అవగాహన ఉందన్నారు. బోర్డుకు కోలెట్పై పూర్తి నమ్మకం ఉందని, కంపెనీ కార్యకలాపాలు, కస్టమర్ కమిట్మెంట్లు, ప్రొడక్ట్ రోడ్మ్యాప్ ఎలాంటి ఆటంకం లేకుండా కొనసాగుతాయని ధీమా వ్యక్తం చేశారు.
మరోవైపు ఎన్విడియా చరిత్రలో తొలిసారిగా బోర్డు ఛైర్మన్ను నియమించారు. హార్వే సి. జోన్స్కు ఈ బాధ్యతలు అప్పగించారు. ఆయనకు సినాప్సిస్ కంపెనీకి CEOగా, ఎగ్జిక్యూటివ్ ఛైర్మన్గా పనిచేసిన అనుభవం ఉంది. టెక్ ఎగ్జిక్యూటివ్గా, వెంచర్ ఇన్వెస్టర్గా 30 ఏళ్లకు పైగా సుదీర్ఘ అనుభవం ఉంది.