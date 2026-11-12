హువాంగ్ను తొలగించే యోచనలో ఎన్విడియా బోర్డు- వెలుగులోకి మరో రిలేషన్
Chinese Spy Scandal : 'ఎన్విడియా' సీఈఓ జెన్సన్ హువాంగ్ను పదవి నుంచి తొలగించేందుకు కంపెనీ పాలక బోర్డు చర్యలు వేగవంతం చేసినట్లు తెలుస్తోంది.
Published : November 12, 2026 at 8:25 AM IST
కృత్రిమ మేధస్సు (ఏఐ), సెమీకండక్టర్ల రంగంలో ప్రపంచ దిగ్గజమైన 'ఎన్విడియా' సీఈఓ జెన్సన్ హువాంగ్ చుట్టూ ఉచ్చు బిగుసుకుంటోంది. సీఈఓ ఆ పదవి నుంచి ఆయన్ను తప్పించే అంశాన్ని కంపెనీ డైరెక్టర్ల బోర్డు పరిశీలిస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది. ప్రముఖ అంతర్జాతీయ వార్తా సంస్థలు 'ది వాల్ స్ట్రీట్ జర్నల్', 'ది న్యూయార్క్ టైమ్స్' ఈ అంశాన్ని ప్రముఖంగా ప్రచురించాయి. హువాంగ్కు ఇద్దరు మహిళలతో ఉన్న వివాహేతర సంబంధాలు వెలుగులోకి రావడం, అందులో ఒకరికి చైనా నిఘా వర్గాలతో అనుబంధం ఉన్న ఆరోపణల నేపథ్యంలో అమెరికా భద్రతా వర్గాల్లో తీవ్ర కలకలాన్ని రేపింది.
సింగపూర్ కేంద్రంగా నడిచే 'మెగాస్పేస్' అనే డేటా కంపెనీకి చెందిన ఎగ్జిక్యూటివ్ ఆలిస్- జెన్సన్ హువాంగ్ మధ్య వివాహేతర సంబంధం కలిగి ఉన్నారని ఆరోపణలు వెలువడ్డాయి. ఆలిస్కు చైనా గూఢచార సంస్థలతో సంబంధాలు ఉన్నట్లు అమెరికా ఇంటెలిజెన్స్ వర్గాలు అనుమానిస్తున్నాయి.
ఉద్యోగులకు జెన్సన్ హువాంగ్ లేఖ
కాగా ఎఫైర్ అంశాన్ని జెన్సన్ హువాంగ్ కూడా అంగీకరించారు. ఆదివారం కంపెనీ ఉద్యోగులకు పంపిన అంతర్గత లేఖలో అలీస్తో అనుబంధం నిజమే అని చెప్పారు. తన భార్యకు అన్యాయం చేశానని, నమ్మకద్రోహానికి పాల్పడినందుకు క్షమాపణ కోరుతున్నట్లు తెలిపారు. దీనిపై తీవ్రంగా స్పందించిన ఎన్విడియా బోర్డు, అంతర్జాతీయ చట్ట సంస్థ 'వాచ్టెల్, లిప్టన్, రోజెన్ అండ్ కాట్జ్'తో ఒక స్వతంత్ర విచారణకు ఆదేశించింది.
మరో వివాదం
చైనా వివాదం చల్లారకముందే 'ది న్యూయార్క్ టైమ్స్' ప్రచురించిన మరో కథనం టెక్ ప్రపంచాన్ని మరింత దిగ్భ్రాంతికి గురిచేసింది. జెన్సన్ హువాంగ్ తనకు నేరుగా రిపోర్ట్ చేసే కంపెనీ హెల్త్కేర్ విభాగం వైస్ ప్రెసిడెంట్ కింబర్లీ పోవెల్తోనూ వివాహేతర బంధాన్ని కొనసాగించినట్లు ఐదుగురు పూర్వ ఉద్యోగులు ధ్రువీకరించారు. గత మార్చిలో సాన్ జోస్లో జరిగిన ఒక ఎన్విడియా సదస్సులో హోటల్ ఆవరణలో వీరిద్దరూ సన్నిహితంగా కనిపించినట్లు అక్కడున్న సీసీ కెమెరాల్లో రికార్డు అయినట్లు తెలుస్తోంది. ఎన్విడియా 'కోడ్ ఆఫ్ కాండక్ట్' ప్రకారం, మేనేజర్లు లేదా సీనియర్ ఎగ్జిక్యూటివ్లు తమ కింద పనిచేసే ఉద్యోగులతో వ్యక్తిగత సంబంధాలు పెట్టుకోవడం నేరంగా పరిగణిస్తారు.
జెన్సన్ హువాంగ్ను సీఈఓ బాధ్యతల నుంచి తొలగించడమా? లేదా? తాత్కాలికంగా వేరొకరికి బాధ్యతలు అప్పగించడమా? అనే అంశంపై చర్చించేందుకు కంపెనీ డైరెక్టర్ల బోర్డు అత్యవసర సమావేశాన్ని ఏర్పాటు చేసింది. హువాంగ్ నిష్క్రమణ వార్తలతో వాల్ స్ట్రీట్ మార్కెట్లో ఎన్విడియా షేర్లు దాదాపు 9శాతం మేర పతనమయ్యాయి. హువాంగ్ స్థానంలో కొత్త సీఈఓను అన్వేషించే బాధ్యతను ఒక హెడ్హంటింగ్ సంస్థకు ఎన్విడియా బోర్డు ఇప్పటికే అప్పగించినట్లు తెలుస్తోంది.
అమెరికా కాంగ్రెస్ ఆందోళన
చైనా నిఘా వర్గాలతో సంబంధం ఉన్న మహిళతో అనుబంధాన్ని కలిగి ఉండటంపై అమెరికా కాంగ్రెస్ ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తోంది. ఈ పరిణామం జాతీయ భద్రతకే ముప్పు అని అమెరికా కాంగ్రెస్మెన్ జేమీ రాస్కిన్ పేర్కొన్నారు. "ఎన్విడియా సీఈఓ పదవి నుంచి జెన్సన్ హువాంగ్ను తొలగించడం అనేది ఆ కంపెనీ బోర్డు తీసుకునే నిర్ణయం. కానీ, ఒక కార్పొరేట్ సీఈఓను చైనా గూఢచార ఏజెంట్ లక్ష్యంగా చేసుకుని 'హనీట్రాప్' వలలో పడేసి ఆయన ద్వారా అమెరికా ఏఐ చిప్స్ చైనాకు విక్రయించేలా ఒత్తిడి తెచ్చారా? అనేదే అసలు అనుమానం. ఈ వ్యవహారంపై కాంగ్రెస్ విచారణ జరుపుతుంది" అని రాస్కిన్ స్పష్టం చేశారు.
ఎన్విడియా సీఈఓ వివాదంపై ఏడాది క్రితమే ట్రంప్కు నిఘా వర్గాలు నివేదించినా ఆయన స్పందించలేదని సెనెట్ డెమొక్రాటిక్ లీడర్ చక్ షుమర్ ఆరోపించారు. అమెరికా రక్షణ కంటే తన స్నేహితులను రక్షించుకోవడానికే ట్రంప్ ప్రాధాన్యత ఇస్తున్నారని మండిపడ్డారు. చైనాకు ఏఐ చిప్స్ చేరకుండా 'ఏఐ ఓవర్సైట్ యాక్ట్', 'చిప్ సెక్యూరిటీ యాక్ట్' వంటి కఠినమైన ద్విపక్ష చట్టాలను తక్షణమే ఆమోదించాలని ఆయన డిమాండ్ చేశారు.
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