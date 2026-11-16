ఎన్విడియా సీఈఓగా జెన్సన్ హువాంగ్ రీఎంట్రీ ప్లాన్!- మద్దతుగా టెక్ దిగ్గజాలు
Jensen Huang Return Nvidia CEO : ఎన్విడియా మాజీ సీఈఓ జెన్సన్ హువాంగ్ను తిరిగి బాధ్యతల్లోకి తీసుకురావాలంటూ సిలికాన్ వ్యాలీ టెక్ దిగ్గజాలు మద్దతు కూడగడుతున్నారు.
జెన్సన్ హువాంగ్న (Associated Press)
Published : November 16, 2026 at 8:05 AM IST
ప్రపంచ టెక్నాలజీ రంగంలో సంచలనం సృష్టించిన ఎన్విడియా సంస్థలో అనూహ్య పరిణామాలు జరగుతున్నాయి. 33 ఏళ్ల పాటు కంపెనీని నడిపించి, ప్రపంచంలోనే అత్యంత విలువైన చిప్ తయారీ సంస్థల్లో ఒకటిగా తీర్చిదిద్దిన మాజీ సీఈఓ జెన్సన్ హువాంగ్ మళ్లీ బాధ్యతలు చేపట్టే అవకాశాలపై చర్చలు జరుపుతున్నట్లు సమాచారం. ఆయన రాజీనామా నేపథ్యంలో తిరిగి అదే స్థానంలో నియమించాలంటూ సిలికాన్ వ్యాలీకి చెందిన పలువురు ప్రముఖ వ్యాపారవేత్తలు మద్దతు కూడగడుతున్నారని ఫైనాన్షియల్ టైమ్స్ కథనం వెల్లడించింది.