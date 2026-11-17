ఎప్స్టీన్ది ఆత్మహత్య కాదా? అతన్ని హత్య చేశారా?
Forensics Experts On Epstein Death : లైంగిక నేరస్థుడు జెఫ్రీ ఎప్స్టీన్ మరణం, ఆత్మహత్య కాదని, ముమ్మాటికీ హత్యేనని ఓ ప్రముఖ ఫోరెన్సిక్ నిపుణుడు సంచలన ఆరోపణలు చేశారు.
Published : November 17, 2026 at 4:12 PM IST
అమెరికాలో సంచలనం సృష్టించిన లైంగిక నేరస్థుడు జెఫ్రీ ఎప్స్టీన్ మృతిపై కొత్త విషయాలు వెలుగులోకి వస్తున్నాయి. అతడిది ఆత్మహత్య కాదని, ముమ్మాటికీ హత్యేనని ఓ ప్రముఖ ఫోరెన్సిక్ నిపుణుడు సంచలన ఆరోపణలు చేశారు. మరోవైపు, ఎప్స్టీన్ కేసు ఫైళ్ల విడుదల విషయంలో ట్రంప్ ప్రభుత్వం దారుణంగా విఫలమైందని రిపబ్లికన్ల నేతృత్వంలోని కాంగ్రెషనల్ కమిటీ తీవ్ర స్థాయిలో మండిపడింది.
అసలేం జరిగింది- పోస్టుమార్టం నివేదిక ఏం చెబుతోంది?
లైంగిక అక్రమ రవాణా ఆరోపణలపై అరెస్టై జైలులో ఉన్న జెఫ్రీ ఎప్స్టీన్ 2019 ఆగస్టు 10న మన్హట్టన్లోని తన సెల్లో విగతజీవిగా కనిపించాడు. అతడు ఉరివేసుకుని ఆత్మహత్య చేసుకున్నాడని అప్పట్లో న్యూయార్క్ సిటీ మెడికల్ ఎగ్జామినర్ ఆఫీస్ నిర్ధారించింది. అయితే ఆ వాదనను ప్రముఖ ఫోరెన్సిక్ నిపుణుడు ప్రొఫెసర్ మైఖేల్ ఫ్రీమాన్ తాజాగా కొట్టిపారేశారు. ఎప్స్టీన్ పోస్టుమార్టం రికార్డులు, ఫోటోలను క్షుణ్ణంగా పరిశీలించిన ఫ్రీమాన్, అతడి శరీరంపై ఉన్న గాయాలను బట్టి చూస్తే అది ఆత్మహత్య అయ్యే అవకాశమే లేదన్నారు. ప్రాథమిక దర్యాప్తులో అత్యంత కీలకమైన ఆధారాలను సరిగ్గా పరిశీలించలేదని ఆయన ఆరోపించారు. ఎప్స్టీన్ మృతదేహాన్ని మొదట చూసిన జైలు గార్డు ఇచ్చిన సమాచారాన్ని అధికారులు కనీసం తిరిగి అంచనా వేయలేదన్నారు.
ఎప్స్టీన్ మరణానికి ముందు సీసీటీవీ ఫుటేజీలో అంతరాయం
ఆత్మహత్య కానప్పుడు కచ్చితంగా అది హత్యే అవుతుందని, అయితే ఎలా చంపారనే దానికి తన వద్ద ఆధారాలు లేవని ఫ్రీమాన్ స్పష్టం చేశారు. అయితే ఈ కొత్త వాదనలపై స్పందించిన న్యూయార్క్ మెడికల్ ఎగ్జామినర్ ఆఫీస్ తమ పాత నివేదికకే కట్టుబడి ఉన్నామని, అందులో ఎలాంటి మార్పు లేదని తేల్చిచెప్పింది. ఎప్స్టీన్ మరణించి ఏడేళ్లయినా ఆత్మహత్యకు సంబంధించి పలు ప్రశ్నలు వినిపిస్తూనే ఉన్నాయి. అతడు ప్రాణాలు కోల్పోవడానికి ముందు సీసీటీవీ ఫుటేజీలో మూడు నిమిషాల పాటు అంతరాయం ఏర్పడడం, సెల్ బయట ఉన్న రెండు కెమెరాలు పనిచేయకపోవడం వంటి కారణాలపై పలువురు అనుమానాలు లేవనెత్తారు. ఫోరెన్సిక్ నిపుణుడి తాజా ప్రకటనతో ఈ వ్యవహారం మళ్లీ తెరపైకి వచ్చింది.
ఎప్స్టీన్ కేసుపై అమెరికా రాజకీయాల్లో చర్చ!
మరోవైపు ఎప్స్టీన్ కేసు రికార్డుల బహిర్గతం చుట్టూ అమెరికాలో రాజకీయం వేడెక్కింది. ఎప్స్టీన్ కేసు ఫైళ్లను విడుదల చేయడంలో ట్రంప్ యంత్రాంగం వ్యవహరించిన తీరును హౌస్ ఓవర్సైట్ కమిటీ తప్పుబట్టింది. రికార్డుల విడుదలకు గడువు దాటవేయడమే కాకుండా, సహచర కుట్రదారుల పేర్లను దాచిపెట్టారని, అలాగే బాధితుల సున్నితమైన సమాచారాన్ని కాపాడటంలో విఫలమయ్యారని కమిటీ తన 137 పేజీల నివేదికలో ఆరోపించింది. ఎప్స్టీన్ వ్యవహారం ఇటీవలి మధ్యంతర ఎన్నికల్లో రిపబ్లికన్ల పరాజయానికి, మెజారిటీ కోల్పోవడానికి కూడా ఒక కారణమైందనే చర్చ జరుగుతోంది.