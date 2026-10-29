ట్రంప్ దాడుల హెచ్చరికల వేళ- ఇరాన్ అగ్రనేతకు జేడీ వాన్స్ లేఖ
ఇరాన్ కీలక నేతకు అమెరికా ఉపాధ్యక్షుడు జేడీ వాన్స్ లేఖ రాశారు. మధ్యవర్తులతో చర్చలు కొనసాగుతున్నాయన్న ఇరాన్ విదేశాంగ మంత్రి పేర్కొన్నారు.
Published : October 29, 2026 at 8:01 AM IST|
Updated : October 29, 2026 at 8:34 AM IST
US Iran Peace Talks : అమెరికా, ఇరాన్ మధ్య నెలకొన్న యుద్ధ ఉద్రిక్తతలను తగ్గించేందుకు దౌత్య ప్రయత్నాలు కొనసాగుతున్నాయి. ఓవైపు ఇరాన్తో చర్చలకు మార్గం సుగమం చేసేందుకు అమెరికా ఉపాధ్యక్షుడు జేడీ వాన్స్ ప్రయత్నిస్తున్నట్లు ది వాల్స్ట్రీట్ జర్నల్ కథనం పేర్కొంది. మరోవైపు అవసరమైతే ఇరాన్పై మళ్లీ సైనిక దాడులు చేపడతామని అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ హెచ్చరిస్తున్నారు. ఈ పరిణామాల మధ్య మధ్యవర్తులతో సంప్రదింపులు కొనసాగిస్తున్నామని ఇరాన్ తెలిపింది. తమ ఏడు రోజుల శాంతి ప్రణాళికను అంతకంటే తక్కువ సమయంలోనూ అమలు చేసే అవకాశాలను పరిశీలిస్తున్నామని ఇరాన్ విదేశాంగ మంత్రి అబ్బాస్ అరాగ్చీ వెల్లడించారు.
అమెరికా–ఇరాన్ మధ్య చర్చలను తిరిగి ప్రారంభించే అవకాశాలను పరిశీలించేందుకు వాన్స్, ఇరాన్ సుప్రీం నేషనల్ సెక్యూరిటీ కౌన్సిల్ కార్యదర్శి, ఇస్లామిక్ రివల్యూషనరీ గార్డ్ కార్ప్స్ (ఐఆర్జీసీ) మాజీ కమాండర్ మొహ్సేన్ రెజాయీకి లేఖ పంపినట్లు ది వాల్స్ట్రీట్ జర్నల్ కథనం పేర్కొంది. ట్రంప్ ఆదేశాల మేరకే ఈ లేఖ పంపినట్లు వ్యవహారం గురించి తెలిసిన వ్యక్తిని ఉటంకిస్తూ తెలిపింది. ఈ ప్రయత్నం గురించి ట్రంప్కు పూర్తి సమాచారం ఉందని నివేదించింది. అయితే, ఇరాన్తో శాంతి చర్చలు ప్రారంభించాలంటూ వాన్స్ను ఆదేశించానన్న వార్తలను ట్రంప్ ఖండించారు. ఇరాన్కు వైద్య సామగ్రి అవసరమని, అనారోగ్యంతో ఉన్నవారికి అవసరమైన వస్తువులను అందించే అంశంపైనే వాన్స్ సంప్రదింపులు జరిపారని ఆయన విలేకరులతో పేర్కొన్నారు.
మధ్యవర్తులతో సంప్రదింపులు
ఇరాన్ విదేశాంగ మంత్రి అబ్బాస్ అరాగ్చీ మాత్రం దౌత్య ప్రయత్నాలకు తమ దేశం మరో అవకాశం ఇస్తోందని తెలిపారు. తమ సాయుధ దళాలు దేశాన్ని రక్షించేందుకు పూర్తి సన్నద్ధతతో ఉన్నప్పటికీ, మధ్యవర్తులతో నిరంతరం సంప్రదింపులు జరుపుతున్నామని ఎక్స్ వేదికగా వెల్లడించారు. ఏడు రోజుల ప్రణాళికను అమలు చేసేందుకు అవసరమైన ప్రతిపాదనలను పరిశీలిస్తున్నామని, ఏర్పాట్లు పూర్తయితే వారం రోజుల్లోపే అమలు సాధ్యమవుతుందని పేర్కొన్నారు. పశ్చిమాసియాలో మళ్లీ సైనిక ఘర్షణలు చెలరేగితే అంతర్జాతీయ ఇంధన మార్కెట్లపై తీవ్ర ప్రభావం పడుతుందని అరాగ్చీ ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. ముఖ్యంగా పర్షియన్ గల్ఫ్ ప్రాంతంలో దాడులు జరిగితే చమురు, సహజ వాయువు సరఫరాలకు అంతరాయం కలగవచ్చని హెచ్చరించారు. గతంలో ఖతార్, పాకిస్థాన్ మధ్యవర్తిత్వంతో జరిగిన చర్చలు కూడా ప్రతిష్ఠంభనను తొలగించలేకపోయాయి. అణు కార్యక్రమంపై ముందుగానే రాయితీలు ఇవ్వాలని వాషింగ్టన్ కోరుతుండగా, తమకు తక్షణ ఆర్థిక ఉపశమనం కల్పించాలని టెహ్రాన్ పట్టుబడుతోంది.
ఈ ఉద్రిక్తతల నేపథ్యంలో యూరప్లో సహజ వాయువు ధరలు బుధవారం మెగావాట్ గంటకు 100 యూరోలను దాటాయి. 2022 తర్వాత ఇదే అత్యధిక స్థాయి. నెదర్లాండ్స్ టీటీఎఫ్ మార్కెట్లో గ్యాస్ ఫ్యూచర్స్ ధర 4 శాతానికి పైగా పెరిగి 100.45 యూరోలకు చేరినట్లు నివేదిక పేర్కొంది. అయితే, 2022 మార్చిలో నమోదైన 345 యూరోల రికార్డు గరిష్ఠంతో పోలిస్తే ప్రస్తుత ధరలు తక్కువగానే ఉన్నాయి.
మళ్లీ దాడులు తప్పవా?
రాబోయే వారాల్లో ఇరాన్పై పరిమిత కాలం పాటు తీవ్రస్థాయిలో దాడులు చేపట్టే అవకాశాలను ట్రంప్ పరిశీలిస్తున్నట్లు నివేదిక పేర్కొంది. అమెరికా మధ్యంతర ఎన్నికల అనంతరం సైనిక చర్యకు దిగే అవకాశాలపై చర్చ జరుగుతున్నట్లు తెలిపింది. నవంబర్ 3న జరిగే ఎన్నికల తర్వాత ఇరాన్పై సైనికచర్య చేపట్టే యోచనలో ఉన్నట్లు అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ ఇప్పటికే సూత్రప్రాయంగా తెలిపారు. అయితే ఈ దాడుల విషయంలో ఆయన ఇంకా తుదినిర్ణయం తీసుకోలేదని దౌత్యవర్గాలు స్పష్టం చేశాయి. ఒకవేళ అమెరికా దాడులకు దిగితే, ఇరాన్, దాని మద్దతుదారుల నుంచి భారీ ప్రతీకారం ఉంటుందని అంచనా వేస్తున్నారు. ముఖ్యంగా ఇంధన కేంద్రాలు, కీలక మౌలిక సదుపాయాలపై దాడులు జరగవచ్చని, అందువల్ల ముందస్తు జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని అమెరికా దౌత్య, రక్షణ అధికారులు మిత్రదేశాలకు సూచించారు.
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