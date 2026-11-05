2028 అధ్యక్ష ఎన్నికలపై జేడీ వాన్స్ గురి- ట్రంప్ వ్యతిరేక ఓట్లను పొందేందుకు సరికొత్త రాజకీయ కూటమి!
JD Vance 2028 Election Stratagy : 2028 అధ్యక్ష ఎన్నికల కోసం ఉపాధ్యక్షుడు జేడీ వాన్స్ సరికొత్త రాజకీయ కూటమిని ప్రారంభించడానికి ప్రయత్నిస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది.
Published : November 5, 2026 at 11:09 AM IST
అమెరికా మధ్యంతర ఎన్నికల్లో రిపబ్లికన్ పార్టీకి ఎదురురెబ్బ తగలడంతో యూఎస్ ఉపాధ్యక్షుడు జేడీ వాన్స్ కీలక నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు తెలుస్తోంది. 2028 అధ్యక్ష ఎన్నికల ముందస్తు వ్యూహాల్లో భాగంగా ట్రంప్పై అసంతృప్తితో ఉన్న ఓటర్లను ఆకట్టుకోవడానికి ఒక కొత్త రాజకీయ కూటమిని ఏర్పాటు చేసేందుకు వాన్స్ ప్రయత్నిస్తున్నట్లు అమెరికాకు చెందిన ఓ వార్తా సంస్థ తన నివేదికలో పేర్కొంది. మిడ్ టర్మ్ ఎన్నికల్లో రిపబ్లికన్ పార్టీ ఓటమి అనంతరం జేడీ వాన్స్ తన సొంత రాజకీయ సందేశాన్ని ప్రజల్లోకి తీసుకెళ్లడం ప్రారంభించారని స్పష్టం చేసింది. ఇందులో ప్రధానంగా విదేశాంగ విధానం, ఇజ్రాయెల్ పట్ల వాషింగ్టన్ అనుసరిస్తున్న దౌత్యపరమైన వైఖరిపై ఆయన భిన్నమైన అభిప్రాయాలను వ్యక్తం చేసినట్లు నివేదించింది.