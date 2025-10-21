ETV Bharat / international

జపాన్‌ ప్రధానిగా సనాయే తకైచి- దేశ చరిత్రలో తొలి మహిళగా రికార్డ్

జపాన్‌కు తొలి మహిళా ప్రధాని

Japan PM Sanae Takaichi
Japan PM Sanae Takaichi (AP)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : October 21, 2025 at 10:52 AM IST

2 Min Read
Japan PM Sanae Takaichi : జపాన్ చరిత్రలో తొలిసారి ఓ మహిళ ప్రధానిగా ఎన్నికయ్యారు. అతివాద నేతగా పేరున్న సనై తకాయిచిని జపాన్ పార్లమెంట్ తొలి మహిళా ప్రధానమంత్రిగా ఎన్నుకుంది. పార్టీలో అంతర్గత విభేదాల నేపథ్యంలో జపాన్ ప్రధానిగా ఉన్న షిగెరు ఇషిబా ఇటీవల తన పదవికి రాజీనామా చేశారు. ఈక్రమంలో అధికార లిబరల్ డెమోక్రటిక్ పార్టీ అధ్యక్షురాలిగా సనై తకాయిచి ఎన్నికయ్యారు. తొలి మహిళా ప్రధానిగా సనై తకాయిచి అరుదైన ఘనత సాధించనున్నారు. జపాన్ నూతన ప్రధాని సనై తకాయిచికి భారత ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీతో సహా పలు దేశాధినేతలు అభినందనలు తెలిపారు.

ఇటీవల జరిగిన ఎన్నికల్లో అధికార లిబరల్ డెమొక్రాటిక్​ పార్టీ జపాన్​ పార్లమెంట్ ఎగువ సభలో మెజారిటీ సాధించలేకపోయింది. అంతకు ముందు దిగువ సభలో కూడా మెజారిటీ కోల్పోయింది. దీంతో ఇషిబాపై తీవ్ర ఒత్తిడి పెరిగింది. ఆయన ప్రధాని పదవికి రాజీనామా చేశారు. ఈ క్రమంలోనే అక్టోబర్​ 4న పార్టీలో ఎన్నిక నిర్వహించగా, మాజీ ప్రధాని కుమారుడు షింజిరో కోయిజుమితో పాటు మరో ముగ్గురు అభ్యర్థులను ఓడించి సనై తకాయిచి విజయం సాధించారు. ఈ గెలుపు తనకు సంతోషం ఇవ్వడం కంటే, చాలా బాధ్యతను పెంచిందని ఈ సందర్భంగా సనై తకాయిచి పేర్కొన్నారు. మంగళవారం పార్లమెంట్‌లో జరిగిన ఓటింగ్‌లో లిబరల్‌ డెమోక్రటిక్‌ పార్టీ- జపాన్‌ ఇన్నోవేషన్‌ పార్టీ కూటమితో టకైచికి భారీ మద్దతు లభించింది. 465 ఓట్లలో 237 ఓట్లు సాధించి సనై తకాయిచి ప్రధానమంత్రిగా ఎన్నికయ్యారు.

శుభాకాంక్షలు తెలిపిన మోదీ
జపాన్‌ తొలి మహిళా ప్రధాని ఎన్నికైన సనై తకాయిచికి ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. భారత్‌-జపాన్‌ల ప్రత్యేక వ్యూహాత్మక ప్రపంచ భాగస్వామ్యాన్ని మరింత బలోపేతం చేయడానికి సనై తకాయిచితో కలిసి పనిచేయడానికి ఎదురుచూస్తున్నట్లు తెలిపారు. ఇండో-పసిఫిక్‌ ప్రాంతంలో శాంతి, స్థిరత్వం, శ్రేయస్సుల విషయంలో ఇరుదేశాల బంధాలు కీలక పాత్ర పోషిస్తాయని అన్నారు. ఈ మేరకు ఎక్స్​లో పోస్ట్​ చేశారు.

జపాన్ అభివృద్ధి దిశగా సనై తకాయిచి విజయవంతమైన నాయకత్వం వహించాలని యూఏఈ అధ్యక్షుడు మొహ్మద్ బిన్ జాయిద్ అల్ నహ్యాన్ ఆకాంక్షించారు.యూఏఈ-జపాన్ సమగ్ర వ్యూహాత్మక భాగస్వామ్యానికి పునాది వేస్తూ, రెండు దేశాల ప్రజలకు అభివృద్ధి, శ్రేయస్సు కలిగేలా కలిసి పనిచేయాలని ఆశిస్తున్నానని ఎక్స్​లో పోస్ట్ చేశారు.

'అందరం కష్టపడి పని చేయాలి'
జపాన్ కొత్త ప్రధాని ఎన్నికైన తర్వాత లిబరల్ డెమొక్రటిక్ పార్టీ సభ్యులకు ఉద్దేశించి సనై తకాయిచి ప్రసగించారు. దేశ పునర్నిర్మాణం పట్ల తన నిబద్ధతను వ్యక్తం చేశారు. 'నేను ఇచ్చిన మాటలను నిలబెట్టుకుంటా. ప్రతి తరాన్ని, ప్రతి వ్యక్తిని ఏకం చేస్తేనే మనం తిరిగి నిర్మించగలం. మనం కొద్దిమందమే ఉన్నాం. అందుకే గుర్రం లాగా అందరూ కష్టపడి పని చేయాలని అడుగుతున్నా. వర్క్-లైఫ్ బాలెన్స్‌ అనే ఆలోచనను పక్కన పెట్టి నేను పనిచేస్తా. పనిని మాత్రమే చేస్తా' అని సనై తకాయిచి పేర్కొన్నారు. సనై తకాయిచి ప్రధాని బాధ్యత సవాళ్లతో కూడినదే. మందగిస్తున్న జపాన్‌ ఆర్థిక వ్యవస్థను పునరుజ్జీవింపజేయడం. కుంభకోణాలు, అంతర్గత విభేదాలతో దెబ్బతిన్న పాలక పార్టీని ఏకతాటిపైకి తేవడం వంటివి ఆమె ముందున్న ప్రధాన సవాళ్లు.

