చైనాతో ఉద్రిక్తతలు- జపాన్ ప్రధానికి ట్రంప్ ఫోన్ కాల్- ఏమన్నారంటే?

జపాన్ ప్రధానితో ఫోన్​లో మాట్లాడిన ట్రంప్- అమెరికా పర్యటనకు అహ్వానం

Trump Japan PM Call
President Donald Trump and Japan's Prime Minister Sanae Takaichi (AP)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : January 3, 2026 at 10:39 AM IST

1 Min Read
Trump Japan PM Call : జపాన్, చైనా సంబంధాలు దెబ్బతింటున్న వేళ కీలక పరిణామం జరిగింది. జపాన్ ప్రధానమంత్రి సనాయి తకాయిచితో ఫోన్‌లో మాట్లాడిన అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్, తమ దేశ పర్యటనకు రావాల్సిందిగా ఆమెను ఆహ్వానించారు. మార్చి నెలాఖరు లేదా ఏప్రిల్‌లో అమెరికా పర్యటనకు ప్రధానమంత్రి తకాయిచి వెళ్లే అవకాశాలు ఉన్నాయి. ఈమేరకు జపాన్ విదేశాంగ శాఖ ఓ ప్రకటన విడుదల చేసింది. జపాన్ అత్యంత సన్నిహిత మిత్రదేశాల్లో అమెరికా ఒకటి. అయితే చైనాతోనూ సంబంధాలను బలోపేతం చేసుకోవాలని ట్రంప్ భావిస్తున్నారు. ఇందుకోసం ఈ ఏడాది ఏప్రిల్‌లో ఆయన చైనాలో పర్యటించనున్నారు. సనాయి తకాయిచి 2025 అక్టోబరులోనే జపాన్ ప్రధానమంత్రి పదవిని చేపట్టారు. నాటి నుంచి ఆమె చైనా వ్యతిరేక విధానాలను అవలంభిస్తున్నారు. ఈనేపథ్యంలో జపాన్ ప్రధానికి ట్రంప్ ఆహ్వానం ప్రాధాన్యాన్ని సంతరించుకుంది.

'చెర్రీ బ్లాజమ్' పూల వేడుక
ఏటా మార్చి నెలాఖరు లేదా ఏప్రిల్‌లో జపాన్‌తో పాటు అమెరికాలోని వాషింగ్టన్ డీసీలో 'చెర్రీ బ్లాజమ్' పూల వేడుకను ఘనంగా జరుపుకుంటారు. సాకురా (చెర్రీ బ్లోసమ్) అనేది జపాన్ జాతీయ పుష్పం. 1912లో 'చెర్రీ బ్లాజమ్' పూల మొక్కలను అమెరికా ప్రభుత్వానికి జపాన్ ప్రభుత్వం కానుకగా ఇచ్చింది. వాటిని వాషింగ్టన్ డీసీ నగరంలో నాటారు. ఏటా వాషింగ్టన్ డీసీలో జాతీయ చెర్రీ బ్లాజమ్ వేడుకను నిర్వహిస్తుంటారు. ఈసారి అమెరికా పర్యటన సందర్భంగా ఆ వేడుకల్లో జపాన్ ప్రధానమంత్రి సనాయి తకాయిచి పాల్గొనే అవకాశాలు ఉన్నాయి.

