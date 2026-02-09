ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద అణు విద్యుత్ కేంద్రాన్ని పునఃప్రారంభించిన జపాన్
అణు ఇంధనం వైపు జపాన్ మొగ్గు- దీనికి ప్రధాని సనాయె తకాయిచి ఫుల్ సపోర్ట్
Published : February 9, 2026 at 5:28 PM IST
Japan Restarts Nuclear Power Plant : జపాన్ సోమవారం నాడు ప్రపంచంలోనే అతి పెద్ద అణు విద్యుత్ కేంద్రాన్ని తిరిగి ప్రారంభించింది. గతంలో సాంకేతిక లోపం కారణంగా నిలిపివేసిన ప్రక్రియను అధిగమించి, ఈ భారీ ప్లాంట్ మళ్లీ విద్యుత్ ఉత్పత్తికి సిద్ధమైంది.
2011 ఫుకుషిమా విపత్తు తర్వాత ఈ ప్లాంట్ను పునఃప్రారంభించడానికి జనవరిలో మొదటిసారి ప్రయత్నించారు. అయితే, మానిటరింగ్ అలారం మోగడంతో భద్రతా కారణాల దృష్ట్యా ఆ ప్రయత్నాన్ని తాత్కాలికంగా నిలిపివేయాల్సి వచ్చింది. నియిగాటా ప్రాంతంలోని కాషివాజాకి-కరీవా ప్లాంట్లోని ఒక రియాక్టర్ సోమవారం మధ్యాహ్నం 2:00 గంటలకు తిరిగి ప్రారంభమైనట్లు టోక్యో ఎలక్ట్రిక్ పవర్ కంపెనీ (టీఈపీసీఓ) ఒక ప్రకటనలో తెలిపింది.
అణు ఇంధనం వైపు జపాన్ మొగ్గు
2011లో సంభవించిన భారీ భూకంపం, సునామీ కారణంగా ఫుకుషిమా ప్లాంట్లోని 3 రియాక్టర్లు కరిగిపోయి అణు ప్రమాదం సంభవించింది. దీంతో జపాన్ దేశవ్యాప్తంగా అణు విద్యుత్ కేంద్రాలను మూసివేసింది. అయితే, ప్రస్తుతం శిలాజ ఇంధనాలపై ఆధారపడటాన్ని తగ్గించుకోవాలని జపాన్ నిర్ణయించింది. 2050 నాటికి 'కార్బన్ న్యూట్రాలిటీ' సాధించడానికి, ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ (ఏఐ) అవసరాలకు పెరుగుతున్న విద్యుత్ డిమాండ్ను తట్టుకోవడానికి జపాన్ మళ్లీ అణుశక్తి వైపు మొగ్గు చూపుతోంది.
రాజకీయ మద్దతు
జపాన్ పార్లమెంటరీ ఎన్నికల్లో ప్రధాని సనాయే తకాయిచి నేతృత్వంలోని సంకీర్ణ కూటమి అఖండ విజయం సాధించింది. మొత్తం 465 సీట్లున్న దిగువ సభకు ఆదివారం ఎన్నికలు జరగగా, అధికార కూటమి మూడింట రెండు వంతులకుపైగా సీట్లు దక్కించుకుంది. ఇప్పటి వరకు అందిన వివరాల ప్రకారం, ఎల్డీపీ 316 సీట్లలో విజయ దుందుభి మోగించింది. జపాన్ తొలి మహిళా ప్రధాని అయిన తకాయిచి, గత అక్టోబర్లో పీఎంగా బాధ్యతలు చేపట్టిన విషయం తెలిసిందే. ఆమె ఇప్పుడు జపాన్ ఆర్థిక వ్యవస్థను బలోపేతం చేసేందుకు అణు విద్యుత్తును ఉత్పత్తిని చేయాలని నిర్ణయించి, దాన్ని పోత్సహిస్తున్నారు.
త్వరలోనే వాణిజ్య కార్యకలాపాలు!
జనవరి 21న ప్రారంభించిన ఒక రియాక్టర్, కేబుల్లోని విద్యుత్ ప్రవాహంలో స్వల్ప మార్పుల వల్ల అలారం మోగడంతో మరుసటి రోజే దానిని నిలిపివేశారు. అయితే ఆ మార్పులు సురక్షిత పరిమితిలోనే ఉన్నాయని, భద్రత దృష్ట్యా అలారం సెట్టింగులను మార్చామని టెప్కో (టీఈపీసీఓ) అధికారులు తెలిపారు. మార్చి 18 లేదా ఆ తర్వాత సమగ్ర తనిఖీ ముగిశాక పూర్తిస్థాయిలో కార్యకలాపాలు ప్రారంభం కానున్నాయి. వాస్తవానికి కాషివాజాకి-కరీవా ప్లాంట్లో మొత్తం ఏడు రియాక్టర్లు ఉండగా, ప్రస్తుతం ఒక దానిని మాత్రమే ప్రారంభించారు.
ప్రజల్లో భిన్నాభిప్రాయాలు
ఈ అణు విద్యుత్ ప్లాంట్ చుట్టూ 15 మీటర్ల ఎత్తైన సునామీ రక్షణ గోడను నిర్మించారు. అత్యవసర విద్యుత్ వ్యవస్థలను మరింత ఎత్తులో ఏర్పాటు చేశారు. అయితే, స్థానిక ప్రజలలో ఈ ప్లాంట్ పట్ల భయాందోళనలు వ్యక్తమవుతున్నాయి. సెప్టెంబర్లో జరిగిన సర్వే ప్రకారం 60 శాతం మంది ఈ ప్లాంట్ పునఃప్రారంభాన్ని వ్యతిరేకిస్తుండగా, 37 శాతం మంది మాత్రమే సమర్థిస్తున్నారు. ప్రమాదాల భయం, తరచుగా బయటపడే లోపాల వల్ల సుమారు 40,000 మంది స్వయంగా సంతకాలు చేసి ప్లాంట్ పునఃప్రారంభాన్ని ఆపాలని కోరుతూ ఇప్పటికే వినతి పత్రాన్ని నియంత్రణ సంస్థలకు సమర్పించారు. "భద్రతే మా ప్రథమ ప్రాధాన్యత అని, దానిని మా చర్యల ద్వారా నిరూపిస్తాము" అని టెప్కో ప్రజలకు భరోసా ఇస్తూ సోమవారం ఒక ప్రకటన విడుదల చేసింది.
'జపాన్ నుంచి నేతాజీ చితాభస్మాన్ని తీసుకురండి'- రాష్ట్రపతికి నేతాజీ కుటుంబీకుల లేఖ