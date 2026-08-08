చైనా ఆగడాలకు చెక్? భారత్లోకి జపాన్ F2 యుద్ధ విమానాలు- ఇండో పసిఫిక్ ప్రాంతంలో సరికొత్త ఎత్తుగడ!
భారత్లో తొలిసారి ఎఫ్2 యుద్ధ విమానాల్ని మోహరించాలని జపాన్ యోచన- చైనాను అడ్డుకోవడమే లక్ష్యంగా ఈ చర్య ఉండొచ్చని సమాచారం- మరింత విస్తరిస్తున్న ఇరు దేశాల రక్షణ బంధం
Published : August 8, 2026 at 7:43 PM IST
Japan F2 Fighter Jet Deployment India : ఇండో- పసిఫిక్ ప్రాంతంలో చైనా ఆధిపత్యం, విస్తరణ వాదానికి చెక్ పడనుందా? అంటే అవుననే సమాధానమే వినిపిస్తోంది. ఒకప్పుడు కేవలం వ్యాపారం, పరిశ్రమలు, పెట్టుబడులకే పరిమితమైన భారత్- జపాన్ మైత్రి ఇప్పుడు బలమైన రక్షణ బంధంగా ఎదుగుతోంది. ఆసియా ప్రాంతంలో మన పొరుగున్న ఉన్న చైనా దూకుడు, ఇండో పసిఫిక్ ప్రాంతంలో పెరుగుతున్న ఉద్రిక్తతల నేపథ్యంలో దిల్లీ- టోక్యో రక్షణ సహకారం మరింత వేగంగా ముందుకు సాగుతోంది. ఈ క్రమంలో జపాన్ తొలిసారిగా తన అత్యంత శక్తిమంతమైన F2 యుద్ధ విమానాల్ని భారత్కు పంపి, ఇక్కడ మన సైన్యంతో కలిసి సంయుక్త సైనిక విన్యాసాల్లో పాల్గొనాలని యోచిస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది. జపాన్ రక్షణ మంత్రిత్వ శాఖ వర్గాల్ని ఉటంకిస్తూ ఈ మేరకు అక్కడి పత్రిక 'ది అసహి షింబున్' ఓ కథనంలో వెల్లడించింది. ఈ ప్రతిపాదన అమలైతే ఇరు దేశాల బంధంలో ఇదొక సరికొత్త చరిత్ర కానుంది. ఇదే అంశం ఇప్పుడు చర్చనీయాంశంగా మారింది.
చైనాకు వ్యూహాత్మక సంకేతం
వాస్తవానికి భారత్, జపాన్ రెండూ వేర్వేరు భౌగోళిక ప్రాంతాల్లో చైనాను ఎదుర్కొంటున్నాయి. భారత్కేమో చైనాతో సరిహద్దు వివాదం ఉంది. వాస్తవాధీన రేఖ (LAC) వెంబడి చైనా సైనిక మోహరింపులు, మౌలిక వసతుల అభివృద్ధి, టిబెట్ ప్రాంతంలో పీపుల్స్ లిబరేషన్ ఆర్మీ కార్యకలాపాలు భారత్కు ఆందోళన కలిగిస్తున్నాయి. ఇంకా దక్షిణాసియా, హిందూ మహాసముద్ర ప్రాంతాల్లో చైనా ప్రభావం పెరగడం కూడా భారత్కు వ్యూహాత్మక సవాలుగా మారింది.
Japan may deploy four Mitsubishi F-2 fighter jets to India later this month for the first-ever bilateral air exercise featuring the aircraft on Indian soil.— Indian Defence Times (@IndianDefenceT) August 8, 2026
The exercise will strengthen interoperability and operational coordination between the Indian Air Force and the Japan Air… pic.twitter.com/Q4Wj0P28oW
జపాన్ పరిస్థితి దీనికి భిన్నంగా ఏం లేదు. సెంకాకు దీవుల చుట్టూ చైనా కార్యకలాపాలు, జపాన్కు సమీప ప్రాంతాల్లో చైనా వైమానిక కదలికలు, తైవాన్ అంశం, పశ్చిమ పసిఫిక్లో చైనా నౌకాదళ కార్యకలాపాలు టోక్యోను ఉక్కిరిబిక్కిరి చేస్తున్నాయి. ఈ విధంగా ఇద్దరికీ ఒకే రకమైన భద్రతా సవాళ్లు ఉండటంతో చైనాకు చెక్ పెట్టడం లేదా స్పష్టమైన హెచ్చరిక పంపేందుకే జపాన్ తన యుద్ధ విమానాల్ని భారత్కు పంపే ఆలోచన చేస్తుందని విశ్లేషకులు చెబుతున్నారు. ఈ F2 యుద్ధ విమానాల మోహరింపు వెనుక ఒక ముఖ్యమైన వ్యూహాత్మక ఎత్తుగడ కూడా ఉందని కూడా ఆ పత్రిక కథనం పేర్కొంది. ఈ భద్రతా సవాళ్లే ఇరు దేశాల్ని మరింత దగ్గర చేస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది.
ఆగస్టులో రక్షణ మంత్రుల కీలక భేటీ- బలపడుతున్న సంబంధాలు
జపాన్ రక్షణ మంత్రి షింజిరో కొయిజుమి ఆగస్ట్ మధ్యలో భారత్లో పర్యటించనున్నారు. మన రక్షణ మంత్రి రాజ్నాథ్ సింగ్తో ఆయన సమావేశమై F2 ఫైటర్ జెట్ల భారత్ మోహరింపు అంశంతో పాటు ఇరు దేశాల మధ్య మరింత విస్తృత రక్షణ సహకారంపై చర్చ జరిగే అవకాశం ఉంది. 2023లో మన వైమానిక దళం జపాన్ వెళ్లి విన్యాసాల్లో పాల్గొంది. అయితే ఈసారి మాత్రం జపాన్ యుద్ధ విమానాలే నేరుగా భారత భూభాగంలోకి రానుండటం ప్రాధాన్యం సంతరించుకుంది.
ఇక భారత్- జపాన్ సంబంధాలు గత దశాబ్దంలో వేగంగా మారాయి. 2014లో ఇరు దేశాలు తమ సంబంధాల్ని మరో స్థాయికి తీసుకెళ్లాయి. కేవలం విన్యాసాలే కాకుండా రక్షణ రంగంలోనూ కీలక ముందడుగులు పడుతున్నాయి. 2020లో భారత్, జపాన్ అక్విజిషన్ అండ్ క్రాస్ సర్వీసింగ్ అగ్రిమెంట్పై (ACSA) సంతకాలు చేశాయి. దీంతో అవసరమైనప్పుడు ఒకరి సైనిక సదుపాయాలు, స్థావరాల్ని మరొకరు ఉపయోగించుకునే వెసులుబాటు ఏర్పడింది. ఇంకా విదేశాంగ, రక్షణ మంత్రుల స్థాయిలో 2+2 చర్చలు కొనసాగుతున్నాయి. ఇప్పుడు కేవలం ఒక దేశం నుంచి మరో దేశం ఆయుధాలు కొనుగోలు చేసే విధానానికి బదులుగా సంయుక్త పరిశోధన, సాంకేతిక సహకారం, ఉమ్మడి అభివృద్ధి, సైనిక విన్యాసాలు వంటి అంశాలకు ప్రాధాన్యం పెరుగుతోంది.
యుద్ధ విమానాలతో పాటు ఏఐ డ్రోన్లు
ఇదే సమయంలో ఆర్టిఫిషియెల్ ఇంటెలిజెన్స్ డ్రోన్లను (AI Drones) ఇరు దేశాలు సంయుక్తంగా తయారు చేయడంపై దృష్టి పెడుతున్నాయి. దీని గురించి కూడా ది అసహి షింబున్ కథనం పేర్కొంది. ఇది కీలకమైన పరిణామం. ఎందుకంటే డ్రోన్లు ఆధునిక యుద్ధాల్లో కీలక పాత్ర పోషిస్తున్నాయి. ఏఐ ఆధారిత డ్రోన్లను ఇప్పుడు కలిసి అభివృద్ధి చేయడం ద్వారా రెండు దేశాలకు సాంకేతిక పరిజ్ఞానం, రక్షణ పరిశ్రమల సహకారం, సరఫరా వ్యవస్థల విస్తరణ వంటి ప్రయోజనాలు లభించొచ్చు. ఇంకా జపాన్ యుద్ధ నౌకల్లో వాడే UNICORN కమ్యూనికేషన్ యాంటెన్నా వ్యవస్థను భారత్కు అందించేందుకు కూడా ఇరు దేశాల మధ్య ఒప్పందం కుదిరింది. జపాన్ ప్రధాని సనాయే తకైచి భారత పర్యటన సందర్భంగా ఈ అంశంపై పరస్పర అంగీకారానికి వచ్చినట్లు తెలిసింది. ఇది కూడా ఇరు దేశాల మధ్య రక్షణ సంబంధాలు సైనిక విన్యాసాలకే పరిమితం కాకుండా కమ్యూనికేషన్, టెక్నాలజీ వంటి రంగాలకు విస్తరిస్తున్నాయని సూచిస్తోంది.
🚨 Japan is preparing to send its frontline F-2 fighter jets to India for the first time ever as part of a joint military exercise.— Global News & Geopolitics 🌍 (@GlobalNewsGeo) August 8, 2026
While it's only four aircraft, China has reacted sharply, warning India against becoming " a tool of japan's military revival." pic.twitter.com/zNTAiA1p0b
మరోవైపు భారత్ జపాన్ రెండూ ఫ్రీ అండ్ ఓపెన్ ఇండో పసిఫిక్ (FOIP) భావనకు మద్దతుదారులు. జపాన్ 2016లో అప్పటి ప్రధాని షింజో అబే హయాంలో ఈ వ్యూహాన్ని ముందుకు తీసుకొచ్చింది. సముద్ర రవాణా స్వేచ్ఛ, అంతర్జాతీయ చట్టాలకు గౌరవం, సముద్ర భద్రత, వాణిజ్యం, కనెక్టివిటీ వంటి అంశాలు ఇందులో కీలకం. 2019లో భారత్ ఇండో పసిఫిక్ ఓషియెన్స్ ఇనిషియేటివ్ను (IPOI) ప్రకటించింది. సముద్ర భద్రత, విపత్తుల నిర్వహణ, సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ, వాణిజ్య కనెక్టివిటీ వంటి అంశాలపై ఇది దృష్టి పెడుతోంది. ఇలా రెండు విధానాలు ఒకదానికొకటి అనుకూలంగా ఉన్నాయని విశ్లేషకులు భావిస్తున్నారు. ఇంకా సముద్ర మార్గాల్లో స్వేచ్ఛాయుత రవాణా, భద్రత కోసం అమెరికా, ఆస్ట్రేలియాతో కలిసి భారత్, జపాన్ క్వాడ్ (QUAD) కూటమితో పనిచేస్తున్నాయి.
"భారత్- జపాన్ సంయుక్త సైనిక విన్యాసాలు రెండు దేశాల వైమానిక దళాల మధ్య పరస్పర సామర్థ్యాన్ని పెంచుతాయి. చైనా రెండు దేశాలకు భద్రతా సవాలుగా ఉందనేది వాస్తవమే. అయితే బీజింగ్తో సంబంధాల్ని పూర్తి స్థాయిలో ఘర్షణ దిశగా తీసుకెళ్లకుండా భారత్, జపాన్ రెండూ బ్యాలెన్సింగ్ వ్యూహాన్ని పాటించాల్సిన అవసరం ఉంది. బ్రిక్స్ (BRICS) వంటి వేదికల్లో చైనాతో కలిసి పనిచేయాల్సిన అవసరం ఉన్నందున రక్షణ సహకారం కొనసాగిస్తూనే మరోవైపు భారత్ దౌత్యపరంగా సమతుల్యత పాటించడం ముఖ్యం"
- సొసైటీ ఫర్ పాలసీ స్టడీస్ డైరెక్టర్, వ్యూహాత్మక వ్యవహారాల నిపుణులు సి. ఉదయ్ భాస్కర్
ఉదయ్పుర్కు చెందిన ఉసనాస్ ఫౌండేషన్ వ్యవస్థాపకుడు, డైరెక్టర్, సీఈఓ అభినవ్ పాండ్యా కూడా భారత్- జపాన్ రక్షణ సహకారం ప్రాధాన్యతను వివరించారు. అమెరికా ఇండో- పసిఫిక్పై గతంలో ఉన్నంతగా దృష్టి పెట్టడం లేదనే భావన పెరుగుతున్న సమయంలో భారత్ తన భద్రత కోసం ఇతర నమ్మకమైన భాగస్వాములతో సహకారం పెంచుకోవాల్సిన అవసరం ఉందని అభిప్రాయపడ్డారు. భారత్కు పాకిస్థాన్ సహా చైనాతో కూడా భద్రతా సవాళ్లు ఉన్నాయని ఈ సమయంలో జపాన్ భారత్కు అత్యంత కీలక భాగస్వామిగా మారుతుందని ఆయన అన్నారు. ఇంకా చైనాను ఎదుర్కొనేందుకు జపాన్కు కూడా భారత్ సహకారం అవసరం అని పాండ్య విశ్లేషించారు. ఏదేమైనా భారత గడ్డపై జపాన్ F2 యుద్ధ విమానాల రాక అనేది ఇరు దేశాల రక్షణ మైత్రి ఎంత దృఢంగా మారుతుందో చెప్పడానికి ఒక నిదర్శనం. ఇది రెండు దేశాల రక్షణ సంబంధాల్లో కీలక మైలురాయిగా నిలిచే అవకాశం ఉందని భావిస్తున్నారు.
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