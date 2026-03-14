తూర్పు ఆసియాలో అలజడి: ఉత్తర కొరియా క్షిపణి ప్రయోగం- జపాన్​లో ఎమర్జెన్సీ అలెర్ట్ జారీ

Japan activates crisis team as North Korea launches suspected ballistic missile
Kim Jong Un, Sanae Takaichi (AP)
Published : March 14, 2026 at 12:12 PM IST

Japan Emergency Alert : ఇరాన్-అమెరికా యుద్ధంతో ఇప్పటికే పశ్చిమాసియా మండుతోంది. ఇదే సమయంలో తూర్పు ఆసియాలో అలజడి రేగింది. ఉత్తర కొరియా నుంచి అనుమానిత బాలిస్టిక్ క్షిపణి ప్రయోగం జరగడంతో జపాన్ ఉలిక్కిపడింది. ఈ మేరక్ అలర్ట్ అయిన జపాన్ అత్యవసర హెచ్చరిక జారీ చేసింది. శనివారం మధ్యాహ్నం అనుమానిత బాలిస్టిక్ క్షిపణిని ఉత్తర కొరియా ప్రయోగించినట్లు జపాన్ ప్రభుత్వం వెల్లడించింది. క్షిపణి ప్రయోగాన్ని గుర్తించిన వెంటనే జపాన్ ప్రధాని కార్యాలయం అత్యవసర స్పందన చర్యలు ప్రారంభించింది.

జపాన్ ప్రధాని కార్యాలయం ఎక్స్​లో చేసిన ప్రకటనలో "ఉత్తర కొరియా నుంచి అనుమానిత బాలిస్టిక్ క్షిపణి ప్రయోగం జరిగింది. పరిస్థితిని సమీక్షిస్తున్నాం. మరిన్ని వివరాలు త్వరలో వెల్లడిస్తాం" అని తెలిపింది. ఈ ఘటన నేపథ్యంలో జపాన్ ప్రధాని సనాయె తకాయిచి నేతృత్వంలోని ప్రభుత్వం తక్షణమే అత్యవసర ప్రోటోకాల్ అమలు చేసింది. క్షిపణి దిశ, ప్రయాణ మార్గం, ప్రభావం వంటి అంశాలను పర్యవేక్షించేందుకు సంబంధిత శాఖలతో కూడిన సంక్షోభ నిర్వహణ బృందాన్ని ప్రధాని కార్యాలయంలో ఏర్పాటు చేశారు.

