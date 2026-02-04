ETV Bharat / international

జైశంకర్, రూబియో భేటీ- భారత్​,అమెరికా ట్రేడ్​ డీల్​పై హర్షం- కీలక ఖనిజాల అన్వేషణపై ఫోకస్

వాషింగ్టన్‌ డీసీలో భేటీ అయిన జైశంకర్‌, మార్కో రూబియో- క్రిటికల్‌ మినరల్స్‌, ఇంధనం, అణు, రక్షణ సహకారంపై చర్చ- వాణిజ్య ఒప్పందంపై అవగాహనకు రావడాన్ని స్వాగతించిన నేతలు

Rubio Jaishankar Meet
xternal Affairs Minister S Jaishankar, US Secretary of State Marco Rubio (X@DrSJaishankar)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : February 4, 2026 at 9:53 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Rubio Jaishankar Meet : వాణిజ్య ఒప్పందంపై ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ, అమెరికా అధ్యక్షుడు ట్రంప్ అవగాహనకు రావడాన్ని భారత్‌, అమెరికా విదేశాంగమంత్రులు జైశంకర్‌, మార్కో రూబియో స్వాగతించారు. అమెరికా నిర్వహిస్తున్న తొలి కీలక ఖనిజాల మంత్రుల సమావేశానికి ముందు వాషింగ్టన్‌డీసీలో రూబియోతో జైశంకర్‌ భేటీ అయ్యారు. అరుదైన ఖనిజాల అన్వేషణ, మైనింగ్‌పై సహకారాన్ని బలోపేతం చేసుకోవడంపై ఇరువురు నేతలు చర్చలు జరిపారు. క్వాడ్‌ ద్వారా ద్వైపాక్షిక, బహుపాక్షిక సహకారాన్ని విస్తరించేందుకు కట్టుబడి ఉన్నట్లు ప్రకటించారు.

మార్కో రూబియోతో భేటీ అయ్యి చర్చలు జరిపినట్లు జైశంకర్ ఎక్స్ వేదికగా పోస్ట్ చేశారు. ప్రాంతీయ, ప్రపంచ అంశాలతో పాటు వాణిజ్యం, ఇంధనం, అణు, రక్షణ, సాంకేతికత వంటి అంశాలపైనా చర్చలు జరిపినట్లు తెలిపారు. ఇరు దేశాల ఉమ్మడి ప్రయోజనాలను మరింత ముందుకు తీసుకెళ్లడానికి మరిన్ని సమావేశాలను నిర్వహించాలని నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు తెలిపారు.

'కీలక ఖనిజాల అన్వేషణపై సహకారం'
కొత్త ఆర్థిక అవకాశాలను అందిపుచ్చుకోవడానికి, ఉమ్మడి ఇంధన భద్రత లక్ష్యాలను సాధించడానికి కట్టుబడి ఉండాలని జైశంకర్‌, రూబియోలు నిర్ణయించారని అమెరికా విదేశాంగశాఖ ప్రకటన విడుదల చేసింది. క్వాడ్‌ ద్వారా ద్వైపాక్షిక, బహుపాక్షిక సహకారాన్ని విస్తరించేందుకు నిబద్ధతతో ఉన్నారని పేర్కొంది. ప్రపంచ దేశాల సహకారంతో క్రిటికల్‌ మినరల్స్‌ సరఫరా గొలుసును వైవిధ్యపర్చేందుకు, మరింత బలోపేతం చేసేందుకు ఈ సమావేశాలను నిర్వహిస్తున్నట్లు వివరించింది.

సుసంపన్నమైన ఇండో- పసిఫిక్​కు పిలుపు
భారత్​ దిగుమతులపై సుంకాలను 25శాతం నుంచి 18శాతంకు తగ్గించిన తాజా వాణిజ్య ఒప్పందాన్ని జైశంకర్, మార్కో రూబియో స్వాగతించారు. ఇది ద్వైపాక్షిక ఆర్థిక సంబంధాలను మరింత బలపరుస్తుందని అభిప్రాయపడ్డారు. ఉమ్మడి ప్రయోజనాలను ప్రోత్సహించడానికి కీలకమైన సుసంపన్నమైన ఇండో- పసిఫిక్ ప్రాంతం కోసం ఇరువురు నేతలు పిలుపునిచ్చారు. క్వాడ్ ద్వారా సహకారాన్ని మరింత విస్తరించేందుకు తమ నిబద్ధతను పునరుద్ఘాటించారు. క్వాడ్‌లో భారత్, అమెరికా, జపాన్, ఆస్ట్రేలియా భాగస్వాములుగా ఉన్నాయి.

అమెరికా ట్రెజరీ కార్యదర్శితో జైశంకర్ భేటీ
అమెరికా పర్యటనలో భాగంగా ఆ దేశ ట్రెజరీ కార్యదర్శి స్కాట్ బెసెంట్​తో జైశంకర్ భేటీ అయ్యారు. ఈ సమావేశంలో సరఫరా గొలుసులు, భద్రతతో పాటు పరస్పర ఆర్థిక, జాతీయ భద్రత అంశాలపై విస్తృతంగా చర్చించారు. ఈ విషయాన్ని ఇరువురు నేతలు ఎక్స్​ వేదికగా తెలిపారు.

భారత మంత్రి జైశంకర్​తో భేటీ సంతోషకరమని స్కాట్ బెసెంట్​ తెలిపారు. తమ చర్చల్లో సరఫరా గొలుసుల భద్రతతో పాటు పరస్పర జాతీయ, ఆర్థిక భద్రత అంశాలను ప్రస్తావించినట్లు పేర్కొన్నారు. మరోవైపు భారత్-అమెరికా ఆర్థిక భాగస్వామ్యం, వ్యూహాత్మక సహకారాన్ని మరింత ముందుకు తీసుకెళ్లే అంశాలపై ఉపయోగకరమైన చర్చలు జరిగాయని జైశంకర్ వెల్లడించారు

జైశంకర్ అమెరికా పర్యటన
జైశంకర్ ప్రస్తుతం మూడు రోజుల అమెరికా పర్యటనలో ఉన్నారు. ఫిబ్రవరి 4న వాషింగ్టన్​లో జరిగే మొదటి క్రిటికల్ మినరల్స్ మినిస్టీరియల్ సమావేశంలో పాల్గొంటారు. ఈ సమావేశానికి 50కి పైగా దేశాల ప్రతినిధులు హాజరవుతారు. ప్రపంచ క్రిటికల్ మినరల్స్ సరఫరా గొలుసులను భద్రపరచడం, వైవిధ్యపరచడం లక్ష్యంగా చర్చలు జరగనున్నాయి.

అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ సోమవారం ట్రూత్ సోషల్‌లో భారత్–అమెరికా ట్రేడ్ డీల్‌ను ప్రకటించారు. ప్రధాని మోదీతో ఫోన్‌లో చర్చలు జరిపిన ట్రంప్, వాణిజ్య భారత్‌తో వాణిజ్య ఒప్పందానికి అంగీకారం తెలిపినట్లు సోషల్‌ మీడియాలో ప్రకటించారు. భారత్‌పై విధించిన ప్రతీకార సుంకాలను 25 శాతం నుంచి 18 శాతానికి తగ్గిస్తున్నట్లు పేర్కొన్నారు. భారత్ భారీ స్థాయిలో అమెరికా ఎనర్జీ, టెక్నాలజీ, వ్యవసాయ ఉత్పత్తులు, బొగ్గు కొనుగోలు చేయనున్నట్లు తెలిపారు. గతంలో ఆగస్టు 2025లో అమెరికా భారత్‌పై 50శాతం సుంకాలు విధించింది. అందులో 25శాతం రష్యా చమురు దిగుమతులతో ముడిపడి ఉంది.

TAGGED:

RUBIO JAISHANKAR MEET
RUBIO JAISHANKAR ON US INDIA DEAL
US INDIA REALTIONS
RUBIO JAISHANKAR MEET

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.