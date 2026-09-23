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రష్యా, ఇరాన్ ఆంక్షల చట్టంపై భారత్ ఆందోళన- 100 శాతం సుంకాల ముప్పు- మార్కో రూబియోతో జైశంకర్ చర్చలు!

అమెరికా తీసుకొచ్చిన రష్యా ఇరాన్ ఆంక్షల చట్టంపై భారత్ ఆందోళన- అమెరికా విదేశాంగ మంత్రి మార్కూ రూబియోతో చర్చించిన భారత విదేశాంగ మంత్రి జైశంకర్- భారత్‌పై 100 శాతం వరకు సుంకాలు ముప్పు!

Jaishankar Rubio Meeting
మార్కో రూబియోతో జైశంకర్ చర్చలు ((PTI))
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : September 23, 2026 at 8:41 PM IST

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Jaishankar Rubio Meeting : న్యూయార్క్‌లో జరుగుతున్న ఐక్యరాజ్యసమితి 81వ సర్వసభ్య సమావేశాల సందర్భంగా భారత విదేశాంగ మంత్రి ఎస్ జైశంకర్, అమెరికా విదేశాంగ మంత్రి (స్టేట్ సెక్రటరీ) మార్కో రూబియోతో ద్వైపాక్షిక చర్చలు జరిపారు. ఇక్కడ అమెరికా ఇటీవలే ఆమోదించిన లిండ్సే ఓ గ్రాహం శాంక్షనింగ్ రష్యా అండ్ ఇరాన్ యాక్ట్‌పై (SRIA) భారత్ తరఫున ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. ఈ చట్టం వల్ల ఉత్పన్నమయ్యే పరిణామాలపై, భారత ప్రయోజనాలు, ఆందోళనలను ఈ సందర్భంగా జైశంకర్ అమెరికా దృష్టికి తీసుకెళ్లారు. ఐరాస జనరల్ అసెంబ్లీ సెషన్‌లో భారత ప్రతినిధి బృందానికి నాయకత్వం వహిస్తున్న జైశంకర్ ఆదివారమే న్యూయార్క్‌కు వెళ్లారు. ఈ క్రమంలోనే సెషన్ సైడ్‌లైన్స్‌లో రూబియోతో సమావేశమయ్యారు.

ఇక ఈ బిల్లు- రష్యా నుంచి చమురు కొనుగోలు చేస్తున్న భారత్, చైనా సహా మరికొన్ని దేశాలపై 100 శాతం వరకు టారిఫ్స్ విధించే అధికారం అమెరికా అధ్యక్షుడు ట్రంప్‌కు కల్పిస్తుంది. తొలుత అమెరికా సెనేట్‌లో, తర్వాత ప్రతినిధుల సభలో (హౌస్ ఆఫ్ రిప్రజెంటేటివ్స్) బిల్లుకు సంపూర్ణ ఆమోదం లభించగా, ఆ వెంటనే ట్రంప్ కూడా సంతకం చేశారు. దీంతో ఏ క్షణమైనా ఇది అమల్లోకి అవకాశాలు ఉన్న నేపథ్యంలో జైశంకర్, మార్కో రూబియోతో భేటీ కావడం ప్రాధాన్యం సంతరించుకుంది.

రష్యా టార్గెట్‌గా భారత్‌పై చర్యలు!
రష్యా నుంచి అత్యధికంగా చమురు కొనుగోలు చేస్తున్న దేశాల్లో భారత్ ముందు వరుసలో ఉంది. దీన్ని ట్రంప్ ఎప్పటినుంచో వ్యతిరేకిస్తున్నారు. ఇలా రష్యాతో వ్యాపారం చేస్తూ ఉక్రెయిన్‌తో ఆ దేశం చేస్తున్న యుద్ధానికి భారత్ పరోక్షంగా సహకరిస్తుందని ఆరోపిస్తున్నారు. ఈ నేపథ్యంలోనే కొత్త చట్టం తీసుకొచ్చారు. ఇది భారత ఆర్థిక వ్యవస్థపై, ఇంకా చమురు, గ్యాస్ దిగుమతులపై ప్రత్యక్ష ప్రభావం చూపే అవకాశాలు ఉన్నాయి. రష్యా చమురు కొనుగోలు విషయంలో- దేశ పౌరుల ఇంధన భద్రత కాపాడుకోవడం భారతదేశ ప్రాధాన్యత అని, జాతీయ ఆర్థిక ప్రయోజనాల పరిరక్షణ కోసం అన్ని చర్యలు తీసుకుంటామని కేంద్రం ఇప్పటికే స్పష్టం చేసింది. కొత్త చట్టం భారత్- అమెరికా ద్వైపాక్షిక సంబంధాలు, వాణిజ్యం, అంతర్జాతీయ ఇంధన మార్కెట్‌పై ప్రభావం చూపే అవకాశం ఉందని పేర్కొంది.

కొత్త చట్టం గురించే కాకుండా జైశంకర్, మార్కో రూబియో- గల్ఫ్ ప్రాంతంలో నెలకొన్న పరిస్థితులు, ఉక్రెయిన్ యుద్ధం, ఇతర అంశాలపైనా అభిప్రాయాల్ని పంచుకున్నారు. మరోవైపు రెండు దేశాలు వీలైనంత త్వరలో తాత్కాలిక వాణిజ్య ఒప్పందాన్ని ఖరారు చేసుకోవాలని, వ్యూహాత్మక భాగస్వామ్యాన్ని మరింత ముందుకు తీసుకెళ్లాలని అంగీకరించినట్లు మార్కో రూబియో ఎక్స్ వేదికగా వెల్లడించారు. 'అమెరికా విదేశాంగ మంత్రి మార్కో రూబియోతో భేటీ అయ్యాను. కొత్త ఆంక్షల చట్టం (SRIA) పట్ల భారత్ ప్రయోజనాలు, ఆందోళనలను ఆయన దృష్టికి తీసుకెళ్లాను. గల్ఫ్, ఉక్రెయిన్ సరిహద్దు పరిస్థితులపైనా విస్తృతంగా చర్చించాం.' అని జైశంకర్ కూడా ఎక్స్‌‌లో పోస్ట్ చేశారు.

భారత్- ఫ్రాన్స్- యూఏఈ చర్చలు
ఇదే ఐరాస సాధారణ సభ సెషన్ సందర్భంగా భారత్, ఫ్రాన్స్, యునైటెడ్ అరబ్ ఎమిరేట్స్ (UAE) విదేశాంగ మంత్రులు కూడా కీలక సమావేశం నిర్వహించారు. న్యూయార్క్‌లో మంగళవారం జరిగిన ఈ 3 దేశాల ఉన్నత స్థాయి త్రైపాక్షిక విదేశాంగ మంత్రుల సమావేశంలో పశ్చిమాసియాలోని తాజా పరిస్థితులతో పాటు, ఉమ్మడి సహకారంపై చర్చించారు. భారత్ తరఫున విదేశాంగ మంత్రి జైశంకర్, ఫ్రాన్స్ తరఫున ఆ దేశ విదేశాంగ మంత్రి జీన్ నోయెల్ బారో, యూఏఈ తరఫున విదేశాంగ మంత్రి, ఉప ప్రధాని షేక్ అబ్దుల్లా బిన్ జాయెద్ అల్ నహ్యాన్ పాల్గొన్నారు. ముఖ్యంగా ఆర్టిఫిషియెల్ ఇంటెలిజెన్స్ (AI), అంతరిక్ష రంగం, సంస్కృతి, వారసత్వం వంటి రంగాల్లో పురోగతిపై చర్చించారు. పరస్పర ప్రయోజనాలు ఉన్న రంగాల్లో సహకారాన్ని మరింత బలోపేతం చేసి విస్తరించాల్సిన అవసరం ఉందని మంత్రులు నొక్కిచెప్పారు. చివరగా త్రైపాక్షిక సహకారాన్ని మరింత ముందుకు తీసుకెళ్లేందుకు క్రమం తప్పకుండా సమావేశాలు నిర్వహించాలని భారత్, ఫ్రాన్స్, యూఏఈ అంగీకరించాయి.

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TAGGED:

INDIA CONCERNS RUSSIA IRAN ACT
US TARIFFS ON RUSSIAN OIL
INDIA US STRATEGIC PARTNERSHIP
INDIA FRANCE UAE PARTNERSHIP
JAISHANKAR RUBIO MEETING

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