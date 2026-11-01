ఘర్షణలకు సైనిక చర్యలు పరిష్కారం కావు - చర్చలతో శాంతి సాధ్యం: జైశంకర్
Jaishankar On Global conflicts At G20 : జీ20 విదేశాంగ మంత్రుల సమావేశంలో భారత వైఖరిని జైశంకర్ స్పష్టం చేశారు. ఇంధన మార్కెట్లలో రాజకీయ జోక్యం ప్రపంచ దేశాలకు ఇబ్బందులు కలిగిస్తున్నాయని హెచ్చరించారు.
Published : November 1, 2026 at 9:25 AM IST
సైనిక చర్యలు, యుద్ధాల ద్వారా ఏ సమస్యా పరిష్కారం కాదని, కేవలం చర్చల ద్వారానే ఘర్షణలకు శాశ్వత పరిష్కారం దొరుకుతుందని భారత విదేశాంగ మంత్రి ఎస్. జైశంకర్ స్పష్టం చేశారు. అట్లాంటాలో నిర్వహించిన జీ20 విదేశాంగ మంత్రుల సదస్సులో పాల్గొన్న ఆయన సైనిక చర్యలపై భారత్ వైఖరిని స్పష్టం చేశారు. అంతర్జాతీయ భౌగోళిక రాజకీయాలు, ఆహార-ఇంధన భద్రత, సరఫరా వ్యవస్థల పునర్నిర్మాణంపై జరిగిన మూడు ప్లానరీ సెషన్లలో భారత్ పోషించిన పాత్రపై జైశంకర్ మాట్లాడారు. ఈ సందర్భంగా ఓ మీడియా సంస్థకు ఇచ్చిన ఇంటర్వ్యూలో ఆ చర్చల సారాంశాన్ని వివరించారు. ఈ చర్చలన్నీ ఎంతో నిర్మాణాత్మకంగా, పారదర్శకంగా సాగాయన్నారు.
'ప్రస్తుతం ప్రపంచ ఆర్థిక వ్యవస్థను కుదిపేస్తున్నరెండు ఘర్షణలకు మిలిటరీ పరిష్కారాలు లేవు. ఈ వివాదాలను ఆపడానికి కేవలం దౌత్య మార్గాన్ని మాత్రమే ఎంచుకోవాలి' అని ఆయన జైశంకర్ పేర్కొన్నారు. భారత్ దశాబ్దాలుగా అనుసరిస్తున్న చర్చల ప్రతిపాదనకు జీ20లోని పలు దేశాల విదేశాంగ మంత్రుల నుంచి విశేష మద్దతు లభించిందని జైశంకర్ తెలిపారు.
ఇంధన మార్కెట్ల రాజకీయీకరణపై ఆందోళన
ఇంధన సరఫరా వ్యవస్థల్లో కృత్రిమ ఆటంకాలు సృష్టించడం, రాజకీయ ప్రయోజనాల కోసం చమురు వాయువు పంపిణీని వాడుకోవడాన్ని జైశంకర్ తీవ్రంగా తప్పుపట్టారు. ఈ అనైతిక చర్యల వల్ల గ్లోబల్ సౌత్ దేశాలు తీవ్రంగా దెబ్బతింటున్నాయని ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. నల్లసముద్రం ప్రాంతంలో రవాణా అడ్డంకుల వల్ల ధాన్యపు ఎగుమతులు నిలిచిపోయాయని పేర్కొన్నారు. అదే సమయంలో పర్షియన్ గల్ఫ్, ఎర్రసముద్రం ప్రాంతాల్లో చెలరేగిన ఉద్రిక్తతల వల్ల ఎరువుల సరఫరాకు విఘాతం కలిగి ప్రపంచవ్యాప్తంగా వ్యవసాయ రంగం తీవ్ర ఒత్తిడికి గురవుతోందని వివరించారు.
సరఫరా వ్యవస్థలే ప్రాణాధారం: రూబియో
జీ20 సదస్సుకు ఆతిథ్యం ఇచ్చిన అమెరికా విదేశాంగ కార్యదర్శి మార్కో రూబియో మాట్లాడుతూ, ప్రపంచ ఆర్థిక ప్రగతికి భద్రమైన సరఫరా వ్యవస్థలే ప్రాణాధారమని తెలిపారు. హోర్ముజ్ జలసంధి, బాబ్ అల్-మందేబ్ జలసంధి వంటి అంతర్జాతీయ వాణిజ్య నౌకా రవాణా మార్గాలను నిరంతరం తెరిచి ఉంచాలని, కీలక ఖనిజాల సరఫరాను మరింత బలోపేతం చేయాలని రూబియో ప్రతిపాదించారు.
కీలక భేటీలు
జీ20 వేదికగా అట్లాంటాలో క్వాడ్ కూటమి (భారత్, అమెరికా, జపాన్, ఆస్ట్రేలియా) విదేశాంగ మంత్రుల సమావేశం జరిగింది. అమెరికా విదేశాంగ కార్యదర్శి మార్కో రూబియో, జపాన్ విదేశాంగ మంత్రి తోషిమిత్సు మోటెగి, ఆస్ట్రేలియా విదేశాంగ మంత్రి పెన్నీ వాంగ్లతో జైశంకర్ చర్చలు జరిపారు. ఇండో-పసిఫిక్ ప్రాంతంలో సాంకేతిక పరిజ్ఞానం, అత్యంత కీలక ఖనిజాలు, ఇంధన భద్రత సాధించడంపై ఈ భేటీ ప్రధానంగా దృష్టి సారించింది. సదస్సు సమయంలోనే రష్యా విదేశాంగ మంత్రి సెర్గీ లావ్రోవ్తో జైశంకర్ విడిగా భేటీ అయ్యారు. ఉక్రెయిన్ సంక్షోభం, గల్ఫ్ ప్రాంత ఉద్రిక్తతలు, బహుపాక్షిక అంశాలపై ఇరు దేశాల నాయకులు చర్చించారు.
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