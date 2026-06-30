తుది దశలో భారత్-అమెరికా ట్రేడ్ డీల్- 1శాతం చర్చలే మిగిలాయి : సెర్గియో గోర్
భారత్-అమెరికా వాణిజ్య ఒప్పందం తుది దశకు చేరిందన్న అమెరికా రాయబారి- దాదాపు 18 నెలల చర్చల అనంతరం కీలక ఒప్పందానికి మార్గం సుగమం- ట్రంప్-మోదీ వ్యక్తిగత అనుబంధం ద్వైపాక్షిక సంబంధాలకు బలమన్న సెర్గియో గోర్
Published : June 30, 2026 at 7:48 AM IST
Us India Trade Deal : భారత్-అమెరికా మధ్య ఎంతోకాలంగా కొనసాగుతున్న వాణిజ్య ఒప్పంద చర్చలు తుది దశకు చేరుకున్నాయని భారతదేశంలోని అమెరికా రాయబారి సెర్గియో గోర్ వెల్లడించారు. ఒప్పందానికి సంబంధించిన చర్చల్లో దాదాపు 99 శాతం పూర్తయ్యాయని, కేవలం చివరి ఒక శాతం మాత్రమే మిగిలి ఉందని ఆయన తెలిపారు. వాషింగ్టన్ డీసీలో జరిగిన 'యూఎస్-ఇండియా స్ట్రాటజిక్ పార్టనర్షిప్ ఫోరమ్ లీడర్షిప్ సమ్మిట్' (USISPF) లీడర్షిప్ సదస్సులో పాల్గొన్న గోర్, ఈ ఒప్పందం రెండు దేశాలకు ప్రయోజనకరంగా ఉంటుందని, త్వరలోనే దీనికి తుది రూపం దక్కుతుందనే ఆశాభావం వ్యక్తం చేశారు.
18 నెలలుగా కొనసాగుతున్న చర్చలు
"ఈ ఒప్పందం తుది దశలో ఉంది. దాదాపు మొత్తం చర్చలు పూర్తయ్యాయి. ఇరుపక్షాలకు సంబంధించిన కొన్ని అంశాలు మాత్రమే ఇంకా పెండింగ్లో ఉన్నాయి. ఒప్పందంలో చివరి ఒక శాతం మాత్రమే మిగిలి ఉంది. ఈ చర్చలు ఎందుకు ఇంత సమయం తీసుకుంటున్నాయని చాలా మంది ప్రశ్నిస్తున్నారు. అయితే రెండు దేశాలు గత రెండు దశాబ్దాలుగా విస్తృత స్థాయిలో వాణిజ్య సంబంధాలు కొనసాగిస్తున్నాయి. మేము దాదాపు ఏడాదిన్నరగా ఈ ఒప్పందంపై పనిచేస్తున్నాం. దీన్ని విజయవంతంగా ముగించేందుకు నేను కట్టుబడి ఉన్నాను" అని గోర్ పేర్కొన్నారు.
#WATCH | Washington DC | At the IX USISPF Leadership Summit 2026, US Ambassador to India Sergio Gor says, " ambassador greer visited us in new delhi for 2 days and we are hopefully in the final steps of this deal. most of this deal is complete and there are a few items that remain… pic.twitter.com/lSQDagX5IV— ANI (@ANI) June 29, 2026
ట్రంప్-మోదీ అనుబంధమే బలం
భారత్-అమెరికా సంబంధాలు ప్రస్తుతం మరింత బలపడుతున్నాయని, దీనికి అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్, భారత ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ మధ్య ఉన్న వ్యక్తిగత అనుబంధం కూడా ఒక ప్రధాన కారణమని గోర్ అన్నారు. ట్రంప్ తన భారత పర్యటనను ఇప్పటికీ ఎంతో ప్రత్యేకంగా గుర్తు చేసుకుంటారని ఆయన వెల్లడించారు. భారత్ పర్యటనను ట్రంప్ తరచూ ప్రస్తావిస్తుంటారని, ఆయన జీవితంలో అత్యంత విశేషమైన విదేశీ పర్యటనల్లో అది ఒకటి గోర్ తెలిపారు. భారత పర్యటనపై ఆయనకు ప్రత్యేకమైన అనుబంధం ఉందని పేర్కొన్నారు. భవిష్యత్తులో అధ్యక్షుడు ట్రంప్ మరోసారి భారత్ను సందర్శిస్తారని ఆశిస్తున్నట్లు అమెరికా రాయబారి తెలిపారు. ఇరు దేశాల మధ్య వ్యూహాత్మక, ఆర్థిక భాగస్వామ్యం మరింత బలోపేతం అవుతుందని ఆయన విశ్వాసం వ్యక్తం చేశారు.
VIDEO | Washington: " trump has fond memories of india, looks forward to return visit," says us ambassador to india sergio gor.#DonaldTrump #SergioGor— Press Trust of India (@PTI_News) June 30, 2026
(Source: Third Party)
(Full video available on PTI Videos - https://t.co/n147TvrpG7) pic.twitter.com/UNzPBRGftb
భారత్పై అమెరికాకు పూర్తి నమ్మకం
భారత్పై అమెరికాకు సంపూర్ణ విశ్వాసం ఉందని, అలాగే విశ్వసనీయ, ముందుచూపు కలిగిన వ్యూహాత్మక భాగస్వామిగా వాషింగ్టన్ భావిస్తోందని సెర్గియో గోర్ అన్నారు. అమెరికా కంపెనీలు భారత్లో పెట్టుబడులు పెట్టేందుకు గతంలో కంటే ఇప్పుడు మరింత ఆసక్తి చూపుతున్నాయని ఆయన పేర్కొన్నారు. అమెరికన్ పెట్టుబడిదారుల్లో భారత్పై నమ్మకం చారిత్రాత్మక స్థాయికి చేరిందని చెప్పారు. రెండు దేశాలకు ప్రయోజనం కలిగించే కొత్త అవకాశాలను గుర్తించేందుకు ఎదురుచూస్తోందని ఆయన చెప్పారు. భారత్-అమెరికా సంబంధాలు తాత్కాలిక రాజకీయ పరిణామాలకు అతీతమని, ఇరు దేశాల మధ్య ఉన్న వ్యూహాత్మక, ఆర్థిక ప్రయోజనాలు ఈ బంధాన్ని మరింత బలోపేతం చేస్తున్నాయని రాయబారి అన్నారు. ఏఐ, సాంకేతికత, విమానయాన రంగాలు సహా అనేక కీలక రంగాల్లో భారత్-అమెరికా కలిసి పనిచేసే అపార అవకాశాలు ఉన్నాయని గోర్ అభిప్రాయపడ్డారు.
#WATCH | Washington DC | At the IX USISPF Leadership Summit 2026, US Ambassador to India Sergio Gor says, " there is not a day that goes by that a new item pops up for the 2 countries (india and us) to work together... whether that's ai, technology, defense, it's unlimited… pic.twitter.com/rsZm3ix0rv— ANI (@ANI) June 29, 2026