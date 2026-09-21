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పాఠశాలల్లో బుర్ఖా, నిఖాబ్‌లపై నిషేధం దిశగా ఇటలీ- ప్రధాని మెలోని కీలక ప్రకటన

ఇటలీ స్కూల్స్‌లో బుర్ఖా, నిఖాబ్‌పై నిషేధంపై కీల నిర్ణయం- విద్యార్థులు ముఖాన్ని కప్పుకునే వస్త్రాలను ధరించకుండానే పాఠశాలకు హాజరు కావాలన్న ప్రధాని మెలోని- లింగ సమానత్వం అనేది రాజీపడలేనిదని వెల్లడి

Burqa And Niqab Ban Italy Schools
ప్రతీకాత్మక చిత్రం (IANS)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : September 21, 2026 at 10:25 AM IST

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Burqa And Niqab Ban Italy Schools : ఇటలీ ప్రధాని జార్జియా మెలోని కీలక నిర్ణయం తీసుకున్నారు. పాఠశాలల్లో బుర్ఖాలు, నిఖాబ్‌ల వంటి ముఖాన్ని కప్పుకునే వస్త్రాలను నిషేధించే ప్రణాళికలను ప్రకటించారు. అలాగే ప్రతి తరగతి గదిలో అనుమతించే విదేశీ విద్యార్థుల సంఖ్యపై చట్టపరమైన పరిమితిని కూడా ఆమె ప్రతిపాదించారు. ఆదివారం రోమ్‌లో తమ పార్టీ 'బ్రదర్స్ ఆఫ్ ఇటలీ' నిర్వహించిన ఓ కార్యక్రమంలో మెలోని ఈ ప్రకటనలు చేశారు. ఈ సందర్భంగా ప్రతిపాదిత నిబంధనలతో కూడిన ఒక బిల్లును త్వరలో మంత్రివర్గ మండలికి సమర్పిస్తామని స్పష్టం చేశారు.

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ITALY PM MELONI ON BURQA BAN
BURQA AND NIQAB BAN ITALY
ITALY FOREIGN STUDENTS LIMIT
ITALY PM MELONI ON GENDER EQUALITY
BURQA AND NIQAB BAN ITALY SCHOOLS

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