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భారత్​- ఆసియా సహకారం పెరిగితేనే సవాళ్లను అధిగమించగలం: జైశంకర్

మనీలాలో జరిగిన సమావేశంలో మాట్లాడిన జైశంకర్- ఆసియాన్, భారత్ భాగస్వామ్యాన్ని మరింత విస్తరించాలని పిలుపు

india asean conference
EAM S Jaishankar (IANS)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : July 22, 2026 at 9:24 AM IST

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Jaishankar On India Asean Cooperation : ప్రపంచవ్యాప్తంగా నెలకొంటున్న భౌగోళిక, ఆర్థిక అనిశ్చితుల నేపథ్యంలో భారత్-ఆసియాన్ దేశాల మధ్య మరింత బలమైన సహకారం అవసరమని విదేశాంగ మంత్రి ఎస్. జైశంకర్ పేర్కొన్నారు. ఇంధనం, ఆహారం, ఆరోగ్య భద్రత వంటి కీలక అంశాలను ఇకపై సహజంగా భావించే పరిస్థితి లేదని ఆయన అన్నారు. ఫిలిప్పీన్స్ రాజధాని మనీలాలో జరిగిన 'ఆసియాన్ పోస్ట్-మినిస్టీరియల్ కాన్ఫరెన్స్ విత్ ఇండియా-2026' సమావేశంలో ప్రారంభ ప్రసంగం చేస్తూ ఆయన ఈ వ్యాఖ్యలు చేశారు.

ప్రపంచ దేశాల ఆర్థిక వ్యవస్థలు సముద్ర మార్గాలపైనే ఎక్కువగా ఆధారపడుతున్నాయని జైశంకర్ తెలిపారు. అలాంటి పరిస్థితుల్లో సముద్ర వాణిజ్యానికి అంతరాయం ఏర్పడితే అది అన్ని దేశాలపై ప్రభావం చూపుతుందని పేర్కొన్నారు. అందువల్ల అంతర్జాతీయ సముద్ర చట్టాలను ప్రతి దేశం గౌరవించడం అత్యంత అవసరమని స్పష్టం చేశారు. స్వేచ్ఛాయుత, సురక్షిత సముద్ర రవాణా ప్రపంచ స్థిరత్వానికి కీలకమని ఆయన అభిప్రాయపడ్డారు.

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JAISHANKAR ON INDIA ASEAN
INDIA ASEAN CONFERENCE
INDIA ASEAN CONFERENCE

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