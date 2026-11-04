నెతన్యాహును పీఠం నుంచి దించేందుకు అరబ్ పార్టీల ఎత్తుగడ! ఇజ్రాయెల్లో నూతన ప్రభుత్వ ఏర్పాటు ప్రక్రియ ప్రారంభం
Israel New Government : నెతన్యాహును పీఠం నుంచి దించేందుకు అరబ్పార్టీలు సిద్ధమయ్యాయి. ఇందుకోసం యూదు పార్టీలకు మద్దతు ఇచ్చేందుకు తమకు ఎలాంటి అభ్యంతరం లేదని 'తాఅల్' పార్టీ అధినేత అహ్మద్ తీబీ స్పష్టంచేశారు.
Published : November 4, 2026 at 6:08 PM IST
ఇజ్రాయెల్లో ఇటీవల జరిగిన పార్లమెంట్ ఎన్నికల్లో ప్రధాని బెంజమిన్ నెతన్యాహు పార్టీకి గానీ, ఆయన ప్రత్యర్థి ఐసన్కోట్ పార్టీకి గానీ పూర్తి మెజారీటీ లభించలేదు. ఈ నేపథ్యంలో అక్కడ ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటు చేసేందుకు అధ్యక్షుడు ఐజాక్ హెర్జోగ్ ప్రయత్నాలు మొదలుపెట్టారు. దేశంలో కొత్త ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటు చేసేందుకు వీలుగా పార్లమెంటుకు ఎన్నికైన వివిధ రాజకీయ పార్టీల ప్రతినిధులతో చర్చలు, సంప్రదింపులు ప్రారంభించనున్నట్లు బుధవారం ప్రకటించారు.
ప్రభుత్వ ఏర్పాటుకు ఇరు పక్షాల మధ్య తీవ్ర చర్చలు
మరోవైపు, దేశంలో కొత్త ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటు చేయడానికి చిన్న పార్టీలను ఏకం చేసేందుకు ఇరు పక్షాలు తీవ్రమైన చర్చలు జరుపుతున్నాయి. ఈ క్రమంలో నెతన్యాహును పీఠం నుంచి దించేందుకు అరబ్ పార్టీలు సిద్ధమయ్యాయి. ఇందుకోసం యూదు పార్టీలకు మద్దతు ఇచ్చేందుకు తమకు ఎలాంటి అభ్యంతరం లేదని 'తాఅల్' పార్టీ అధినేత అహ్మద్ తీబీ స్పష్టం చేశారు. ఈ ఎన్నికలు నెతన్యాహుకు మెజారిటీ ప్రజల మద్దతు లేదని తేటతెల్లం చేశాయని తీబీ పేర్కొన్నారు. తమపై రోజువారీగా దాడులు, వివక్ష చూపిస్తున్న ప్రస్తుత ప్రభుత్వానికి వ్యతిరేకంగా అరబ్ సమాజం ఆత్మరక్షణ కోసం బారులు తీరి ఓటేసిందని ఆయన అన్నారు. నెతన్యాహును ఓడించడమే తమ ప్రధాన లక్ష్యమని పునరుద్ఘాటించారు.
ఇజ్రాయెల్ కేవలం యూదులకు మాత్రమే!
ప్రతిపక్ష నేతగా ఉన్న గాడి ఐసన్కోట్ అరబ్ పార్టీల మద్దతును తిరస్కరిస్తే, ఇజ్రాయెల్ కేవలం యూదులకు మాత్రమే పరిమితమైన ప్రజాస్వామ్య దేశంగా మిగిలిపోతుందని తీబీ విమర్శించారు. ఐసన్కోట్ నేతృత్వంలోని ప్రభుత్వం వస్తే వెంటనే పశ్చిమాసియాలో శాంతి లేదా రెండు దేశాల పరిష్కారం వచ్చేస్తుందని తమకు ఎలాంటి భ్రమలు లేవని చెప్పారు. అయితే, గడిచిన నాలుగేళ్లుగా తీవ్ర రైట్ వింగ్ భావజాలంతో పాలించిన నెతన్యాహు కూటమి కంటే ఇది ఎంతో మెరుగైనదని చెప్పారు. దేశ జనాభాలో 21 శాతం ఉన్న అరబ్ పౌరుల జీవన ప్రమాణాలు మెరుగుపడతాయని ఆయన అభిప్రాయపడ్డారు.
ఆ షరతులు వర్తించవు
కాగా, మొత్తం 120 స్థానాలున్న ఇజ్రాయెల్ పార్లమెంటు కెన్నెసెట్కు ఇటీవల జరిగిన ఎన్నికల్లో నెతన్యాహు నేతృత్వంలోని రైట్ వింగ్ కూటమికి 53 సీట్లు వచ్చాయి. గాడి ఐసన్కోట్ నేతృత్వంలోని కూటమికి 48 సీట్లు దక్కాయి. అరబ్ పార్టీలు 19 సీట్లు సాధించాయి. ఇజ్రాయెల్లో ప్రభుత్వ ఏర్పాటుకు 61 సీట్లు కావాల్సి ఉంటుంది. ఐసన్కోట్ ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటు చేసేందుకు ప్రయత్నిస్తున్న వేళ, అరబ్ పార్టీలు ప్రభుత్వంలో నేరుగా చేరకుండా బయటి నుంచి మద్దతు ఇచ్చేందుకు మొగ్గు చూపుతున్నాయి. అయితే, ఐసన్కోట్ కొన్ని షరతులు విధించడంపై స్పందిస్తూ, బయటి నుంచి మద్దతు ఇచ్చే తమలాంటి పార్టీలకు ఈ షరతులు వర్తించవని తీబీ స్పష్టం చేశారు. అలాగే, 2023 అక్టోబర్ 7న ఇజ్రాయెల్పై హమాస్ జరిపిన దాడిని, దానికి ప్రతిగా ఇజ్రాయెల్ చేసిన సైనిక చర్యను రెండింటినీ తీబీ ఖండించారు. ఈ పరిణామాల నేపథ్యంలో ఇజ్రాయెల్ రాజకీయాన్ని ఏ మలుపు తిప్పుతాయోనని ఆసక్తి నెలకొంది.
ఓట్ల లెక్కింపులో ఎలాంటి అవకతవకలు జరగలేదు
ఇదిలా ఉండగా, గతవారం ఇజ్రాయెల్లో ముగిసిన సార్వత్రిక ఎన్నికల ఓట్ల లెక్కింపులో ఎలాంటి అవకతవకలు జరగలేదని ఆ దేశ ఎన్నికల సంఘం స్పష్టం చేసింది. అరబ్ పార్టీలు విదేశీ సహాయంతో ఎన్నికల ఫలితాలను చోరీ చేశాయని నెతన్యాహు, ఆయన మద్దతుదారులు చేసిన ఆరోపణల్లో ఎటువంటి నిజం లేదని తేల్చి చెప్పింది. ఎన్నికల సమగ్రతను దెబ్బతీసేలా లేదా ఫలితాలను ప్రభావితం చేసేలా ఎలాంటి అక్రమాలు జరిగినట్లు తనిఖీల్లో ఆధారాలు లభించలేదని ఎన్నికల కమిషన్ ఒక ప్రకటనలో పేర్కొంది. ప్రతి ఫిర్యాదును వ్యక్తిగతంగా, క్షుణ్ణంగా పరిశీలించామని, అయితే ఎన్నికల ఫలితాలు చెల్లవని చెప్పడానికి ఎలాంటి ఆధారాలు దొరకలేదని ఎన్నికల కమిషన్ తాత్కాలిక డైరెక్టర్ డీన్ లివ్నే స్పష్టం చేశారు.
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