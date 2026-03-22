ప్రపంచం కోసమే అమెరికా, ఇజ్రాయెల్ కలిసి ఇరాన్తో పోరాడుతున్నాయి: నెతన్యాహు
ఇరాన్పై మండిపడ్డ ఇజ్రాయెల్ ప్రధాని బెంజమిన్ నెతన్యాహు- గత 48 గంటల్లో పౌరుల నివాసాలే లక్ష్యంగా ఇరాన్ దాడులు చేసిందని విమర్శలు
Published : March 22, 2026 at 7:26 PM IST
Netanyahu on Iran : యావత్ ప్రపంచం కోసం అమెరికా-ఇజ్రాయెల్లు కలిసి ఇరాన్తో పోరాడుతున్నాయని ఇజ్రాయెల్ ప్రధాని బెంజమిన్ నెతన్యాహు తెలిపారు. గత 48 గంటల్లో పౌరుల నివాసాలే లక్ష్యంగా ఇరాన్ దాడులు చేసిందని నెతన్యాహు వెల్లడించారు. ప్రపంచాన్ని ఇరాన్ ప్రమాదంలో పడేస్తోందనడానికి ఈ దాడులే రుజువన్నారు. అదృష్టవశాత్తూ ఇరాన్ దాడుల్లో తమ దేశ పౌరులెవరూ చనిపోలేదని పేర్కొన్నారు. కానీ ఇరాన్ ఉద్దేశం సామాన్య పౌరుల్ని చంపడమేనని మండిపడ్డారు. తామూ దాడులు చేస్తున్నాం, కానీ ఇరాన్ పౌరులను లక్ష్యంగా చేసుకోలేదని గుర్తు చేశారు. ఇరాన్ పాలకులు, నేతలు, క్రిమినల్ గ్యాంగులనే టార్గెట్ చేస్తున్నామని స్పష్టం చేశారు. ఇజ్రాయెల్లోని అరద్లో ఇరాన్ క్షిపణి దాడి చేసిన ప్రాంతాన్ని బెంజమిన్ నెతన్యాహు ఆదివారం పరిశీలించారు. ఈ క్రమంలో ఇరాన్పై మండిపడ్డారు.
#WATCH | Prime Minister of Israel Benjamin Netanyahu visits the missile strike site in Arad, Israel.— ANI (@ANI) March 22, 2026
He says, " i am here in arad. a miracle happened here; no one was killed. but we do not want to rely only on miracles. the missile fell here, between the buildings...in this… pic.twitter.com/LcqQ4TcQ3b