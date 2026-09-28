ఇజ్రాయెల్ ప్రధాని నెతన్యాహు UAE సీక్రెట్ టూర్- ఆ దేశ ప్రెసిడెంట్ అల్ నహ్యాన్తో భేటీ!
పశ్చిమాసియాలో ఉద్రిక్తతల వేళ కీలక పరిణామం- రహస్యంగా యూఏఈ పర్యటనకు వెళ్లిన ఇజ్రాయెల్ ప్రధాని నెతన్యాహు- యూఏఈ అధ్యక్షుడు అల్ నెహ్యాన్తో సమావేశం
Published : September 28, 2026 at 9:47 AM IST
Netanyahu Secret Visit To UAE : ఇజ్రాయెల్ ప్రధాని బెంజిమిన్ నెతన్యాహు యూఏఈలో ఆదివారం రహస్య పర్యటన చేశారు. అబుదాబిలో యూఏఈ అధ్యక్షుడు షేక్ మహమ్మద్ బిన్ జాయెద్ అల్ నహ్యాన్ను కలిశారు. ఈ విషయాన్ని ఓ సీనియర్ తెలిపారు. ఇజ్రాయెల్ అధికారి యూఏఈ, ఇజ్రాయెల్లు సున్నితమైన ప్రాంతీయ భద్రతా సమస్యలు ఎదుర్కొంటున్న తరుణంలో వీరిద్దరి భేటీకి ప్రాధాన్యం సంతరించుకుంది. అయితే నెతన్యాహు యూఏఈ సీక్రెట్ టూర్పైగానీ, ఆ దేశ ప్రెసిడెంట్ అల్ నహ్యాన్తో సమావేశం గురించి గానీ రెండు దేశాల ప్రభుత్వాలు ఎటువంటి అధికారిక ప్రకటన చేయలేదు. నెతన్యాహు పర్యటన గురించి అంతర్జాతీయ మీడియా కథనాలు పేర్కొన్నాయి.
మూడేళ్లు పూర్తవుతున్న తరుణంలో
కాగా, 2023 అక్టోబర్ 7న ఇజ్రాయెల్పై హమాస్ మెరుపు దాడులకు దిగింది. అంతేగాకుండా పలువురిని బందీలను చేసి తమ దేశానికి తీసుకెళ్లింది. నాడు ఇజ్రాయెల్పై హమాస్ భారీ ఆపరేషన్కు సిద్ధంగా ఉందంటూ ఆ దాడికి 10 రోజుల ముందే యూఏఈ హెచ్చరించిందని ఇటీవల హారెట్జ్ వార్తాపత్రిక తన సంచలన కథనంలో తెలిపింది. దాడి జరగొచ్చన్న సమాచారం నెతన్యాహుకు ముందే తెలిసినప్పటికీ ఇజ్రాయెల్ సైన్యానికి, ఇంటెలిజెన్స్ ఏజెన్సీలకుగానీ వెల్లడించలేదని ఆ కథనంలో వెల్లడించింది. ఈ వార్త ఇప్పుడు ఇజ్రాయెల్ రాజకీయాల్లో పెను దుమారం రేపింది. ఈ నేపథ్యంలో నెతన్యాహు యూఏఈకి వెళ్లినట్లు తెలుస్తోంది. కాగా, ఇజ్రాయెల్పై హమాస్ మిలిటెంట్లు మారణహోమం సృష్టించి మూడేళ్లు పూర్తి అవుతున్న నేపథ్యంలో నెతన్యాహు, అల్ నెహ్యాన్ మధ్య ఈ అత్యున్నత స్థాయి సమావేశం జరగడం గమనార్హం.
ఆ వార్తాపత్రికపై చట్టపరమైన చర్యలు తీసుకుంటాం : నెతన్యాహు
అయితే తమ దేశంపై దాడి గురించి హారెట్జ్ వార్తాపత్రిక ప్రచురించిన కథనాన్ని ఇప్పటికే ఇజ్రాయెల్ ప్రధాని నెతన్యాహు ఖండించారు. తప్పుడు కథనాన్ని ప్రచురించిన వార్తాపత్రికపై చట్టపరమైన చర్యలు తీసుకుంటామని హెచ్చరించారు. అయితే ఈ అంశం ఇజ్రాయెల్ రాజకీయాలను కుదిపేస్తోంది. అక్టోబర్ 7 దాడికి ముందు జరిగిన భద్రతా వైఫల్యాలకు నెతన్యాహునే బాధ్యుడని ప్రతిపక్ష నాయకులు ఆరోపిస్తున్నారు. పార్లమెంట్ ఎన్నికలకు సిద్ధమవుతున్న తరుణంలో నెతన్యాహుపై ఈ ఆరోపణలను రావడం ఆయనకు కాస్త ఇబ్బందికరంగా మారింది.
బలపడుతున్న యూఏఈ- ఇజ్రాయెల్ బంధం
అయితే హారెట్జ్ కథనంపై యూఏఈ నేరుగా స్పందించలేదు. 2020లో దౌత్య సంబంధాలు ఏర్పరచుకున్నప్పటి నుంచి ఇరు దేశాలు బహిరంగ, ప్రత్యక్ష సంభాషణ మార్గాలను కొనసాగిస్తున్నాయని కొద్జి రోజుల క్రితం పేర్కొంది. కాగా, 2020లో అబ్రహం ఒప్పందాల కింద యూఏఈ- ఇజ్రాయెల్ దౌత్య సంబంధాలను ప్రారంభించాయి. దీంతో ఇజ్రాయెల్తో అధికారికంగా సంబంధాలను ఏర్పరచుకున్న అరబ్ దేశాల్లో ఒకటిగా యూఏఈ నిలిచింది. ఇరాన్తో యుద్ధ సమయంలో దాడులకు గురైనప్పటి నుంచి యూఏఈ అమెరికా, ఇజ్రాయెల్తో తమ సంబంధాలను బలోపేతం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నిస్తోంది. ఇజ్రాయెల్తో ఉన్న సంబంధాలు అబుదాబికి ప్రాంతీయంగా బలంగా వ్యవహరించడానికి ఒక మార్గాన్ని, అలాగే అమెరికాతో మరింత సన్నిహిత సంబంధాలను ఏర్పరచుకునే అవకాశాన్ని కల్పిస్తాయని భావిస్తోంది.
ఇజ్రాయెల్ మాజీ రక్షణ మంత్రి కీలక వ్యాఖ్యలు
ఇజ్రాయెల్పై హమాస్ దాడి జరిగిన దాదాపు మూడేళ్లు అవుతున్న తరుణంలో ఆ దేశ మాజీ రక్షణ మంత్రి యోవ్ గాలంట్ కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. తమ దేశంపై హమాస్ దాడికి కొన్ని వారాల ముందే ఇజ్రాయెల్ నిఘా వర్గాలకు ఒక సందేశం అందిందని గుర్తు చేసుకున్నారు. ఆ సందేశంలో హమాస్ నాయకుడు యాహ్యా సిన్వార్ జైళ్లను కంపింపజేస్తానని హెచ్చరించినట్లు ఉందని చెప్పారు. ఆ సమయంలో తాను రక్షణ మంత్రిగా ఉన్నప్పటికీ, యుద్ధ సమయంలో అమెరికా ఉన్నతాధికారులతో జరిపిన చర్చల నుంచి నెతన్యాహు తనను మినహాయించారని ఆరోపించారు. అలాగే అమెరికా అధికారులకు నెతన్యాహుపై పరిమిత విశ్వాసం ఉన్నట్లు కనిపించిందని అన్నారు. ఇజ్రాయెల్ ప్రధానిపై అమెరికాకు తక్కువ నమ్మకం ఉందన్నారు. హమాస్ దాడికి ముందు విదేశీ నాయకుల నుంచి నెతన్యాహుకు హెచ్చరికలు అందాయన్న వార్తలపై కూడా గాలంట్ స్పందించారు. రక్షణ మంత్రిగా ఉన్న సమయంలో అటువంటి హెచ్చరికల గురించి తనకు ఎటువంటి సమాచారం అందలేదని పేర్కొన్నారు. ఈ హెచ్చరికల గురించి తాను మొదట మీడియా కథనాల ద్వారానే తెలుసుకున్నానని స్పష్టం చేశారు.
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