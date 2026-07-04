'ఇరాన్ ప్రతినిధుల హత్యకు కుట్ర'- ఆ కథనాన్ని ఖండించిన ఇజ్రాయెల్
ఇజ్రాయెల్, ఇరాన్ చర్చల ప్రతినిధుల గురించి న్యూయార్క్ టైమ్స్ నకిలీ కథనం ప్రచురించిందని పేర్కొన్న ఇజ్రాయెల్- ఈ వార్తలను తీవ్రంగా ఖండించిన ఇజ్రాయెల్ ప్రధాని కార్యాలయం
Published : July 4, 2026 at 8:51 AM IST
Israeli PMO Rejects Threat Of Iranian : పాకిస్థాన్లో చర్చల సందర్భంగా ఇరాన్ ప్రతినిధులను ఇజ్రాయెల్ లక్ష్యంగా చేసుకుందని "ది న్యూయార్క్ టైమ్స్ " ఓ కథనంలో పేర్కొనడాన్ని ఇజ్రాయెల్ ఖండించింది. ఎప్పటిలాగే ఇజ్రాయెల్, ఇరాన్ చర్చల ప్రతినిధుల గురించి న్యూయార్క్ టైమ్స్ నకిలీ కథనం ప్రచురించిందని పేర్కొంది. ఆ కథనం పూర్తిగా కల్పితమని స్పష్టం చేసింది. పాకిస్థాన్ రాజధాని ఇస్లామాబాద్లో ఈ ఏడాది ప్రారంభంలో చర్చల సందర్భంగా ఇరాన్ ప్రతినిధుల హత్యకు ఇజ్రాయెల్ కుట్ర పన్నిందని ఇంతకుముందు న్యూయార్క్ టైమ్స్ నివేదించింది. ఇరాన్ విదేశాంగ మంత్రి అబ్బాస్ అరాగ్చీ, ఇరాన్ పార్లమెంట్ స్పీకర్ గాలిబాఫ్లను ఇజ్రాయెల్ లక్ష్యంగా చేసుకున్నట్టు అమెరికా అధికారులు భావించారని తెలిపింది. ఇరాన్ను అప్రమత్తం చేసేందుకు కొన్ని పశ్చిమాసియా దేశాల ద్వారా అమెరికా పరోక్ష హెచ్చరికలు చేసినట్టు పేర్కొంది. అయితే ఈ వార్తలను ఇజ్రాయెల్ ప్రధాని కార్యాలయం తోసిపుచ్చింది.
The Prime Minister’s Office:— Prime Minister of Israel (@IsraeliPM) July 3, 2026
As usual, The New York Times' latest story about Israel and the Iranian negotiators is fake news.
A complete fabrication of reality.