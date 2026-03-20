ఇరాన్ రక్షణ వ్యవస్థలను ధ్వంసం చేశాం- ఆ దేశం ఎప్పటికీ యురేనియాన్ని శుద్ధి చేయలేదు: నెతన్యాహు
ఇరాన్ సైన్యాన్ని ఇజ్రాయెల్ దారుణంగా దెబ్బతీస్తోందని నెతన్యాహు ప్రకటన- ఇరాన్ క్షిపణి, డ్రోన్ వ్యవస్థలు నాశనం చేశామని వ్యాఖ్య- అమెరికాతో సంబంధాలపై కీలక కామెంట్స్
Published : March 20, 2026 at 6:47 AM IST
Israeli PM Netanyahu on Iran: ఇరాన్పై ఇజ్రాయెల్- అమెరికా సంయుక్తంగా చేపట్టిన ఆపరేషన్ రైజింగ్ లయన్ 20 రోజులు పూర్తి చేసుకున్న సందర్భంగా నెతన్యాహు కీలక కామెంట్స్ చేశారు. గురువారం జెరూసలేంలో నిర్వహించిన విలేకరుల సమావేశంలో ఆయన మాట్లాడారు. ఇరాన్ పాలకుల అణ్వాయుధ కలలను, క్షిపణి సామర్థ్యాన్ని నాశనం చేసే లక్ష్యంతో ఇజ్రాయెల్ చేపట్టిన 'ఆపరేషన్ రైజింగ్ లయన్' అద్భుతమైన ఫలితాలను ఇస్తోందన్నారు. తమ దళాలు విజయం సాధిస్తున్నాయని, ఇరాన్ సైనిక యంత్రాంగం ప్రస్తుతం అతలాకుతలమైందని, ఆ దేశ రక్షణ వ్యవస్థలు పూర్తిగా కుప్పకూలాయన్నారు.
ఇరాన్ దశాబ్దాలుగా నిర్మించుకున్న క్షిపణి, డ్రోన్ వ్యవస్థలను ఇజ్రాయెల్ రక్షణ దళాలు ధ్వంసం చేసినట్లు చెప్పారు. కేవలం ఆయుధాలను ధ్వంసం చేయడమే కాకుండా, వాటిని తయారు చేసే పారిశ్రామిక పునాదులను కూడా ఇజ్రాయెల్ లక్ష్యం చేసుకుందని ఆయన వెల్లడించారు. వందలాది క్షిపణి లాంచర్లు ఇప్పటికే ధ్వంసమయ్యాయని, ఇరాన్ గర్వపడే బాలిస్టిక్ క్షిపణి నిల్వలు అగ్నికి ఆహుతయ్యాయని నెతన్యాహు తెలిపారు. గతంలో ఎన్నడూ లేని విధంగా ఇరాన్ అణు మౌలిక సదుపాయాలపై కూడా దాడులు జరిగాయని, తద్వారా ఆ దేశం అణ్వాయుధ దేశంగా ఎదగకుండా అడ్డుకోగలిగామని ఆయన స్పష్టం చేశారు.
అమెరికా ప్రయోజనాలకే ట్రంప్ ప్రాధాన్యత
ఇరాన్కు చెందిన అత్యంత కీలకమైన అసలుయే గ్యాస్ కాంప్లెక్స్పై జరిగిన దాడి గురించి వస్తున్న వార్తలపై నెతన్యాహు స్పష్టతనిచ్చారు. ఈ దాడిని ఇజ్రాయెల్ ఎవరి సహాయం లేకుండా స్వతంత్రంగా నిర్వహించిందని ఆయన ధృవీకరించారు. అయితే, భవిష్యత్తులో మరిన్ని భారీ దాడులు చేసే విషయంలో అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ అభ్యర్థన మేరకు ప్రస్తుతం కొంత విరామం ఇచ్చామని ఆయన పేర్కొన్నారు. అమెరికాతో సంబంధాలపై నెతన్యాహు మాట్లాడారు. ‘ట్రంప్ నాయకత్వంలో అమెరికా, ఇజ్రాయెల్ మధ్య సమన్వయం అమోఘం. ప్రపంచంలోనే అత్యుత్తమమైన రెండు వైమానిక దళాలు, అత్యుత్తమ నిఘా సంస్థలు కలిసి పనిచేస్తే అద్భుతాలు జరుగుతాయి’ అని నెతన్యాహు చెప్పుకొచ్చారు. ఇజ్రాయెల్ అమెరికాను యుద్ధంలోకి లాగుతోందన్న విమర్శలను ఆయన తోసిపుచ్చారు. ట్రంప్ ఎప్పుడూ అమెరికా ప్రయోజనాలకే ప్రాధాన్యత ఇస్తారని, ఆయనను ఎవరూ ప్రభావితం చేయలేరని వ్యాఖ్యానించారు.
ఇరాన్ సైనిక శక్తి ప్రస్తుతం నామమాత్రంగా మిగిలిందని నెతన్యాహు వివరించారు. ఇరాన్ ఆకాశాన్ని రక్షించే వైమానిక రక్షణ వ్యవస్థలు ఇప్పుడు నిరుపయోగంగా మారాయని, ఇజ్రాయెల్ యుద్ధ విమానాలు ఇరాన్ గగనతలంలో స్వేచ్ఛగా విహరిస్తున్నాయని చెప్పారు. ఇరాన్ నౌకాదళం సముద్ర గర్భంలో కలిసిపోయిందని, తాజాగా కాస్పియన్ సముద్రంలో ఉన్న వారి నౌకాదళ విభాగంపై కూడా ఇజ్రాయెల్ విరుచుకుపడిందని ఆయన వెల్లడించారు. ఇరాన్ సైనిక నాయకత్వం మధ్య సమన్వయం దెబ్బతిన్నదని, వారి కమాండ్ స్ట్రక్చర్ ప్రస్తుతం గందరగోళంలో ఉందన్నారు.
హర్మూజ్ విషయంలో ఇరాన్ బ్లాక్ మెయిల్
ప్రపంచ చమురు రవాణాకు అత్యంత కీలకమైన హర్మూజ్ మార్గాన్ని మూసివేస్తామని ఇరాన్ చేస్తున్న హెచ్చరికలపై నెతన్యాహు మండిపడ్డారు. హర్మూజ్ సముద్ర మార్గాన్ని అడ్డుపెట్టుకుని ఇరాన్ ప్రపంచాన్ని బ్లాక్మెయిల్ చేయాలని చూస్తోందని, అయితే ఆ ప్రయత్నాలు సాగవని హెచ్చరించారు. ఇరాన్ సైనిక సామర్థ్యాలను ఇజ్రాయెల్, అమెరికా దళాలు ఇప్పటికే భారీగా దెబ్బతీశాయని స్పష్టం చేశారు. ఇరాన్లోని అంతర్జాతీయ సముద్ర మార్గాలను మూసివేసి ప్రపంచ ఆర్థిక వ్యవస్థను బెదిరించాలని చూస్తోందని నెతన్యాహు ఆరోపించారు. ఈ మార్గాన్ని తెరిచి ఉంచేందుకు అమెరికా చేస్తున్న ప్రయత్నాలకు ఇజ్రాయెల్ తన వంతు సహకారాన్ని అందిస్తోందని ఆయన వెల్లడించారు.
ఇరాన్పై సైనిక చర్య వెనుక మూడు స్పష్టమైన లక్ష్యాలు ఉన్నాయని నెతన్యాహు వివరించారు. ఇరాన్ అణ్వాయుధాలు తయారు చేయకుండా అడ్డుకోవడం, బాలిస్టిక్ క్షిపణి ముప్పును సమూలంగా నిర్మూలించడం, 47 ఏళ్లుగా అణిచివేతకు గురవుతున్న ఇరాన్ ప్రజలు తమ భవిష్యత్తును తామే నిర్ణయించుకునేలా పరిస్థితులను కల్పించడమే తమ లక్ష్యమన్నారు. ఒకవేళ అయాతుల్లా పాలనలో ఉన్న ఇరాన్ వద్ద అణ్వాయుధాలు ఉంటే, ప్రపంచాన్ని ఏ స్థాయిలో బ్లాక్మెయిల్ చేసేవారో ఊహించుకోవాలని ఆయన వెల్లడించారు.