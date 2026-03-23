ఇరాన్తో ఐరోపాకు ముప్పు- ఇజ్రాయెల్ ప్రధాని నెతన్యాహు హెచ్చరిక
ఇరాన్ దాడులపై ఇజ్రాయెల్ ప్రధాని నెతన్యాహు కీలక కామెంట్స్- ఐరోపా దేశాలకు ఇరాన్ నుంచి ముప్పు పొంచి ఉందని హెచ్చరించిన నెతన్యాహు- ఇరాన్ విచక్షణారహితంగా దాడులు చేస్తుందని మండిపాటు
Published : March 23, 2026 at 7:58 AM IST
Israeli PM Netanyahu on Iran attacks: ఇరాన్ చర్యలు కేవలం తమకే కాకుండా మొత్తం ప్రపంచానికి ముప్పుగా పరిణమించాయని ఇజ్రాయెల్ ప్రధాన మంత్రి బెన్యామిన్ నెతన్యాహు విమర్శించారు. ముఖ్యంగా ఐరోపా దేశాలకు ప్రత్యక్ష ముప్పు పొంచి ఉందని హెచ్చరించారు. 4,000 కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉన్న అమెరికా-బ్రిటన్ సంయుక్త సైనిక స్థావరం 'డియెగో గార్సియా'పై ఇరాన్ ఖండాంతర క్షిపణిని ప్రయోగించిన నేపథ్యంలో నెతన్యాహు ఈ కామెంట్స్ చేసారు.
ఇరాన్ క్షిపణి సామర్థ్యం ఇప్పుడు ఐరోపా ఖండాన్ని నేరుగా తాకుతుందని, ఇప్పటికైనా ఐరోపా దేశాలు మేల్కోవాలని ఆయన హెచ్చరించారు. ఆదివారం ఇరాన్ జరిపిన దాడుల్లో దెబ్బతిన్న 'అరాద్' ప్రాంతాన్ని సోమవారం ఆయన సందర్శించారు. ఈ సందర్భంగా నెతన్యాహు మీడియాతో మాట్లాడారు. ఇరాన్ను అడ్డుకోవడానికి ఇజ్రాయెల్, అమెరికా కలిసి పోరాడుతాయని చెప్పారు.
గత 48 గంటల్లో ఇరాన్ విచక్షణారహితంగా దాడులు చేసిందని, తన అసలు స్వరూపాన్ని ప్రపంచానికి చూపించిందని నెతన్యాహు ఫైర్ అయ్యారు. ఇరాన్ ఉగ్రవాద పాలకులు పౌర నివాసాలనే లక్ష్యంగా చేసుకున్నారని ఆరోపించారు. చిన్న పిల్లల నర్సరీలు, వృద్ధాశ్రమలపై క్షిపణులను ప్రయోగించారని మండిప్డడారు. పౌరులను చంపడమే లక్ష్యంగా నిషేధిత క్లస్టర్ బాంబులను ఇరాన్ ప్రయోగించిందన్నారు.
Iran continues to prove why they are an enemy to civilization and the free world, while now posing a direct threat to European countries. Israel and the U.S. will continue to act with great force against the Ayatollah terror regime. pic.twitter.com/8cMJaNiQ5a— Prime Minister of Israel (@IsraeliPM) March 22, 2026