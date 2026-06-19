ఒప్పందం కుదిరిన కొన్నిగంటలకే లెబనాన్పై ఇజ్రాయెల్ దాడి- 16 మంది మృతి
దక్షిణ లెబనాన్లో హెజ్బొల్లా స్థావరాలను టార్గెట్ చేసిన ఇజ్రాయెల్ దళాలు- ఇరాన్-అమెరికా అవగాహన ఒప్పందంపై సంతకం చేసిన మర్నాడే దాడి
Published : June 19, 2026 at 11:09 AM IST
Israel Attacks Lebanon : అమెరికా- ఇరాన్ మధ్య శాంతి ఒప్పందం కుదిరిన కొన్నిగంటలకే లెబనాన్పై ఇజ్రాయెల్ పెద్దఎత్తున దాడులు చేసింది. దక్షిణ లెనాన్లోని నబతియే జిల్లాలో అర్ధరాత్రి IDF జరిపిన వైమానిక, రాకెట్ దాడుల్లో 16మంది మృతి చెందారు. కొందరు గాయపడటం లేదా గల్లంతయ్యారు. అనేక నివాసాలను లక్ష్యంగా చేసుకొని ఇజ్రాయెల్ ఈ దాడులు చేసినట్లు అంతర్జాతీయ వార్తా ఏజెన్సీలు తెలిపాయి. ఈ ప్రాంతంలో ఇజ్రాయెల్ సేనలు జరిపిన అతిపెద్ద దాడుల్లో ఇదొకటని పేర్కొన్నాయి. నబాతియే నగరంతోపాటు కఫర్ జౌజ్, కఫర్ రెమాన్, జెబ్డైన్ చుట్టుపక్కల అనేక పట్టణాల్లో ఈ దాడులు జరిగినట్లు అంతర్జాతీయ వార్త ఏజెన్సీలు తెలిపాయి. ఆ తర్వాత వరుస వైమానిక దాడులు కఫర్ టిబ్నిట్, రేహాన్ వంటి ఎత్తైన ప్రాంతాల్లో జరిగినట్లు తెలిపాయి. ఇజ్రాయెల్ జరిపిన ఈ దాడుల కారణంగానే అమెరికా-ఇరాన్ మధ్య జెనీవాలో శుక్రవారం జరగాల్సిన చర్చలు వాయిదాపడినట్లుగా భావిస్తున్నారు.