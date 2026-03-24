అమెరికాతో చర్చలకు మొజ్తాబా ఖమేనీ రెడీ- ఇజ్రాయెల్ మీడియా సంచలన కథనం

అమెరికా ప్రత్యేక రాయబారి‌తో ఇరాన్ విదేశాంగ మంత్రి సంభాషణ- చర్చలకు ఇరాన్ సుప్రీం లీడర్ ముజ్తబా సిద్ధం-ఇజ్రాయెలీ మీడియా సంచలన కథనం

US president Trump, Iran's new Supreme Leader Mojtaba Khamenei (AP, x/@Rahbarenghelab)
Published : March 24, 2026 at 2:36 PM IST

Israel on Mojtaba Negotiate US : అమెరికాతో చర్చలకు ఇరాన్ సుప్రీం లీడర్ ముజ్తబా ఖమేనీ సిద్ధమయ్యారంటూ ఇజ్రాయెలీ మీడియా సంస్థ యెదియోత్ అహ్రొనోత్ సంచలన కథనాన్ని ప్రచురించింది. ఇరాన్ విదేశాంగ మంత్రి అబ్బాస్ అరాగ్చి, పశ్చిమాసియాలోని అమెరికా ప్రత్యేక రాయబారి స్టీవ్ విట్కాఫ్‌ మధ్య జరిగిన తాజా సంభాషణలో ఈ అంశం ప్రస్తావనకు వచ్చిందని వెల్లడించింది. ఇరాన్ అత్యున్నత స్థాయి పాలక వర్గం ఆమోదంతోనే అరాగ్చి, విట్కాఫ్ మధ్య సంభాషణ జరిగిందని యెదియోత్ అహ్రొనోత్ కథనం పేర్కొంది. ఈ వివరాలను ప్రస్తావిస్తూ సౌదీ అరేబియా ప్రభుత్వానికి చెందిన అరబ్ న్యూస్ ఓ కథనాన్ని ప్రచురించింది.

ఇరాన్‌తో చర్చలు జరుపుతున్నామన్న ట్రంప్
సోమవారం రోజు(మార్చి 23న) అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ కీలక ప్రకటన చేశారు. రెండు రోజులుగా ఇరాన్‌తో నిర్మాణాత్మకంగా, ఫలవంతంగా అమెరికా సంప్రదింపులు జరుగుతున్నాయని ఆయన వెల్లడించారు. ఒకవేళ ఇరాన్‌తో చర్చలు సఫలమైతే, త్వరలోనే హర్మూజ్ జలసంధి పూర్తిగా తెరుచుకుంటుందని తెలిపారు. అమెరికా, ఇరాన్ సుప్రీం లీడర్ అయతుల్లా ముజ్తబా ఖమేనీ సంయుక్తంగా హర్మూజ్ జలసంధిని కంట్రోల్ చేస్తాయన్నారు. ఎవరు ఇరాన్ అయతుల్లాగా ఎంపికైనా, అమెరికాతో కలిసి హర్మూజ్‌ను కంట్రోల్ చేయొచ్చని ట్రంప్ పేర్కొన్నారు.

ట్రంప్ ప్రకటనను కొట్టిపారేసిన ఇరాన్
ట్రంప్ ప్రకటనను ఇరాన్ విదేశాంగ శాఖ వెంటనే కొట్టిపారేసింది. గత 24 రోజులుగా ఎన్నడూ అమెరికాతో ఇరాన్ చర్చలు జరపలేదని స్పష్టం చేసింది. ఈనేపథ్యంలో ముజ్తబా ఖమేనీ అమెరికాతో చర్చలకు రెడీ అయ్యారంటూ ఇజ్రాయెలీ మీడియా కథనాన్ని ప్రచురించడం గమనార్హం. ఇరాన్‌ను బద్ధ విరోధిగా ఇజ్రాయెల్ భావిస్తోంది. ఈ పరిస్థితుల్లో ఇజ్రాయెలీ మీడియా ప్రచురించిన కథనంలోని వాస్తవికత ఎంతో తెలియాలంటే, కొన్నిరోజులు వేచిచూడాలి.

సేఫ్ సీ విష్ణు, మయూరి నారీ‌ నౌకలపై ఉద్దేశపూర్వకంగానే ఇరాన్ దాడులు : హ్యూమన్ రైట్స్ వాచ్
హర్మూజ్ జలసంధి పరిసరాల్లో నౌకలపై ఇరాన్ జరిపిన దాడులపై అమెరికా కేంద్రంగా పనిచేసే హ్యూమన్ రైట్స్ వాచ్ సంస్థ కీలక నివేదికను విడుదల చేసింది. మార్చి 11న హర్మూజ్ వద్ద రెండు ప్రజారవాణా నౌకలపై ఇరాన్ సైన్యం ఉద్దేశపూర్వకంగానే దాడులు చేసినట్లుగా అనిపిస్తోందని హ్యూమన్ రైట్స్ వాచ్ ఆరోపించింది. ఇలాంటి దాడులు చేయడం యుద్ధ నేరాల పరిధిలోకి వస్తుందని తెలిపింది. అమెరికా - ఇజ్రాయెల్ దాడులకు ప్రతిగా మార్చి 1 నుంచి హర్మూజ్‌ మీదుగా రాకపోకలు సాగించే వాణిజ్య నౌకలపై ఇరాన్ దాడులను మొదలుపెట్టిందని గుర్తుచేసింది. ఐక్యరాజ్యసమితికి చెందిన ఇంటర్నేషనల్ మారీటైమ్ ఆర్గనైజేషన్ (ఐఎంఓ) కూడా ఈ వివరాలను నమోదు చేసిందని పేర్కొంది.

ఇరాన్ హెచ్చరిక, అదేరోజు నౌకలపై దాడులు
మార్చి 11న ఇరాన్ సాయుధ దళాలకు చెందిన అధికార ప్రతినిధి ఇబ్రహీం జొఫాఘరీ మాట్లాడుతూ, ఇరాన్‌పై దాడులు కొనసాగితే 1 లీటర్ చమురును కూడా హర్మూజ్ దాటనివ్వమని హెచ్చరించారని హ్యూమన్ రైట్స్ వాచ్ తెలిపింది. ఈనేపథ్యంలో అదే రోజు సేఫ్ సీ విష్ణు, మయూరి నారీ అనే రెండు నౌకలపై ఉద్దేశపూర్వకంగానే ఇరాన్ దాడులు చేసినట్లుగా అనిపిస్తోందని ఆరోపించింది. ఈ రెండు దాడులను తామే చేశామంటూ ఫొటోలు, వీడియోలతో ఇరాన్ అధికార వర్గాలు సోషల్ మీడియాలో ప్రకటనలు విడుదల చేశాయని పేర్కొంది. సేఫ్ సీ విష్ణుపై జరిగిన దాడి వివరాలను ఐఎంఓ కూడా సేకరించిందని తెలిపింది. మార్చి 1 నుంచి 17 మధ్యకాలంలో వాణిజ్య నౌకలపై 17 దాడులు జరగగా, వాటిలో 16 దాడులు హర్మూజ్, పర్షియన్ గల్ఫ్, గల్ఫ్ ఆఫ్ ఒమన్ పరిధిలోనే చోటుచేసుకున్నాయని ఐఎంఓ గుర్తించిందని హ్యూమన్ రైట్స్ వాచ్ వెల్లడించింది. ఈ దాడుల్లో ఏడుగురు నౌకల సిబ్బంది, 1 షిప్ యార్డ్ కార్మికుడు చనిపోయాారని చెప్పింది. నౌకలకు చెందిన నలుగురు సిబ్బంది ఆచూకీ గల్లంతైందని పేర్కొంది. మరో పది మందికి స్వల్ప గాయాలు కాగా, ఐదుగురు తీవ్రంగా గాయపడ్డారని తెలిపింది.

వెంటనే సైనిక ఉద్రిక్తతలు తగ్గించండి : ఈయూ
పశ్చిమాసియా ప్రాంతంలో వెంటనే సైనిక ఉద్రిక్తతలను తగ్గించాలని యూరోపియన్ కౌన్సిల్ ప్రెసిడెంట్ ఉర్సులా వాన్ డెర్ లీయెన్ పిలుపునిచ్చారు. ఈ ఉద్రిక్తతలు తీవ్రరూపు దాలిస్తే, ప్రపంచ ఇంధన సప్లై వ్యవస్థలు విషమ పరిస్థితిని ఎదుర్కోవాల్సి వస్తుందని ఆమె ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. మంగళవారం ఆస్ట్రేలియా రాజధాని కాన్‌బెర్రా పర్యటనలో భాగంగా ఆ దేశ పార్లమెంటును ఉద్దేశించి ఉర్సులా వాన్ డెర్ లీయెన్ ప్రసంగించారు. ప్రస్తుతం జరుగుతున్న పశ్చిమాసియా యుద్ధం ప్రపంచవ్యాప్తంగా తీవ్ర పర్యవసానాలను సృష్టిస్తుందని ఆమె హెచ్చరించారు. గ్యాస్, చమురు ధరలు పెరిగితే ప్రజలపై, వ్యాపారాలపై ప్రతికూల ప్రభావం పడుతుందన్నారు. చర్చలు, దౌత్య ప్రక్రియల ద్వారా ఈ సైనిక ఉద్రిక్తతలకు తెరదించాలని సూచించారు.

ఆస్ట్రేలియా - ఈయూ రక్షణ భాగస్వామ్య ఒప్పందం
యూరోపియన్ యూనియన్, ఆస్ట్రేలియా మధ్య కొత్తగా భద్రత, రక్షణ భాగస్వామ్య ఒప్పందం కుదిరిందని ఉర్సులా వాన్ డెర్ లీయెన్ వెల్లడించారు. ఇకపై తమ దేశాలు ఉమ్మడి సైనిక విన్యాసాలతో పాటు అంతరిక్ష, రక్షణ రంగాల్లో కలిసిమెలిసి పనిచేస్తాయని తెలిపారు. సైబర్ దాడులను, సామాజిక, రాజకీయ అస్థిరతలను సృష్టించే కుట్రలను ఐక్యంగా ఎదుర్కొంటామన్నారు.

