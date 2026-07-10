ట్రంప్ను చంపేందుకు ఇరాన్ మాస్టర్ ప్లాన్- ఇజ్రాయెల్ నిఘా వర్గాల హెచ్చరిక
ఈ ఇంటెలిజెన్స్ సమాచారాన్ని ఇజ్రాయెల్ వాషింగ్టన్తో పంచుకున్నట్లు కథనాలు- అమెరికా, ఇరాన్ మధ్య మళ్లీ ఘర్షణలు మెుదలైన వేళ సంచలనం రేపుతున్న ఇజ్రాయెల్ నివేదిక
Published : July 10, 2026 at 10:33 AM IST
Iran Plan Kill To Trump : అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ను హతమార్చేందుకు ఇరాన్ పన్నిన తాజా కుట్రలను ఇజ్రాయెల్ నిఘా వర్గాలు పసిగట్టాయి. ఈ ఇంటెలిజెన్స్ సమాచారాన్ని ఇజ్రాయెల్ వాషింగ్టన్తో పంచుకున్నట్లు కథనాలు పేర్కొన్నాయి. అమెరికా, ఇరాన్ మధ్య మళ్లీ ఘర్షణలు మెుదలైన వేళ ఇజ్రాయెల్ నివేదిక సంచలనం రేపుతోంది. ఇది పశ్చిమాసియాలో యుద్ధాన్ని మరింత తీవ్రతరం చేస్తుందేమోనన్న ఆందోళనలను పెంచుతోంది. అటు తాజా ఘర్షణలను ట్రంప్ నెతన్యాహుకు వివరించినట్లు ఇజ్రాయెల్ ప్రధాని కార్యాలయం తెలిపింది. ఇరువురి మధ్య కొనసాగుతున్న నిరంతర చర్చల్లో భాగంగా గల్ఫ్లో అమెరికా కదలికలపై నెతన్యాహుకు ట్రంప్ సమాచారం అందించినట్లు పేర్కొంది. ఇదే సమయంలో తుర్కియే అధ్యక్షుడు ఎర్డోగాన్, ఆయన అనుచరుల తీరుపై నెతన్యాహు ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. ఇజ్రాయెల్ ఉనికికి వ్యతిరేకంగా వారు ప్రకటనలు చేస్తున్నారని ట్రంప్నకు చెప్పారు. ఇజ్రాయెల్ సరిహద్దుల వెంబడి భద్రతా మండలాల ఆవశ్యకతను ప్రస్తావించారు.