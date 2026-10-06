ఫ్లైదుబాయ్ విమానాన్ని కూల్చేసేందుకు సిద్ధమైన ఇజ్రాయెల్- రంగంలోకి ఫైటర్ జెట్స్!
కాక్పిట్లో పైలట్పై కోపైలట్ దాడి- ఒక్కసారిగా వేల అడుగుల కిందకు పడిపోయిన విమానం- టెల్అవీవ్ వైపు వస్తే కూల్చివేయాలని యోచన- యుద్ధ విమానాలను సిద్ధం చేసిన ఇజ్రాయెల్
Published : October 6, 2026 at 3:35 PM IST
Flydubai Incident Israel : ప్రపంచవ్యాప్తంగా సంచలనం సృష్టించిన ప్లైదుబాయ్ విమాన ఘటనలో మరో కీలక విషయంలో వెలుగులోకి వచ్చింది. ఈ ఘటన జరిగిన సమయంలో ఇజ్రాయెల్ అప్రమత్తమైందని తెలుస్తోంది. విమానం టెల్ అవీన్వైపు ప్రయాణాన్ని కొనసాగించి ఉంటే దాన్ని కూల్చివేసేందుకు ఇజ్రాయెల్ సిద్ధమైనట్లు సమాచారం. అందుకోసం యుద్ధ విమానాలను సిద్ధం చేసినట్లు సీబీఎస్ న్యూస్ కథనాన్ని ప్రచురించింది.
సెప్టెంబర్ 30న ఫ్లైదుబాయ్కు చెందిన ఫ్లైట్ 1073 దుబాయ్ నుంచి టెల్ అవీవ్కు బయలుదేరింది. ప్రయాణ సమయంలో కో-పైలట్ హమామ్ అల్-హమ్మామీ అనూహ్యంగా కెప్టెన్ స్మిత్ మచ్చర్పై దాడికి పాల్పడ్డాడు. కత్తితో కెప్టెన్ను గాయపరిచి విమానంపై నియంత్రణ సాధించేందుకు ప్రయత్నించాడు. ఈ పరిణామంతో విమానం కొద్దిసేపటికే కొద్దిసేపటికే విమానం భారీగా కిందకు దిగింది. కేవలం 30 సెకన్లకు పైగా వ్యవధిలో విమానం దాదాపు 16 వేల అడుగుల ఎత్తును కోల్పోయింది. దీంతో విమానం హైజాక్కు గురైందా? లేక మరేదైనా ప్రమాదం జరిగిందా? అనే అనుమానాలు ఇజ్రాయెల్ అధికారుల్లో మొదలయ్యాయి.
ఇజ్రాయెల్లో హైఅలర్ట్
విమానం టెల్ అవీవ్ వైపు వస్తుండటంతో ఇజ్రాయెల్ రక్షణ వ్యవస్థ అప్రమత్తమైంది. విమానంలోని కాక్పిట్తో రేడియో ద్వారా సంబంధాలు ఏర్పాటు చేసేందుకు ఇజ్రాయెల్ వైమానిక దళ సిబ్బంది ప్రయత్నించారు. అయితే అక్కడి నుంచి ఎలాంటి స్పందన రాలేదని సీబీఎస్ తెలిపింది. దీంతో అత్యవసర పరిస్థితుల్లో ఉపయోగించే ముందస్తు వ్యవస్థను యాక్టివేట్ చేశారు. ప్రత్యేక కమాండ్ సెంటర్ను ఏర్పాటు చేసి పరిస్థితిని పర్యవేక్షించారు. అదే సమయంలో ఇజ్రాయెల్ గగనతలాన్ని మూసివేసి ఫైటర్ జెట్లను రంగంలోకి దించారు. విమానం టెల్ అవీవ్ వైపు తన ప్రయాణాన్ని కొనసాగిస్తే పరిస్థితి మరింత తీవ్రంగా మారే అవకాశం ఉందని అధికారులు భావించినట్లు సీబీఎస్ పేర్కొంది.
కూల్చివేతకు సిద్ధమైన ఫైటర్ జెట్లు
విమానం టెల్ అవీవ్ దిశగా కొనసాగి ఉంటే, ఇజ్రాయెల్ ఫైటర్ పైలట్లు దాని వద్దకు చేరుకుని కాక్పిట్లో అసలు ఏం జరుగుతోందో తెలుసుకునేందుకు సిద్ధంగా ఉన్నారని చెప్పింది. విమానం హైజాక్కు గురైందని నిర్ధరణ అయి ఉంటే, ఆ విషయాన్ని ఇజ్రాయెల్ ప్రధాని, రక్షణమంత్రి దృష్టికి తీసుకెళ్లేవారని పేర్కొంది. విమానాన్ని కూల్చివేయాలా? వద్దా? అన్న తుది అధికారం ఇజ్రాయెల్ ప్రధానమంత్రికే ఉండేదని తెలిపింది. టెల్ అవీవ్ వైపు విమానం దూసుకొస్తే అది బెన్ గురియన్ విమానాశ్రయం, అజ్రియేలీ సెంటర్ వంటి కీలక ప్రాంతాలకు ముప్పుగా మారే అవకాశం ఉందని ఇజ్రాయెల్ అధికారులు భావించినట్లు సమాచారం.
సౌదీ వైపు మళ్లడంతో తప్పిన ప్రమాదం
అయితే పరిస్థితి అనూహ్యంగా మరో మలుపు తిరిగింది. విమానం టెల్ అవీవ్ వైపు కాకుండా సౌదీ అరేబియా దిశగా మళ్లినట్లు అధికారులు గుర్తించారు. అత్యవసర ల్యాండింగ్కు సిద్ధమవుతున్నట్లు స్పష్టమైన తర్వాత ఇజ్రాయెల్ ఫైటర్ జెట్లను వెనక్కి పిలిచారు. సౌదీ అరేబియా కూడా పరిస్థితిని తీవ్రంగా పరిగణించి తమ యుద్ధ విమానాలను రంగంలోకి దించినట్లు సీబీఎస్ న్యూస్ నివేదిక పేర్కొంది. దీంతో ఇరు దేశాల భద్రతా వ్యవస్థలు కొద్దిసేపు అత్యంత అప్రమత్త స్థితిలో పనిచేశాయి.
ఫ్లైదుబాయ్లో చేరకముందే దాడి ప్రణాళిక?
ఈ ఘటనపై దర్యాప్తు కొనసాగుతున్న నేపథ్యంలో మరో కీలక అంశం బయటకు వచ్చింది. గాజాలో ఇజ్రాయెల్ చేపడుతున్న చర్యలకు ప్రతీకారంగానే కోపైలట్ దాడికి పాల్పడి ఉండొచ్చని అధికారులు ప్రాథమికంగా అంచనా వేసినట్లు తెలుస్తోంది. టెల్అవీవ్ వైపు విమానాన్ని మళ్లించి దాడి చేయాలనే ప్రయత్నం విఫలమైతే మరో లక్ష్యాన్ని ఎంచుకున్నట్లు కూడా దర్యాప్తు వర్గాలు అనుమానిస్తున్నాయి. జోర్డాన్లోని అమెరికా సైనిక స్థావరం కూడా అతడి లక్ష్యాల జాబితాలో ఉన్నట్లు సమాచారం.
గతంలోనూ ఇదే తరహా ఆలోచన?
ఒమన్కు చెందిన ఈ కోపైలట్ గతంలోనూ టెల్అవీవ్కు వెళ్లే విమానంలో విధులు నిర్వహించినట్లు దర్యాప్తు అధికారులు గుర్తించినట్లు తెలుస్తోంది. ఆ సమయంలోనూ విమానాన్ని హైజాక్ చేసి కూల్చివేయాలనే ఆలోచన అతడికి ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. అయితే విమానంలో తనకు తెలిసిన వ్యక్తి ప్రయాణిస్తున్నట్లు గుర్తించడంతో ఆ ప్రయత్నాన్ని విరమించుకున్నట్లు దర్యాప్తు వర్గాలు వెల్లడించినట్లు సమాచారం. ఈ దాడులకు సంబంధించిన ప్రణాళికలను తాను ఫ్లైదుబాయ్ సంస్థలో చేరకముందే రూపొందించుకున్నట్లు కోపైలట్ దర్యాప్తు అధికారులకు చెప్పినట్లు కథనాలు పేర్కొంటున్నాయి.
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