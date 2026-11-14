'సూపర్ ఐస్' క్రూయిజ్ మిస్సైల్- ఇజ్రాయెల్ అమ్ములపొదిలో సరికొత్త బ్రహ్మాస్త్రం!
Israel Super Ice Missile : ఇజ్రాయెల్ 'సూపర్ ఐస్' పేరుతో సరికొత్త క్రూయిజ్ క్షిపణిని ఆవిష్కరించింది. ఓల్డ్ వెర్షన్ ఐస్ బ్రేకర్ మిసైల్ కంటే ఇది 4రెట్లు ఎక్కువ బరువున్న వార్హెడ్ను మోసుకెళ్లగలదు.
Published : November 14, 2026 at 8:26 PM IST
రక్షణ రంగంలో అగ్రగామిగా ఉన్నటువంటి ఇజ్రాయెల్ తన అమ్ములపొదిలోకి మరో అత్యంత శక్తిమంతమైన అస్త్రాన్ని చేర్చుకుంది. ఇజ్రాయెల్కు చెందిన ప్రముఖ రక్షణ సంస్థ రాఫెల్ సరికొత్త, భారీ క్రూయిజ్ మిసైల్ 'సూపర్ ఐస్'ను ఆవిష్కరించింది. ఇది దాదాపు 1000 పౌండ్ల (సుమారు 453 కిలోలు) భారీ పేలుడు పదార్థాలను (వార్హెడ్) మోసుకెళ్లగలదని కంపెనీ ప్రకటించింది. ఈ క్షిపణిని ఇంకా గగనతలం, భూతలం, సముద్రం నుంచి ఇలా ఎక్కడి నుంచైనా ప్రయోగించే సామర్థ్యం ఉందని తెలిపింది.
సూపర్ ఐస్ క్షిపణి ప్రత్యేకతలు ఇవే
2021-22 లో విడుదలైన ఐస్ బ్రేకర్ క్షిపణికి ఇది నెక్ట్స్ జెనరేషన్ (తరువాతి తరం) వెర్షన్. పాత ఐస్ బ్రేకర్ కేవలం 250 పౌండ్ల పేలుడు పదార్థాలను మోసుకెళ్లే సామర్థ్యం కలిగి ఉండగా- కొత్త సూపర్ ఐస్ అంతకంటే నాలుగు రెట్లు బరువైన 1000 పౌండ్ల వార్హెడ్ను మోసుకెళ్తుంది. ఓల్డ్ వెర్షన్ కంటే అధిక బరువు ఉన్నప్పటికీ అంతకంటే వేగంగా ప్రయాణించగలదు. పాత ఐస్ బ్రేకర్ క్షిపణి మొత్తం బరువే 400 కిలోల లోపు ఉండగా, ఈ కొత్త వెర్షన్లో వార్హెడ్ బరువే అంతకంటే ఎక్కువగా ఉండటం గమనార్హం. ఈ 'సూపర్ ఐస్' మరింత ఎక్కువ దూరంలోని లక్ష్యాలను ఛేదించగలదు. అత్యంత భారీ విధ్వంసం సృష్టించగలదు. సైజ్ పరంగా చూస్తే ఇది అమెరికాకు చెందిన ప్రఖ్యాత తోమహాక్ క్రూయిజ్ క్షిపణిని పోలి ఉంటుంది.
తిమింగలం ఆకారంలో మిసైల్- కచ్చితత్వంతో దాడి
- చూడటానికి క్షిపణిలా కాకుండా ఇది పైన నలుపు, కింద లేత రంగు, గుండ్రటి ముక్కు భాగం కలిగి ఒక తిమింగలం ఆకారంలో ఇది కనిపిస్తుంది.
- మల్టీ డొమెన్ సామర్థ్యం- దీని ప్రత్యేక డిజైన్ కారణంగా యుద్ధ విమానాలు, నౌకలు, భూతల లాంఛర్ల నుంచి ఎక్కడి నుంచైనా కూడా సులభంగా ప్రయోగించవచ్చు.
- శత్రువులకు అందని వేగం- తక్కువ ఎత్తులో ప్రయాణిస్తూ ఇది స్వయంచాలకంగా (అటానమస్) పనిచేస్తుంది. అత్యంత కట్టుదిట్టమైన భద్రత ఉన్న శత్రు స్థావరాలపై ఆకస్మిక దాడి చేయడం దీని ప్రధాన బలం.
- శత్రు రాడార్లకు చిక్కి, వారు రక్షణ చర్యలు తీసుకునేలోపే లక్ష్యాన్ని కచ్చితత్వంతో ధ్వంసం చేస్తుంది. ఆ తక్కువ సమయంలో శత్రువులు తమను తాము రక్షించుకోవడం దాదాపు అసాధ్యం.
- ఇంతటి భారీ వార్హెడ్ ఉన్నప్పటికీ ఇజ్రాయెల్ తమ వద్ద ఉన్న అన్ని ప్రధాన యుద్ధ విమానాలైన F-35, F-16, F-15 ల నుంచి ఈ సూపర్ ఐస్ క్షిపణిని సులభంగా ప్రయోగించవచ్చు.
జీపీఎస్ లేకుండానే!
ఈ క్షిపణి జీపీఎస్ లేకుండానే ప్రయాణిస్తుంది.శత్రువులు శాటిలైట్ నావిగేషన్ లేదా జీపీఎస్ సిగ్నల్స్ జామ్ చేసినా, ఎలక్ట్రానిక్ వార్ఫేర్ ప్రయోగించినా ఈ క్షిపణి ఆగదు. ఇందులో ఎలక్ట్రో- ఆప్టికల్ గైడెన్స్ సిస్టమ్ కెమెరాలు, ఇమేజ్ రికగ్నిషన్ టెక్నాలజీ సాయంతో లక్ష్యాన్ని గుర్తించి అత్యంత కచ్చితత్వంతో ధ్వంసం చేస్తుంది. అవసరమైతే ప్రయోగించిన తర్వాత కూడా మానవ నియంత్రణ ద్వారా దీనిని మార్గనిర్దేశం చేయొచ్చు. టార్గెట్ను బట్టి ఏ కోణంలో, ఏ సమయంలో పేలుడు పదార్థాలు పేలాలనేది ముందుగానే సెట్ చేసే వీలుంది. ఎలాంటి ప్రతికూల వాతావరణంలో అయినా ఇది పనిచేస్తుంది. అయితే సూపర్ ఐస్ కచ్చితంగా ఎంత దూరం ప్రయాణిస్తుంది? దీని ధర ఎంత? ఇది ఇప్పటికే సైన్యంలోకి చేరిందా లేదా అనే విషయాల్ని రాఫెల్ సంస్థ ఇంకా వెల్లడించలేదు. గతంలోని ఐస్ బ్రేకర్ క్షిపణి పరిధి 300 కిలోమీటర్ల వరకు ఉండేది.
ఇరాన్కు చెక్ పెట్టేందుకేనా?
గత 3 సంవత్సరాలుగా ఇజ్రాయెల్ సరిహద్దుల్లో ఇరాన్ మద్దతు ఉన్న సాయుధ దళాలతో పోరాడుతోంది. ఇందులో గాజాలో హమాస్, పాలస్తీనా ఇస్లామిక్ జిహాద్, లెబనాన్లో హిజ్బుల్లా, యెమెన్లో హూతీలు, సిరియాలోని మిలిటెంట్ గ్రూపులు ఉన్నాయి. మరోవైపు ఇరాన్ కూడా తన సైనిక సామర్థ్యాల్ని విస్తరిస్తోంది. నవంబర్ 7న ఇరాన్ రెవల్యూషనరీ గార్డ్స్ తమ బాలిస్టిక్ క్షిపణులకు సంబంధించి స్వయంగా విధించుకున్న 2 వేల కిలోమీటర్ల పరిధిని ఎత్తివేస్తున్నట్లు ప్రకటించింది. ఇటు ఇరాన్ హెచ్చరికల నేపథ్యంలో శత్రువులకు గట్టి సమాధానం ఇచ్చేందుకే ఇజ్రాయెల్ ఈ సూపర్ ఐస్ అస్త్రాన్ని తెరపైకి తెచ్చినట్లు రక్షణ రంగ నిపుణులు విశ్లేషిస్తున్నారు.
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