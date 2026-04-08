లెబనాన్‌పై IDF భీకర దాడులు-​ 10 నిమిషాల్లో 100కుపైగా వైమానిక దాడులు- భారీగా ప్రాణనష్టం!

హెజ్‌బొల్లాపై దాడులు ఆపబోమని ఇజ్రాయెల్ స్పష్టం చేసిన కొద్ది గంటల్లోనే దాడులు- కేవలం 10 నిమిషాల వ్యవధిలోనే​ భీకర దాడుల జరిపిన ఐడీఎఫ్

Israel Attack On Lebanon
Israel Attack On Lebanon
Published : April 8, 2026 at 8:08 PM IST

Israel Attack On Lebanon : హెజ్‌బొల్లాపై దాడులు ఆపబోమని ఇజ్రాయెల్ ప్రధాని నెతన్యాహు స్పష్టం చేసిన కొద్ది గంటల్లోనే లెబనాన్‌పై ఇజ్రాయెల్​ సైన్యం (ఐడీఎఫ్)​ పెద్ద ఎత్తున దాడులకు పాల్పడింది. కేవలం 10 నిమిషాల వ్యవధిలోనే ఐడీఎఫ్​ జరిపిన భీకర దాడుల వల్ల అనేక మంది మృతిచెందారు. వందల సంఖ్యలో గాయపడ్డారు. రాజధాని బీరూట్, సైడా, టైర్ వంటి ప్రాంతాల్లోని నివాస ప్రాంతాలు, ప్రజా రద్దీ ఎక్కువగా ఉండే చోట్ల బాంబు దాడులు జరిగాయి. 100కు పైగా అంబులెన్సులు సహాయక చర్యల్లో పాల్గొన్నాయని అధికారులు తెలిపారు.

లెబనాన్‌లోని ఆస్పత్రులు క్షతగాత్రులతో కిక్కిరిసినట్టు చెప్పారు. లెబనాన్‌లోని 100కు పైగా హెజ్‌బొల్లా స్థావరాలపై ఏకకాలంలో దాడులు చేసినట్లు ఇజ్రాయెల్ ప్రకటించింది. ఇప్పటి వరకు లెబనాన్‌లో చేపట్టిన అతిపెద్ద సమన్వయ దాడి ఇదేనని పేర్కొంది. హెజ్‌బొల్లా కమాండ్ సెంటర్లు, ఆయుధ గిడ్డంగులు, ఇతర సైనిక స్థావరాలను లక్ష్యంగా చేసుకుని ఈ దాడులు జరిపినట్టు తెలిపింది. లెబనాన్‌లోని సాధారణ పౌరులకు నష్టం కలగకుండా తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకున్నట్లు ఇజ్రాయెల్ స్పష్టం చేసింది.

10 నిమిషాల్లోనే 100కు పైగా వైమానిక దాడులు
లెబనాన్‌లో 1982 తర్వాత ఎన్నడూ లేని విధంగా, కేవలం 10 నిమిషాల వ్యవధిలో 100కు పైగా వైమానిక దాడులు జరిగాయి. సాధారణంగా హెజ్‌బొల్లాకు సంబంధం లేని ప్రాంతాలుగా భావించే బీరూట్‌లోని సున్నీ నివాస ప్రాంతాలపై కూడా దాడులు జరిగాయి. ఇరాన్ విషయంలో తమ ప్రమేయం లేకుండా అమెరికా నిర్ణయం తీసుకున్నప్పటికీ, లెబనాన్ యుద్ధం ఎలా ముగియాలనేది తామే నిర్ణయిస్తామని ఇజ్రాయెల్ ప్రభుత్వం, సైన్యం భీష్మించుకున్నాయి. ఈ క్రమంలోనే భారీ దాడులకు పాల్పడ్డాయి.

ఇజ్రాయెల్ దాడుల్లో బీరూట్‌లోని కార్నిచ్ అల్-మజ్రా పరిసరాల్లోని ఒక నివాస భవనం పూర్తిగా నేలమట్టమైంది. అక్కడ ముగ్గురు పౌరులు మరణించినట్లు సమాచారం. తూర్పు లెబనాన్‌లోని శంస్తర్ గ్రామంలో ఒక శ్మశానం దగ్గర అంత్యక్రియలు జరుగుతుండగా ఇజ్రాయెల్ జరిపిన వైమానిక దాడిలో 10 మంది ప్రాణాలు కోల్పోయారు. సైడా నగరంలో ఒక కేఫ్‌పై జరిగిన దాడిలో 8 మంది మరణించగా, 22 మంది గాయపడ్డారు. అడ్లౌన్‌లో ఒక ఇంటిని లక్ష్యంగా చేసుకుని జరిగిన దాడిలో ముగ్గురు బాలికలు మరణించారు. టైర్‌లో ఒక భవనంపై జరిగిన దాడిలో నలుగురు మరణించారు. బెకా వ్యాలీ హెర్మెల్ , మౌంట్ లెబనాన్ ప్రాంతాల్లో జరిగిన దాడుల్లో10 మందికి పైగా మరణించారు. ఇజ్రాయెల్ దాడులను లెబనాన్ అధ్యక్షుడు జోసెఫ్ ఔన్ తీవ్రంగా ఖండించారు. ఈ దాడులను నాగరికత లేనివిగా, అంతర్జాతీయ నిబంధనలను ఉల్లంఘించేవిగా అభివర్ణించారు.

టెహ్రాన్‌కు ఆయుధాలు సరఫరా చేసే దేశాలపై 50 శాతం సుంకాలు
ఇదిలా ఉండగా, ఇరాన్‌తో కాల్పుల విరమణ ఒప్పందం కుదిరిన తర్వాత, అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్‌ మరోసారి హెచ్చరికలు జారీ చేశారు. టెహ్రాన్‌కు ఆయుధాలు సరఫరా చేసే దేశాలపై 50 శాతం సుంకాలు విధిస్తామని హెచ్చరించారు. ఈ మేరకు ట్రూత్‌ సోషల్‌ వేదికగా ట్రంప్‌ పోస్టు చేశారు. ఇరాన్‌లో పాలన మార్పును స్వాగతిస్తున్నట్లు ప్రకటించిన ట్రంప్‌, భవిష్యత్తులో ఆ దేశంతో కలిసి పనిచేయడానికి అమెరికా సన్నద్ధమవుతోందని తెలిపారు. ఇరాన్‌లో ఇకపై యురేనియం శుద్ధి కార్యక్రమాలు జరగవని ట్రంప్‌ తేల్చిచెప్పారు. ఇరాన్‌ అణు కేంద్రాల శిథిలాల కింద ఉన్న శుద్ధి చేసిన యురేనియంను వెలికితీస్తామని చెప్పారు. ఇరాన్‌లోని అణు కేంద్రాలు తమ నిఘా నీడలో ఉన్నాయని పేర్కొన్నారు. గతేడాది దాడి జరిగినప్పటి నుంచి అణు కేంద్రాల్లో ఎలాంటి కార్యకలాపాలు జరగట్లేదని తెలిపారు. ఆంక్షల తొలగింపుపై రాబోయే రోజుల్లో ఇరాన్‌తో చర్చలు జరుపుతామని ట్రంప్‌ వెల్లడించారు. ట్రంప్‌ పోస్టుపై ఇరాన్‌ ఇంకా స్పందించలేదు.

