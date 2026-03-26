ఇరాన్ నేవీ చీఫ్ హతం- అమెరికా, ఇజ్రాయెల్ సహకారానికి ఇదో నిదర్శనమన్న నెతన్యాహు
యుద్ధ లక్ష్యాలను సాధించాలనే ఉమ్మడి ధ్యేయం దిశగా మాకూ మా మిత్రదేశం అమెరికాకూ మధ్య ఉన్న సహకారానికి ఇది మరొక నిదర్శనం : నెతన్యాహు
Published : March 26, 2026 at 10:18 PM IST
Iran US Israel War : యుద్ధం ముగించే చర్చల కోసం అమెరికా మంతనాలు సాగిస్తున్న వేళ కూడా దాడుల తీవ్రత కొనసాగుతోంది. ఇరాన్లోని వ్యూహాత్మక లక్ష్యాలతో పాటు క్షిపణి కేంద్రాలపై అమెరికా, ఇజ్రాయెల్ భీకర దాడులు చేస్తున్నాయి. షిరాజ్ ప్రాంతంలో క్షిపణి పడి ఇద్దరు మైనర్లు ప్రాణాలు కోల్పోగా అనేక మందికి గాయపడ్డారు. తమ దాడుల్లో IRGC నేవీ హెడ్ అలీరెజా తంగ్సిరి మృతి చెందినట్లు ఇజ్రాయెల్ ప్రకటించింది. హర్మూజ్ జలసంధికి సమీపంలో ఈ దాడి జరిగినట్టు తెలిసింది. హర్మూజ్ జలసంధిని దిగ్బంధించటంతో పాటు ఆ ప్రాంతంలో మైన్లను మోహరించటంలో అలీరెజా కీలకంగా వ్యవహరించినట్లు ఇజ్రాయెల్ ఆరోపించింది. హెజ్బొల్లా లక్ష్యంగా లెబనాన్లో భూతల దాడులను ఇజ్రాయెల్ మరింత విస్తృతం చేసింది. ఇరాన్లో భూతల దాడులకు అమెరికా కూడా సిద్ధమవుతున్నట్లు జోరుగా ప్రచారం జరుగుతోంది. ప్రస్తుతం 2వేల 500 మంది మెరైన్స్, వెయ్యిమంది పారా ట్రూపర్స్ పశ్చిమాసియా సమీపానికి చేరుకున్నారు.
"ఇరాన్ ఉగ్రవాద పాలనకు సంబంధించిన లక్ష్యాలపై మా దాడులను శక్తిమంతంగా కొనసాగిస్తున్నాం. బుధవారం రాత్రి IRGC నౌకాదళ కమాండర్ను మట్టుబెట్టాము. ఈ వ్యక్తి చేతులకు ఎంతో మంది రక్తం అంటి ఉంది. హార్మూజ్ జలసంధిని మూసివేయడానికి నాయకత్వం వహించింది కూడా ఇతనే. యుద్ధ లక్ష్యాలను సాధించాలనే ఉమ్మడి ధ్యేయం దిశగా మాకూ మా మిత్రదేశం అమెరికాకూ మధ్య ఉన్న సహకారానికి ఇది మరొక నిదర్శనం."
--బెంజిమన్ నెతన్యాహు, ఇజ్రాయెల్ ప్రధానమంత్రి
ఇజ్రాయెల్తో పాటు గల్ఫ్లోని అమెరికా స్థావరాలపై ఇరాన్ ప్రతీకార దాడులు కొనసాగిస్తోంది. ఇజ్రాయెల్కు చెందిన మిలిటరీ కంట్రోల్ సెంటర్తో పాటు దక్షిణ మృత సముద్ర ప్రాంతంలో ఉన్న అణు ఇంధన మౌలిక సదుపాయాల పరిశ్రమలపై దాడులు చేసినట్లు ఇస్లామిక్ రిపబ్లిక్ గార్డ్స్ కోర్ తెలిపింది. ఇంకా మధ్య, ఉత్తర ప్రాంతాలను లక్ష్యంగా చేసుకొని క్షిపణులు, డ్రోన్లను ప్రయోగించింది. టెల్ అవీవ్, దిమోనా తదితర నగరాల్లో దాడులకు ముందు సైరన్లు మోగాయి. టెల్ అవీవ్లో అనేక కార్లతో పాటు పలు భవనాలు దెబ్బతిన్నాయి. మధ్య ఇజ్రాయెల్లోని గనెయ్ టిక్వా ప్రాంతంలో పలు కార్లు తుక్కుతుక్కయ్యాయి. వెస్ట్బ్యాంక్లోని ఇజ్రాయెల్ సెటిల్మెంట్ భవనం దెబ్బతింది. మధ్య ఇజ్రాయెల్లోని కఫర్ ఖాసింలోజరిగిన క్షిపణి దాడిలో ఐదుగురు గాయపడ్డారు. భారీగా ఆస్తినష్టం వాటిల్లింది. సౌదీ అరేబియాతోపాటు కువైట్లోని అమెరికా స్థావరాలే లక్ష్యంగా IRGC విస్తృతంగా దాడులు చేసింది. ఇరాన్ క్షిపణి దాడుల్లో అబుదాబిలో ఇద్దరు మృతి చెందగా అందులో ఒక భారతీయుడు కూడా ఉన్నారు. మరో ముగ్గురు గాయపడ్డారు.
ఇరాక్లోని తమ పౌరులకు అమెరికా ఎంబసీ కీలక అలెర్ట్
ఇరాన్ దాడులు ఉద్ధృతమైన నేపథ్యంలో ఇరాక్లోని అమెరికా ఎంబసీ తమ పౌరులకు కీలక అలెర్ట్ జారీచేసింది. ఇరాక్ నుంచి వెళ్లిపోవాలని సూచించింది. అయితే బాగ్దాద్లోని ఎంబసీకి కానీ ఇర్బిల్లోని కాన్సులేట్కు కానీ వెళ్లొద్దని తెలిపింది. గగనతలాన్ని మూసివేసినందున భూమార్గం ద్వారా జోర్డాన్, కువైట్, సౌదీ అరేబియా, తుర్కియేకు వెళ్లాలని అమెరికా ఎంబసీ సూచించింది.
అమెరికా, ఇరాన్ దేశాలకు పాకిస్థాన్ మధ్యవర్తిత్వం
మరోవైపు అమెరికా, ఇరాన్ దేశాలకు మధ్యవర్తిత్వం వహిస్తున్నామని పాకిస్థాన్ వెల్లడించింది. పశ్చిమాసియా ఉద్రిక్తతలను ముగించడానికి చర్చలు, దౌత్యం మాత్రమే ఏకైక మార్గమని అభిప్రాయపడింది. ఈ ప్రాంతంలో స్థిరత్వాన్ని నెలకొల్పడానికి పాకిస్థాన్ అన్ని ప్రయత్నాలు చేస్తుందని, దీనికి తుర్కియే, ఈజిప్ట్ కూడా మద్దతు ఇస్తున్నాయని ఆ దేశ విదేశాంగ మంత్రి ఇషాక్ దార్ అన్నారు. ఈ మేరకు ఎక్స్ వేదికగా స్పందించిన ఆయన, ఆ పోస్ట్లో అమెరికా విదేశాంగ మంత్రి మార్కో రూబియో, ఇరాన్ విదేశాంగ మంత్రి అబ్బాస్ అరఘ్చీ, అమెరికా రాయబారి స్టీవ్ విట్కాఫ్లను ట్యాగ్ చేశారు.