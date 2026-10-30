ఇజ్రాయెల్ ఎన్నికల తుది ఫలితాలు వెల్లడి- అతిపెద్ద పార్టీగా నెతన్యాహు 'లికుడ్'
ఇజ్రాయెల్ కేంద్ర ఎన్నికల కమిటీ శుక్రవారం సార్వత్రిక ఎన్నికల తుది ఫలితాలను ప్రకటించింది. బెంజమిన్ నెతన్యాహు నేతృత్వంలోని కూటమికి 53 స్థానాలు లభించాయి.
Published : October 30, 2026 at 8:16 AM IST
Israel Election Majority : ఇజ్రాయెల్ సార్వత్రిక ఎన్నికల తుది ఫలితాలను ఆ దేశ కేంద్ర ఎన్నికల కమిటీ శుక్రవారం ప్రకటించింది. బెంజమిన్ నెతన్యాహు నేతృత్వంలోని కూటమికి 53 స్థానాలు లభించాయి. ఆయన నేతృత్వంలోని లికుడ్ పార్టీ 27 సీట్లతో అతిపెద్ద పార్టీగా అవతరించింది. యషార్ పార్టీ 21 స్థానాలతో రెండో స్థానంలో నిలిచింది. ప్రతిపక్ష కూటమికి 48 సీట్లు రాగా, అరబ్ పార్టీలకు 19 స్థానాలు దక్కాయి. అయితే ప్రభుత్వ ఏర్పాటుకు అవసరమైన 61 స్థానాల మెజారిటీ ఏ కూటమికీ లభించలేదు. దీంతో ఇజ్రాయెల్లో తదుపరి ప్రభుత్వం ఏ పార్టీల కలయికతో ఏర్పడుతుందన్న అంశంపై ఉత్కంఠ కొనసాగుతోంది.
ఇదిలా ఉండగా, నఫ్తాలి బెన్నెట్ సారథ్యంలోని 'బియాహాద్' 12 స్థానాలను దక్కించుకుంది. జాయింట్ లిస్ట్ 11 స్థానాలు సాధించింది. డెమోక్రాట్స్, రా'అమ్ పార్టీలు చెరో ఎనిమిది స్థానాలు దక్కించుకున్నాయి. ఇస్రాయెల్ బైతేను, యునైటెడ్ తోరా జుడాయిజం, ఓట్జ్మా యెహుదిత్ పార్టీలు ఏడు స్థానాల చొప్పున విజయం సాధించాయి. షాస్, రిలిజియస్ జియోనిజం పార్టీలు ఆరు స్థానాల చొప్పున కైవసం చేసుకున్నాయి. ఈ ఎన్నికల్లో అర్హులైన ఓటర్లలో 77.9 శాతం మంది తమ ఓటు హక్కును వినియోగించుకున్నారు. మొత్తం 57,16,665 ఓట్లు పోలయ్యాయి. అయితే కొన్ని పార్టీలు కనీస ఓట్ల పరిమితిని చేరుకోలేకపోయాయి. రిజర్విస్టులు 2.7 శాతం, పీపుల్ ఆఫ్ ఇజ్రాయెల్ 1.7 శాతం, చారెడి పబ్లిక్ పార్టీ 0.2 శాతం ఓట్లు సాధించాయి. ఇజ్రాయెల్ ఎన్నికల్లో పార్లమెంటులో ప్రాతినిధ్యం పొందేందుకు అవసరమైన 3.25 శాతం ఓట్లను ఈ పార్టీలు దాటలేకపోయాయి.
Felicitaciones, querido amigo @netanyahu, por la gran elección del @likud_party que volvió a ser la primera fuerza en Israel. Una vez más has demostrado la fortaleza de tu liderazgo, incluso frente a las encuestas y predicciones en tu contra. La Argentina e Israel continuarán siendo aliados estratégicos en contra de aquellos que desafían nuestros valores occidentales. VLLC!— Javier Milei (@JMilei) October 29, 2026
నవంబర్ 4న అధ్యక్షుడికి తుది ఫలితాలు
ఎన్నికల ఫలితాల్లో ఏవైనా పొరపాట్లు జరిగాయా? అనే అంశంపై పరిశీలనలు, విచారణలు పూర్తయిన తర్వాత నవంబర్ 4న తుది ఫలితాలను అధ్యక్షుడు ఐజాక్ హెర్జోగ్కు ఎన్నికల సంఘం సమర్పించనుంది. అనంతరం కొత్తగా ఎన్నికైన కెసెనెట్ (ఇజ్రాయెల్ పార్లమెంట్) నవంబర్ 10న ప్రమాణ స్వీకారం చేయనుంది. ఇజ్రాయెల్ పార్లమెంటులో మొత్తం 120 స్థానాలు ఉంటాయి. ప్రభుత్వ ఏర్పాటుకు కనీసం 61 మంది సభ్యుల మద్దతు అవసరం. తుది ఫలితాలు అధికారికంగా ప్రకటించిన తర్వాత అధ్యక్షుడు హెర్జోగ్ వివిధ పార్టీల ప్రతినిధులతో సంప్రదింపులు జరుపుతారు. తొలుత ఎన్నికల్లో ఎక్కువ స్థానాలు గెలిచిన పార్టీ నాయకుడిని ప్రధానిగా నామినేట్ చేస్తారు. ఆ నాయకుడు నిర్ణీత సమయంలో మెజారిటీ నిరూపించలేకపోతే, మరో వ్యక్తికి అవకాశం కల్పించవచ్చు. ఈ ప్రక్రియలోనూ ప్రభుత్వం ఏర్పడకపోతే చివరకు మరోసారి ఎన్నికలు నిర్వహించే పరిస్థితి రావచ్చు.
లికుడ్ పార్టీ ఎక్కువ సీట్లు గెలుచుకోవడంపై అర్జెంటీనా అధ్యక్షుడు ఖావియర్ మిలే సోషల్ మీడియా వేదికగా స్పందించారు. నెతన్యాహుకు శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. 'అంచనాలను తలకిందులు చేస్తూ లికుడ్ మరోసారి ఇజ్రాయెల్లో అగ్రగామి శక్తీగా నిలిచింది. ఇజ్రాయెల్, అర్జెంటీనాలు వ్యూహాత్మక మిత్రపక్షాలుగా కొనసాగుతాయి' అని ఆయన పేర్కొన్నారు.
మైనారిటీ ప్రభుత్వ ఏర్పాటుపై సందేహాలు
ఇజ్రాయెల్లో ఇప్పుడున్న పరిస్థితుల్లో మైనార్టీ ప్రభుత్వ ఏర్పాటుపై అనేక సందేహాలు వ్యక్తమవుతున్నాయి. అరబ్ పార్టీల మద్దతుతో యషార్ పార్టీ చైర్మన్ గాడి ఐసెన్కోట్ నేతృత్వంలో మైనారిటీ ప్రభుత్వం ఏర్పడే అవకాశం లేదని రా'అమ్ పార్టీ నాయకుడు మన్సూర్ అబ్బాస్ అభిప్రాయపడ్డారు. పార్టీ సభ్యులతో జరిగిన సమావేశంలో ఆయన ఈ వ్యాఖ్యలు చేసినట్లు తెలుస్తోంది. నెతన్యాహును వ్యతిరేకిస్తున్న యూదు నేతృత్వంలోని కూటమి సొంతంగా మెజారిటీ సాధించలేకపోవడంతో ప్రభుత్వ ఏర్పాటుకు ప్రత్యామ్నాయ మార్గాలపై సమాలోచనలు చేస్తున్నట్లు సమాచారం.
ఇదిలా ఉండగా, ఎన్నికల్లో కొన్ని మోసాలు జరిగినట్లు ఆరోపణలు వచ్చిన విషయం తెలిసిందే. మోసాలపై విచారణ జరిపించాలని ఎన్నికల సంఘాన్ని పలు పార్టీలు కోరాయి. అరబ్ ప్రాంతాల్లో ఓటింగ్ సరళిని ప్రభావితం చేసేందుకు విదేశీ సంస్థలు ప్రయత్నించి ఉండవచ్చనే అనుమానాలు వ్యక్తం చేస్తున్నాయి.
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